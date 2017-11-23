Ders içinde dersler var

Gönüldaşımız, Nurdaşımız; kıymetli kardeşimiz Halil Erdoğan’ın, “Yıllar öncesi bir kış gecesi…” diye başladığı ve “İnsan nefsiyle mücadele edecek ki Cennete girsin” cümlesiyle de altını çizdiği, hazâ sadık bir Nur Talebesi portresi olan yazısını nümune-i imtisal ve şevke medar olmasını umarak sizlere arz ediyorum.

Yazı, noktasıyla virgülüyle aynen şöyle:

“Çamlıca’da sohbete dâvet edildim. Bir garibanın evinde ders yapacağız.

“Kar, kış…

“Cerrahpaşa’dan karşıya geçeceğim. İstanbul’un bir yakasından ötekine…

“Bizim hanım, ‘Efendi, otur oturduğun yerde. Bu karda kışta ders olur mu? Millet evinde oturuyordur. Kimse gelmez!’ dedi.

“Dedim ki, ‘Çıkayım bir bakayım. Kahveler boşsa dönerim.’

“Çıktım. Kahveler tıklım tıklım.

“Yola koyuldum. Baktım, otobüsler dolu. Vapur işliyor. Dolmuşlar çalışıyor. Trafiğin akışına karıştım, Çamlıca’yı buldum. Sonrasında otobüs yok!.. Gideceğim ev bir hayli uzakta. Neyse, tabana kuvvet yürüdüm. Evi buldum.

“Üç beş kişi gelmiş. Kar, soğuk diye çoğu sohbeti asmış. Bana da, ‘Zahmet ettin’ dediler.

“Yok’ dedim. ‘Millet Cehenneme gitmek için yarışıyor. Ben niye Cennete gitmek için yarışmayayım? Sayının önemi yok. Üç kişi, beş kişi… Melekler de var. Dersi onlar da dinler.

“Saat ona kadar ders yaptık, sohbet ettik. Sonra çıktım. Bir taksi gidiyordu. İşaret ettim, durdu, bindim. Arabanın içi kokuyor. Şoför adamakıllı sarhoş…

“Düşündüm.

“Adamın arabası var. Gece, soğuk, kış demiyor. Ben de evde otursaydım, yarışı kaybedecektim. Adam bütün imkânlarını kullanarak içmiş, ben de imkânlarımı kullanarak derse gittim.

“Bağlarbaşına kadar beni getirdi. O başka istikamete gitti. Ben oradan iskeleye yürüdüm. Oradan vapurla Eminönü’ne, sonra da otobüsle eve gittim.

“Çevrenize iyi bakın.

“Cehenneme gitmek için çalışanlar ne kadar gayretli. Onlar kadar gayretli olmalı değil miyiz?

“Sarhoşların içkiye verdiği parayı Allah için harcayan çok azdır. Kumarbazların kumara verdiği parayı din için harcayan çok azdır.

“Dünya rehavet yeri, sefa sürme yeri değildir.

“Ahir zamandayız. Sahabe ve Tabiin bu zamanın şerrinden Allah’a sığınmışlar. Bugünün samimî Müslümanına da imrenmişler.

“Üstad ne buyurmuş ki; ‘Cennet ucuz olmadığı gibi, Cehennem de lüzumsuz değil.’

“İnsan nefsiyle mücadele edecek ki, Cennete girsin.”

Kardeşimiz, inandığını yaşayan ve yaşadığını hisseden bir kimse olması hasebiyle, hatırasını; ruhunun derinliklerinden lemeân eden duygularını böyle ifade etmiş.

Rabbim, nice feyze medar Risale-i Nur derslerinde bulunmayı; bulunduğumuz derslerden, “ders” almayı cümlemize nasip eylesin.