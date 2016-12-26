"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
28 ARALIK 2016 ÇARŞAMBA - YIL: 47

Süleyman Peygamber ile bir konuşabilsem...

Ali SANDIKÇIOĞLU
26 Aralık 2016, Pazartesi
Dünyaya değer veren, ahireti unutan, ibadetten uzakta kalan, yaradılış gayesine uymayanlar, maddî çıkar temin etmek için kardeşinin cesedi üzerine basarak dünyada, dünyalık için yükselmek isteyenler hep birlikte aşağıdaki kıssayı okuyup düşünelim.

Ahiretin ebedî, dünyanın fani olduğunu unutmayalım. Yarın mutlaka hepimiz Cenâb-ı Hakk’ın huzurunda hesaba çekileceğiz.

Mekhul (ra) Hazretleri’nden (Meşhur hadis hafızlarından)  şöyle bir kıssa rivayet edilmektedir: Bahçesinde çalışan yaşlı bir çiftçi “Ben Hz. Süleyman (as) ulaşabilsem ona bir kaç söz söylemek isterdim” der. Yaşlı ihtiyar çiftçinin bu isteği Hz. Allah (cc) tarafından Süleyman (as) Hazretlerine ulaştırılır.

Süleyman (as) Allah’ın (cc) izni ve rüzgârın yardımı ile anında, bahçesinde çalışan ve Süleyman (as) ile görüşmek arzusunda olan ihtiyarın yanına gelir. Süleyman (as) İhtiyara, “Duydum ki sen Süleyman (as) ile konuşmak ona bazı şeyler söylemek istersin. Ben Süleyman’ım. Allah’ın izni ile yanına geldim haydi söyle söyleyeceğin sözleri seni dinliyorum” der. Yaşlı çiftçi söze başlar ve Hz. Süleymana şöyle der: “Ey Allah’ın Resulu. Sen bir peygambersin aynı zamanda saltanat sahibisin. Sana söyleyeceklerim şunlar: Sende dünün lezzetlerinden, tatlılıklarından şu an hiçbir şey yok. Bende de dünün acı ve ıztıraplarından hiçbir şey yok. O halde sen ve ben müsaviyız. Sen zengin ben fakir olsam da eşitiz. Ne kadar yaşarsan yaşa birgün sen de öleceksin. Zamanı gelince ben de öleceğim. Bunda da müsaviyiz. Saltanatın var, yahut peygambersin diye senin için ölümden kurtuluş yoktur. Benim için de yok. İkimizde yine müsavi olduk.

Sen Cenâb-ı Hakk’ın sana verdiklerinden hesaba çekileceksin malın, mülkün çoksa hesabın ona göre olacaktır. Ben de bana verilenden hesaba çekileceğim. Hesaba çekilme hususunda da yine ikimiz müsaviyiz. Mutlaka bir gün Allah’ın huzurunda hesap vereceğiz. 

Süleyman (as) çiftçiyi dinledikten sonra ağlamaya başladı ve şöyle dedi: “Ya Rabbi! Senin lütuf ve keremin olmasaydı ben buradan geri dönemezdim. Hemen Senden ölümü isterdim. Sana dönmeyi isterdim. Ancak Sen kerem sahibisin, Sana sığınıyorum.”

Bahçesinde çalışan çiftçi bu üç sözü ile Süleyman (as)’a çok güzel bir nasihat etmiş oldu. Hz. Allah (cc) bizlere ibret alarak hazırlanmalar nasip eylesen. Amin. Şurası kesindir ki, bu âleme gelen her canlı bir gün ruhunu teslim edecektir. O bakımdan gönül yıkmaya, kalp kırmaya gerek yoktur. Takdiri İlâhî ne ise o olur. Helâl kazanmak, helal harcamak, Allah yolunda ihlâsla hizmet ederek ebedî hayat için Rabbim bizlere hazırlanmayı nasip eylesin.

(Terc: A.S. Nüzhetül mecalis, c. 1, s. 283)

Okunma Sayısı: 1010
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Düşen Rus uçağı ile ilgili yeni iddia!

    İstanbul ve Ankara, İzmir'in gerisinde kaldı

    İsrail'den tehdit: Bunu savaş ilanı olarak kabul ederiz

    Çatışmada yaralanan asker şehit oldu

    Aşırıcılığın İslam ile hiçbir ilgisi yok

    34 muvazzaf asker gözaltına alındı

    Hac başvuruları başladı

    Hulusi Akar'a 10 soru gönderildi

    İslam'a hakaret eden vali hakim karşısında

    Yeni asgari ücrette sona doğru

    Türkiye ile Rusya anlaştı

    Kilis'e askeri araç sevkiyatı yapıldı

    'Yedek milletvekilliği' iptal oldu

    İsrail diken üstünde

    Belediyelere kesinti şoku
    📷

    Çorum ve Kütahya'nın ardından Kahramanmaraş’ta da Nur çiçekleri açtı

    Suriye ve Müsbet Hareket-1: Suriyeli Muhalifler savaşa sürüklendi

    Günün Osmanlıca Vecizesi

    Şehitlerimiz var, canımız acıyor ama geri dönemeyiz artık

    En Çok Okunanlar

    Hatice DENİZ

    Sessiz çığlık!
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Ülkenin kaderi bir partiye veya şahsa bağlanabilir mi?
    Genel

    İsrail diken üstünde
    Genel

    Belediyelere kesinti şoku
    Cevher İLHAN

    ‘Siyasi çözüm’ söylemiyle ‘askerî çözüm’ ısrarı
    Faruk ÇAKIR

    Önce sistem değişse olmaz mıydı?
    Genel

    İsrail'den tehdit: Bunu savaş ilanı olarak kabul ederiz
    M. Latif SALİHOĞLU

    Hasan Âli ve şaibeli Köy Enstitüleri
    Hasan GÜNEŞ

    Suriye ve Müsbet Hareket-1: Suriyeli Muhalifler savaşa sürüklendi
    Genel

    Risale-i Nur Enstitüsü'nün sitesi yenilendi

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2016, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.