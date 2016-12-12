Atalarımızdan bizlere çok güzel bir ata sözü kalmıştır: “Bir elin nesi var, iki elin sesi var.” İnsanlar bir ana bir baba tarafından Yüce Rabbimiz tarafından meydana getirilmiştir.

Hz. Allah (cc) inananların daima birlik içinde olmalarını emretmiş, dağılıp, parçalanmalarına asla rıza göstermemiştir. İnsanların tek başlarına hayatlarını idame ettirmeleri zor, hemen hemen imkânsızdır. İnsanların öyle, ya da böyle her zaman birbirlerinin yardımlarına ihtiyacı vardır. Bu gerçeği bakınız şair ne güzel ifade etmiştir:

“Zen merde, civan pire, keman tirine muhtaç,

Ecza-yı cihan cümle birbirine muhtaç.”

(Kadın erkeğe, genç yaşlıya, keman da okuna muhtaçtır. Dünyada bulunan her bir parça hep birbirlerine muhtaçtır.)

Hayatta tek başına kimse bir şey yapamaz. Mukaddes kitabımız tek bir insandan değil, insanlardan bahsetmektedir. Âyeti kerimeler, hadisi şerifler birlik ve beraberlikte İlâhî rahmetlerin olduğunu ifade etmektedir. Hz. Peygamber Efendimiz (asm) bir hadisi şerifinde, “Toplulukta rahmet, ayrılıkta azap vardır” buyuruyor. (Camiussağir 1-125)

Birlik ve beraberlik içinde olan ailelerde, cemiyetlerde, memleketlerde huzur ve saadet olur. Birliği ve beraberliği bozulan aileler, cemiyetler ve devletleri çok tehlikeler bekler. İnsanlık tarihi, birlik ve beraberlikleri bozulan aile, cemiyet ve devletlerin karşılaştıkları bir çok ibretli vak’a ve hadise ile doludur.

Bu gerçeği Peygamber Efendimiz (asm) şöyle ifade etmektedir: “Şeytan, sürünün peşindeki kurt gibi insanların peşindedir. Sürüden ayrılıp ileri gidenleri ve geri kalanları kurt kapar. Sakın tefrikaya düşmeyin. Birlik ve mü’minler topluluğuyla bir arada olun.“ (Müsned c. 5, s. 243)

Yalnız yaşayan insanlar destek ve himayeden mahrum kalır. Bu tip insanlar İlâhî himayeden de nasiplerini alamazlar. Bu hususla alâkalı olarakta Resulullah Efendimiz (asm) şöyle buyurmaktadır: “Allah’ın himayesi, cemaatle beraberdir. Şüphesiz şeytan, cemaatten ayrılanla koşar.” (Müslim)

Allah’ın himayesi olmadan insan şu üç günlük dünyada nasıl korunabilir?

Mübarek Peygamberimiz (asm) bir hadisi şerifinde şöyle buyurmaktadır: “Cemaatten bir karış ayrılan kimse İslâm bağını koparmış olur.” (Ebu Davud)

Yeryüzünde değişik ırk, renk ve dilde insanlar vardır. Bunları bir araya toplayacak olan güç veya sistem yüce İslâm dinidir. İnsanların gönüllerini birbirlerine bağlayacak, insanları birbirlerine ısındıracak olan Cenâb-ı Hakk’ın kelâm-ı kadimi Kur’ân-ı Azimüşşandır.

Rabbimiz bütün insanlığı, bütün fikir ayrılıklarını bir tarafa atacak her türlü hırs ve hasetten kurtaracak olan Kur’ân-ı Kerîm ve İslâm’a birlik ve beraberliğe çağırıyor. İnsanlık ve bütün dünya ancak bu sayede gerçekten birliğe erer huzur ve saadeti ancak böyle bulabilir.

Birlik ve beraberlik içinde olmak her hususta bereketin ve huzurun sebebidir. Resulullah Efendimiz (asm) bir hadisi şerifinde “Birlikte yemek yeyin. Ayrılmayın. Şüphesiz bir kişinin yemeği iki kişiye, iki kişinin yemeği üç ve dört kişiye yeter. Birlikte yeyin. Ayrılmayın. Şüphesiz bereket cemaattedir” buyurmuştur. (Ettergib 3/134)

Toplumdan ayrılan tek başına kalan insanlar için tehlikeler başlar, yanlışlar yapar. Yanlışını düzeltecek kimsesi bulunmaz. İyilikleri telkin edecek dostu da olmaz. Böyle insanlar birçok değer ve faziletten mahrum kalarak şeytanın vesveselerine kapılırlar. Yalnızlığın verdiği bunalım sonunda şeytan ve nefis onu her türlü fenalığa iter.

Allah’ın emirleri, Resulümüz Hz. Muhammed’in (asm) sünnetleri etrafında birlik ve beraberlik şuuru içinde yaşayabilmeyi Rabbim cümlemize nasip eylesin. Amin...