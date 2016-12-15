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22 ARALIK 2016 PERŞEMBE - YIL: 47

Camilerdeki engelleri engellemek

Ali Rıza AYDIN
15 Aralık 2016, Perşembe
Son derece önemsediğim bir konuyla ilgili haber, Diyanet İşleri Başkanlığı’nın resmî internet sitesinde dikkatimi çekti.

Haberde, “Diyanet, camileri engelliler için daha elverişli hâle getirdi. Her il ve ilçede en az bir caminin bütün engelli grupları göz önünde bulundurularak yeniden düzenlenmesi yapılarak yaklaşık 40 bin cami engelli vatandaşlar için uygun hâle getirildi” deniyor. Engellilerin fizikî ihtiyaçlarını karşılamak için abdest almayı kolaylaştıran lavabo tertibatı; camiye erişimi kolaylaştıran asansör ve rampa yapıldığı ifade edilmektedir.

Öncelikle, bu projeyi gündemine alan ve tamim eden Diyanet İşleri Başkanı Sayın Mehmet Görmez’i ve katkıda bulunanları tebrik ederim. Muhterem Diyanet Reisinden istirhamım; bir başka mübrem ihtiyacı daha görmeleri. 

Şöyle ki: Gençlerle dolup taşmasını arzu ediyoruz, ama camilerimizin müdavim cemaatinin kahir ekseriyeti maalesef yaşlı kimseler. Yaşlılarda ise diz kireçlenmesi, diz protezi, bel ağrısı romatizma ve sair eklem rahatsızlıklarının yanı sıra, ihtiyarlığın yol açtığı takatsizlik had safhada. Bunlar, hâlihazır cami cemaatinin bilinen, görülen profili.

Bu kimseler camiye gelmek istedikleri halde ya merdiven endişesi yüzünden gelemiyor ya da gelenlere, merdivenleri inip çıkmaları âdeta azap oluyor. Hâl böyle olunca, bu insanların birçok camiye gidip gelmeleri, camilerin hatırı sayılır irtifadaki merdivenleri yüzünden oldukça zor oluyor. O merdivenleri tırmanıp çıkmak bir dert, inmek ikinci bir dert.

Zaten Fetva Dairesine sorulan bu konudaki sorular ve arka saflarda günbegün adedi çoğalan tabureler bunun en bariz delili değil mi?

Bu insanları engelliler kategorisine koyup, özel olarak düzenlenmiş camilere celp etmek de mümkün değil. Bu itibarla; Peygamber Efendimizin (asm), “Kolaylaştırınız! Zorlaştırmayınız!” (Buharî, 3: 72) hadis-i şerifinden yola çıkarak, sizden, bu kimseler adına istirhamımız:

1- Çok sayıda basamakla çıkılan bütün camilere, -istisnasız olarak- erişimi kolaylaştırıcı düzenleme yapılması;

2- Yeni yapılacak camilerin altında işyeri, garaj, depo ya da müştemilat yapılmasını öngören projelerine onayı verilmemesi; verilecekse, bu, ihtiyaca uygun rampa, yürüyen merdiven ya da asansör şartıyla verilmesi;

3- Mabetlerin, fizikî olarak, ecdadın yaptığı mabedler anlayışıyla inşa edilmelerini; yani toprakla, insanla buluşan, ilim-irfan mekânlarıyla buluşan mabedler tarzında inşa edilmesi.

Camilerin mimarî profiliyle ilgili düşüncelerimi Yeni Asya’nın 29 Kasım 2012 tarihli nüshasında, “Marketlerin camisi” başlıklı yazımda da dile getirmiş; yeni bir anlayışla, “altı ticarethane üstü cami” devrini kapattığını açıklayan Samsun İl Müftüsü Yrd. Doç. Dr. Hayrettin Öztürk’ü de bu vesileyle hem köşemde, hem de e-Mail ile tebrik etmiştim.

Yine, aynı eksendeki düşüncelerimi ve istirhamımı dile getiren 19 Ekim 2016 tarihli e-Mail ile konuyu,  Diyanet İşleri Başkanlığı Cami Hizmetleri Daire Başkanı Selahaddin Çelebi Beye ilettim.

Gönüller Sultanı Peygamberimiz (asm), hadis-i şeriflerinde; “Beli bükülmüş ihtiyarlarınız olmasaydı belâlar üzerinize sel gibi yağacaktı” (el-Aclûnî, Keşfü’l-Hafâ, 11: 163) buyuruyor. Bize düşen, Hak namına hakikati yazmak-çizmek, ilgililere hatırlatmak; maruzatımızı arz etmek.

Ümidimiz o ki, tavsiyelerimiz makes bulur; camilerimiz, mescitlerimiz herkesin istifade edebileceği hâle gelir.

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  • nafi

    15.12.2016 04:26:28

    sizin dediklerinize katılıyorum camide namaz kılan hep emekli diyanet devlet birinci derece suçlu ahirette davacıyım gençleri çekmiyorlar

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