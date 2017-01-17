Dernek ve vakıflar

Önce şunu ifade edeyim ki, bu yazıyı yazmakla niyetim; her hangi bir kurum, kuruluş, cemiyet veya cemaatı hedef almak veya hedef tahtasına çıkartmak kesinlikle değildir.

Dünyanın hemen hemen her yerinde vakıf ve dernekler vardır. Pek tabi bizde de var ve olacak. Dernek ve vakıf kurmak demokratik bir haktır.

Vakıf kültürü bize şerefli ecdadımızdan kalan güzel bir mirastır. Milletimizin geçmişte çok değişik konularda vakıflar kurduğu, yardıma muhtaç olanlara vakıf yolları ile hizmetler götürdükleri bir gerçektir. Günümüzde ülkemizin birçok yerinde bulunan vakıf eserleri ve onlara ait vakfiyeler bu gerçeği ifade eder.

Şu an için ülkemizin köy kasaba ve şehirlerinde bir vakıf ve dernek enflasyonu olduğu da bilinmektedir. Çok değişik ve acaip isimler altında kurulmuş dernekler var. Nasıl çalıştıkları ne yaptıkları tam olarak bilinmez… Çokları dernek tüzüklerinin maddelerine de uymaz. Elbette ki il ve ilçelerdeki emniyet müdürlüklerinde “Dernekler masası” ismi altında derneklerin kuruluş ve çalışmalarını denetleyen kurumlarımız vardır.

Her ne kadar dernekler masası kontrol etse de kuruluş gayesi dışında ülkemizde faaliyet gösteren bir çok dernek vardır. Çok güzel bir isim altında kurulan bir derneğin zamanla merkezinin ya da lokalinin bir kumarhaneye dönüştüğunu gazete haberlerinde okuruz.

Ülkemizde; siyasetle hiç ilgisi olmayan meslek derneklerinin nasıl siyaset batağına saplanarak demeçler verdiklerini, siyasi yürüyüşler tertiplediklerine çok şahit olduk. Yine bir zamanlar bazı meslek derneklerinin “Ordu göreve” diye meydanlarda yürüdüklerini gördük.

Yine bazı derneklerin bir “irtica tehlikesi” uydurup bir kısım basınla iş birliği yaparak milletin takkesi ile, tesbihi ile, başörtüsü ile nasıl alay ettiklerini gördük.

Ülkemizde çoğu mesleki kuruluşun başkanı hiç değişmez. Ömür boyu başkanlık yaparlar. Kongre olur yine o muhterem zat ve onun işaret ettiği insanlar seçilir. Nasıl bir dernek anlayışı ise kesinlikle bir yenilenme olmaz. Üye sayıları dondurulmuş kendi ilinizin, ilçenizin veya köyünüzün derneğine üye olmak isterseniz de olamazsınız. Sizi “Şeref üyesi yapalım“ derler böylece oy verme daha doğrusu seçme ve seçilme hakkınızı önlemiş olurlar.

Bir zamanlar ben bir ilimizin vakfına üye olmak istedim de o zaman benden neler istediler neler. Bu istediklerimizi verirseniz ancak böyle üye olabilirsin aksi halde üye olman mümkün değil dediler. Ben de üye olmaktan vaz geçtim. Daha doğrusu üye olamadım.

Öyle dernekler vardır ki, derneğin yönetiminde olanlar dernekten aylık alıyor hem de sigortalı… Hukuki durumun ne olduğunun bilmiyorum. İnsan yönetiminde bulunduğu bir hizmet derneğinden maaş alabilir mi? Hani sen hizmet için bu derneği kurmuş veya yönetimine girmiştin?

Sonuç olarak şunu söylemek istiyorum: Elbette ki vakıflar, dernekler olacak. Kendi alanlarında hizmetler vereceklerdir… Ancak adı ne olursa olsun ister dini, ister milli, ister kültürel ve isterse de mesleki tüm dernekler şeffaf olmalı.

Sayın İçişleri Bakanlığımızın ilgili birimlerinin ve Diyanet İşleri Başkanlığımızın bu konuyu ele almalarını Türkiye genelindeki tüm derneklerin bir tasnifinin yapılması, derneklerin yönetimlerinde aynı isimlerin yer alıp almadıkları, isteyen bir vatandaşın oturduğu ilde, bölgede bulunan her hangi mahalli derneğe rahatlıkla üye olup olamıyacağının araştırılmasını istirham ediyorum.