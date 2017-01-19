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ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
19 OCAK 2017 PERŞEMBE - YIL: 47

Tanıdık bir imtihan!

Ali Rıza AYDIN
19 Ocak 2017, Perşembe
“Her hâl üzere imtihandayız” demiştik, konumuzla ilgili “İmtihanın renkleri” başlıklı yazımızda ve evlâtla imtihan olma şıkkının sonunda, “Hem de ne imtihan!” cümlesiyle vurgu yapmıştık.

Hiçbir imtihan zahmetten hâlî değil. Bu hepimizin malûmu, ama bahçenizin gülleri evlâtlarınızla imtihan, ağır imtihanlardan bir imtihan olsa gerek.

Yemeyip yedirdiğiniz, içmeyip içirdiğiniz, giymeyip giydirdiğiniz “ciğerpâreniz” sizin imtihan vesileniz olur; o gül yüzlü evlâdınızdan, başkalarından görmediğiniz bed muameleleri görürseniz yandı gülüm keten helva!

Atsanız atılmaz, satsanız satılmaz; evlât bu.

Bir de, aynı çatı altında yaşıyorsanız; hayatınız, tadından yenmez olur (!)

Bir âyet-i kerimede, “Doğrusu mallarınız ve çocuklarınız sizin için bir imtihandır. Büyük mükâfat ise Allah’ın yanındadır”1 buyruluyor ve özellikle evlât konusuna dikkat çekiliyor.

Mekke’den Medine’ye hicret hazırlığı içinde olan bazı Müslümanların eş ve çocukları, sıkıntı görecekleri endişesiyle bu hicreti engellemek istediler. Fakat hicretle kazanılan yüksek mertebeyi öğrenen Müslümanlar, eş ve evlâtlarını, engel olmaya çalıştıkları için cezalandırmaya kalkınca yukarıdaki âyet nazil oldu; Cenâb-ı Hak, onların affedilmesini emretti.

Bununla birlikte, âyet, mal ve çocukların bazı hâl ve zamanlarda kişiyi günaha sokup, âhiret hazırlığından alıkoyabileceğine de işaret etmektedir. Dünyada son derece nezih, saygılı, sevgili, merhametli ve hayırlı evlâtlar olduğu gibi; ana babasına düşmanca davranan, zulmeden; aklı fikri karışık, dinî vecibelerine ilgisiz ve bu davranışıyla kendini azaba müstehak eden nice evlâtların sayısı da az değildir. 

Bunu, bile bile kasten yapanlar olduğu gibi; bazıları, belki de bir çokları bilmeyerek ve kötü bir maksat beslemeyerek ana babalarını zararlara, sıkıntılara, keder ve üzüntülere düşürüyor ve böylelikle onların bir takım hayırlı işlerine, ibadetlerine engel oluyor olabilirler.

Anlaşılan o ki, ne adına olursa olsun, sevgide sınır asla aşılmamalı.

Risale-i Nurda; “Onlardan biri veya her ikisi senin yanında ihtiyarlık çağına erişecek olursa, onlara sakın ‘Öf bile deme’2 âyeti, beş mertebe hürmet ve şefkate, evlâdı dâvet etmesi, Kur’ân’ın nazarında vâlideynin (ana babanın) hukukları ne kadar ehemmiyetli ve onlara itaatsizlik ve hürmetsizlik ne derece çirkin olduğunu gösterir” denilmektedir.

Yine aynı eserde, ana babasına saygısızlık yapan ve kötü davranışta bulunan evlâtlar için; “Pederine isyan eden ve onu rencide eden, insan bozması bir canavardır”3 ifadesi yer almaktadır.

Akidesinde problem olmayan bir Müslüman çocuğuna yakışan, ana babasına düşman değil, bilâkis, ciddî dost ve esirgeyici olmaktır. Zaten İslâm’ın hassalarından biri de bu olmak gerek.

Demek ki, behemehâl, çocukların dinî terbiyelerine azamî surette dikkat etmeli, onlar, sevgi adına gelişi güzel salıverilmemeli; teyakkuzda bulunup, sebep olabilecekleri muhtemel dünyevî ve uhrevî zararlara da maruz kalmamanın tedbirini almalı.

Malûm, ömür boyu imtihanlar bitmiyor; ama bu imtihan, tanıdık bir imtihan!

Velhâsıl: Cenâb-ı Hak, evlâtlarımıza doğruları göstersin ve hiç kimseyi, evlâdının bed muamelesine maruz bırakmasın.

Dipnotlar: 1- Teğâbûn Sûresi, 15. 2- İsrâ Sûresi, 23. 3- Said Nursî, Sözler, 583.

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