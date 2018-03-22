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22 MART 2018 PERŞEMBE - YIL: 49

Hasenâtı zer etmenin mevsimi

Ali Rıza AYDIN
22 Mart 2018, Perşembe
Kamerî takvime göre, senenin yedinci ayı olan Recep ayının ilk Perşembesini Cumaya bağlayan gecesine “Regaib Gecesi” denir.

Regaib kelimesi hadis ve fıkıh literatüründe “bol sevap ve mükâfat, faziletli amel; kendisine rağbet edilen şey manasına gelmektedir.

“Regaib” adıyla anılan bu gecede Allah’ın rahmeti, lütfu, ihsanı âlemde her zamandakinden daha fazla tezahür eder; mahlûkatı kuşatır.

Her Cuma gecesi kıymetlidir.

Regaib Gecesi’nin de bir Cuma gecesinde oluşu; iki kıymetli gecenin bir araya gelişi, bu geceyi daha da kıymetli hâle getiriyor.

Adının melekler tarafından verildiği ifade edilen Regaib Gecesi’nde, Cenâb-ı Hakk’ın, mü’minlere ragibeler (ihsanlar, ikramlar) yaptığı bildirilmekte; kullarınca, O’ndan ümit edilmektedir.

Bu gece, mağfiret kapısını çalma gecesidir!

Bediüzzaman’ın, Risale-i Nur’da, bu gecenin kutsiyetine delil bir tesbiti:

“Leyle-i Regaip bütün ömrümde hiç mislini işitmediğim ve başkalar da işitmediği-üç saatte yüz defa, belki fazla tekrarla melek-i rad’ın yüksek ve şiddetli tesbihatıyla öyle bir rahmet yağdı ki, en muannide dahi Leyle-i Regaibin kudsiyetini ve Hazret-i Risaletin bir derece, bir cihette âlem-i şahadete teşrifinin umum kâinatça ve bütün asırlarda nazar-ı ehemmiyette ve Rahmeten lil-Âlemin olduğunu ispat etti ve kâinat o geceyi alkışlıyor diye gösterdi.”1

Regaib Gecesi’ne mahsus bir ibadet olmamakla beraber, Perşembe günü oruç tutup; gecesini de, Kur’ân-ı Kerîm ve Cevşen okuyarak; namaz kılarak, tespih çekerek, tövbe istiğfar ederek “Âlemlerin Rabbine tazarru ve niyazda bulunarak ihya etmek müstahsendir.

Peygamber Efendimizin (asm) ana rahmine düştüğü kabul edilen Recep ayının ilk Cuma gecesi, bilhassa Türk-İslâm kültüründe cami ve tekkelerde özel programlarla Regaib Kandili olarak kutlanmaktadır.2

Regaib Gecesi, diğer bir yönüyle de Üç ayların başladığın ifade eden bir âlemdir.

Bu itibarla, ârifler ve âlimler, eserlerinde ziraat yapmaya benzettikleri üç ayların ilki olan Recep ayını “mahsul ekme”; Şaban ayını “bakım yapma” ve nihayet, Ramazan ayını da, bunca çalışmanın semeresi manasındaki “mahsul alma” ayına; yani, Rabbimizin Rahmetinin olanca sehâvetiyle tecelli edeceği ay olarak tavsif etmişler.

Üstün bir fazilete sahip Cuma gecesiyle Regaib Gecesi’nin birlikte ihya edileceği bu gece, ümit ediyoruz ki, Rabbimiz, bütün kullarına mağfiretiyle ve merhametiyle muamele eder; bizleri, “kul” olma vasfıyla şereflendirir inşaallah.

Bilvesile bütün mü’min kardeşlerimin, gönüldaşlarımın Regaib Kandillerini tebrik eder; bu mübarek gecenin bütün insanlık; hususiyle, ülkemiz hakkında huzur, sükûn, sulh ve saadete vesile olmasını Cenâb-ı Hak’tan dilerim.

Dipnotlar:

1- Said Nursî, Sikke-i Tasdik-i Gaybi, 181. 2- TDV İslâm Ansiklopedisi. 34: 536.

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