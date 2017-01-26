"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
26 OCAK 2017 PERŞEMBE - YIL: 47

Hürriyeti kimler nasıl anlıyor?

Ali Rıza AYDIN
26 Ocak 2017, Perşembe
Başıboşluğun makul bir mazereti olmadığı gibi, boşluğun da kâinatta yeri yok.

Her şey bir nizam ve intizam dairesinde ve birbiriyle ilişkili bir hâlde! Bir mânâda her şey, her şeye karşı bir sorumluluk yüklenmiş. Özellikle insanın, bir diğer insana karşı mükellefiyetleri olduğu gibi…

Bu, ister fert, ister toplum ilişkileri ölçeğinde olsun; ister dâhilde aile fertleri nezdinde, ister gayra karşı; hatta ister insanın insana karşı, ister insanın hayvana karşı olsun, mutlak bir mükellefiyetlerle biri birine bağlıdır.

Her intizam beşerî kanunlarla belirlenmiş ve onu istiap etmiş değil ki. En nihayet, o kanunları yapan da beşer; dolayısıyla, şaşar.

Şaşmayan tek kanun, Allah’ın kanunu; O’nun vaz’ ettiği nizam, intizam ve bu yöndeki emirleri.

Eğer öyle olmasaydı, bir nizam, bir intizam gerekmeseydi; bir had konmayıp hürriyet sınırsız bırakılsaydı Cenab-ı Hak, ne semavî suhufları, ne de İlâhî kitapları gönderirdi beşeriyete. Çünkü intizam, bir nizamı gerektirir.

Halk ettiği mahlûkatın hakkını hukukunu ve istirahatını herkesten ve her şeyden fazla görüp gözetmektedir yüce Rabbimiz.

Nasıl ki bir koyun bile başıboş değil, hürriyet adına gayrın bağına bahçesine, tarlasına ekinine tecavüz edemez ve merada otlamak zorundadır; insan da, başkasının hakkına hukukuna, istirahatına, ibadetine, taatine; onun, haddi aşmayan konuşma, düşünce ve davranış serbestisine de müdahale edemez, tecavüz edemez.

Trafikte, seyir hâlindeki aracın, bir başka aracın önüne kırıp tehlikeye sokması ve onun yol almasını engellemesi nasıl ki hürriyet değilse; düğün yapma gerekçesiyle gece vakti, sınırsız zaman ve sınırsız ses desibeliyle çevreyi, konu komşuyu rahatsız etmek de hürriyet değildir.

Egzoz susturucusu açık bir araçla cadde sokak demeyip, gece gündüz demeyip; insanların uykusunu, hastasını düşünmeyip gürültü çıkararak ortalıkta tur atan bir kimse, “Hür değil miyim? Arabamı istediğim gibi kullanırım” diyebilir mi?

Bu davranışa “hürriyet” denilebilir mi?

Demek oluyor ki, herkesin her davranışında hür olması, hürriyet değil; hürriyetleri ihlâldir. Buna göre insanların, diğer bir insana karşı sınırları dinî hükümlerle ve beşerî kanunlarla belirlenmiş birtakım sorumlulukları var. İşte, bundan sonrası hürriyettir; kullanmak ise, ferdin hür iradesindedir.

“Hürriyette, insan her ne sefahet ve rezalet işlese, başkasına zarar vermemek şartıyla bir şey denilmez’ diye bize anlatmışlar. Acaba böyle midir?” diye sorulduğunda, Bediüzzaman; “Öyleleri hürriyeti değil, belki sefahet ve rezaletlerini îlan ediyorlar…” diyor ve son noktayı koyuyor:

“Hürriyetin şe’ni (icabı) odur ki; ne nefsine, ne gayriye zararı dokunmasın.”  (Beyanat ve Tenvirler, 40)

Şunu, böylece bilmek gerekir ki: Dünyanın hiçbir ülkesinde insanlar, sınırsız hürriyete sahip değiller. Çünkü sınırsız hürriyet, insanî değildir. Dünyada cari olan bütün kanunlarda onlarca yasak vardır ve olmak zorundadır.

Toplum içinde, toplum düzeniyle yaşayan insanların hürriyeti, başkasına zarar vermeyecek sınırlarla çevrilidir. Çünkü: Diğerinin de, zarar görmeme hürriyeti vardır ve bunu asla unutulmamalıdır!

Okunma Sayısı: 165
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Gazetecileri serbest bırakın

    Hafızlara umre ödülü

    Trump’ın desteği İsrail’i azdırdı

    Mülteci çocuklar zor durumda

    Günün Osmanlıca Vecizesi

    Trump:Suriye'de güvenli bölge planı yapın

    463 sefer iptal edildi

    Kazakistan başkanlık sisteminden vazgeçiyor

    El Bab’da IŞİD saldırısı: 1 şehit 5 yaralı

    Döviz tırmanışını sürdürüyor

    Rusya'dan Astana açıklaması

    HDP'li vekiller serbest bırakıldı

    Erdoğan'dan flaş referandum açıklaması

    Bir tepki de AB'den geldi!

    Bilirkişi raporu mahkemeye ulaştı: Yurt yangınında sorumlular belirlendi!

    Tarihi türbe 2 kilometre taşınacak

    Terör örgütünün hücresinden çıktı

    Referandum tarihi bu hafta açıklanacak

    Türkiye yolsuzlukta Brunei'nin altına düştü

    En Çok Okunanlar

    Cevher İLHAN

    “KHK komisyonu”
    M. Latif SALİHOĞLU

    K. Karabekir ile M. Kemal mahkemesi
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Yeni Asya hakkın yanında, haksızlığın karşısındadır
    Ahmet BATTAL

    Allah’ım, neydi günahım?
    Faruk ÇAKIR

    Bu tabloyu haketmiyoruz
    Genel

    Gazetecileri serbest bırakın
    H. Muharrem OKUR

    Hayırlısı olsun
    Risale-i Nur'dan

    İslamiyet istibdadı reddeder
    Orhan GÜLER

    Yeni Asya yazarlarından altı çizili satırlar
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2017, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.