Hep yeni bakmak adına

Yüzlerce cilt kitap da okuyorsun da... bir de kendini okumaya başlasan...

*

Ölsen haberim olurdu;/ “Yaşıyorsun” demek!/ Yaşasan haberim olurdu;/ “Öldün” demek!

*

Beni değiştirmeyeceksen... konuşma!

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Kitap okunmayan yerlerde “tartışma” eksik olmaz!

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Cehalet dolaşır; pisliğe bulaşır; ötesi var mı!

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Hakikat bir gün parlar; karanlığın haddine mi düşmüş; güneşi perdelesin!

*

Sen, sen ol; “sen” ol!

*

Konuşmaya başladıkça sözünü kesmeye çalıştığımız ölüm bir gün yolumuzu kesecek!

*

Değişmeyelim diye; durmadan gündem değiştiriyorlar.

*

Bilmiyor bellemeyin; kitaba uzaklar hey! Kelimesizlik sizi her yerde perişan edecek. Kasanız keseniz doluysa; ona da güvenmeyin ha! Para da güzellik de bir ânlık şeylerden...

*

Zenginler servetini katlamış; fakirler de “katla/n/sın.”

*

Böyle mi oluyor kıyamete yakın zamanlar ki savruluyor neler; durmadan!

*

“Zaman” gelince; zamanında an/laş sen de!

*

Bütün çocuklar, bütün aşklar birbirine benzer; ikisi dünyayı gör(e)memenin, saflığın adıdır!

*

Her ân... sonsuz sayfa önümüze açılan;

Ya karartılan ebedîyyen ya da aydınlatılan...

...ve şu ân...

Ne; şu ân?!..

*

Hayır, hayır!/ Bu kuruntularla yaşayamazsın!/ Kafanın içi arı kovanı.../ Ne kadar kalabalık gözlerin;/ Göğe baksana!

*

Amacın yoksa yamaca nasıl geçeceksin?!..

*

Dünyanın âcilen, kâmilen -paraya pula, çula değil- hürriyete ihtiyacı var!

*

Doymuyoruz; ekmekler fırından aç çıkıyor!

*

Düşünmek lâzım diye düşünüyorum!

*

Nerdelerden, perdelerden geçip bir yol bulana kadar... Yaşamaya vakit bulamayanlar; ölmeye vakit bulabilirler mi?!..

***

Hayat... sonsuz kare;

Ölüm... bir kere.

*

Sanattan uzak dünya; savaşın, fukaralığın ortasında bulur kendini.

*

Çok cimri bir çağa düştük. Kendi malını bile kendinden kıskanan ve biriktirdikçe biriktiren...

*

Yaşamak ne kadar çeşitli olsa da hürriyet yoksa hiçbir çeşidi kalmaz. Bedenen yaşasa da ruhen ölmüştür o kişi.

*

Geceyi ezberlemek istiyorsun;

Sessizliği dinle!

*

İlk sözünü son sözü gibi söylerdi; son sözü yoktu bir türlü!

*

Yok, yok; yaşamak rollerine soyunuyoruz; kendimizle belki de oyun oynuyoruz!

*

Yaşamak... Şimdi’nin gözlerinin içine b/akmak...

*

Geri kalmış ülkelerde diploma, tabu, tapu mu konuşulur?!

*

Takılırım bir çiçeğe; içim/de aşk açar!

*

Baktığın aynalar nerde;

Sen ordasın!

İyi sakla; kırılmasın!

*

Huzur getirmedi oyuncaklar.../ Huzur getirmedi otobanlar.../ Huzur getirmedi apartmanlar.../ Huzur getirmedi diplomalar;/ Huzur başka yerde demek ki!

*

Ey, hayat! Sana her ân yeni isimler takıyorum.

*

Alınteri kalmadığı için mi kayboldu o güzelim mendiller?!..

*

...mi’lerle çıkıyorsun karşıma;

...mi’den gemilerle...

...ve’lerle bağlıyorsun beni;

Her dem...

Yepyeni iskelelere...

...gibi gibi yapıyorsun;

Gelişlerin fırtına;

Gidişlerin karboratipi...

*

Prova yapıyoruz;

“Bravo!” desinler, diye...

Desinler... diye mi yaşıyoruz?