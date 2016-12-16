Bu çirkinliklere kim dur diyecek?

Yeni Asya gazetesi manşetten haber yaptı.

Olayın vahametini, sebep olduğu olumsuzlukları, hayasızlık ve edepsizlikleri ortaya koyup acilen tedbirler alınmasını istedi. Vicdan ve ahlâk sahibi yazarlar konuyu köşelerine taşıyarak aileye yaptığı tahribatları anlattılar.

Bir kısım TV’ler konu üzerine yayınlar yaptılar. Ne yazık ki, eskilerin deyimi ile, ”Aynı tas aynı hamam.” değişen bir şey yok, tedbir yok. Sadece bazı TV’lere dişin kovuğunu doldurmayacak kadar para cezaları verildi. Meselenin böylece hal edildiği düşünülüyor.

Ülkemizdeki TV’lerin birçoğunda evlendirme programları maalesef halen devam ediyor. Nedense milletimizin iman, ahlâk, örf ve adetini alâkadar eden bu konu ile Diyanet İşleri Başkanlığı hiç ilgilenmedi. Veya ilgilendi de biz farkında değiliz. İslâmın haram saydığı olaylar milletimizin gözünün önünde sahnelerde sergileniyor. En ahlâksız şeyler millet evlâdına olumlu gibi gösteriliyor.

Belki sorabilirsiniz: İzleme kapat televizyonunu! Haklısınız ben zaten izlemiyorum. Evimin yakınında Yıldırım Beyazıd’ın kızı Neslihan Sultan’ın yaptırdığı tarihî Neslişah Sultan Camii var. Zaman zaman Cumalarda ve vakit namazlarında orada olurum. Caminin bir de kütüphanesi var, namaz öncesi ve namaz sonrası orada sohbetler eder, çaylar içeriz.

Bir ara cemaattan birisi benim zaman zaman YENİ ASYA gazetesinde yazdığımı bildiği için üzülerek ve içten bir şekilde konunun vahametini anlatarak bir defa daha evlendirme programları için yazı yazmamı istedi.

Gerçekten bu programlar Türk ailesini yıkmak için sinsice yapılan yayınlardır. Bizim inancımızla bağdaşmıyor, örfümüzle, adetimizle, töremizle gelenek ve göreneklerimize tamamen yabancı ahlâk dışı programlar. O programlarda olan kadınlar hiçbir zaman Müslüman anneleri, kızları temsil etmez, edemez. Bunların bu rezilane hareketleri ancak Nene Hatunları, Şerife Bacıları ve kahraman analarımızı mezarlarında rahatsız eder, kemiklerini sızlatır. Hayatta olanları da “Eyvah! Eyvah! Ne hale geldik” diye üzer.

Keza para karşılığı oralarda roller yapan erkekler de hiçbir zaman gençlerimizi temsil etmez. Yüzleri kızarmayan, haya perdeleri çatlamış beylerin hareketleri ancak ecdadımızı, şehitlerimizi mezarlarında rahatsız eder o kadar.

Ben Bir vatandaş olarak RTÜK, ilgili bakanlık ve Hükümet yetkililerine sesleniyorum: Artık şu çirkin evlendirme programlarını kaldırmanın zamanı gelmiş ve geçmektedir. Lütfen bu milletin ahlâkı, aile bağları tamamen yıkılmadan bu iğrenç programları acilen kaldırınız.