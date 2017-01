Testi kırıldıktan sonra...

Geçenlerde birçok insanın üzülmesine sebep olan Adana’nın Aladağ ilçesinde özel bir öğrenci yurdunda çocuklarımızın ölümü ile sonuçlanan bir yangın meydana geldi. Yüreklerimiz yandı. Elbette ki, her işimizde tedbiri elden bırakmamak önemlidir, şarttır.

Hz. Allah (cc) kitabı mübininde; “Kendi elinizle tehlikeye atlamayınız” buyuruyor. Peygamber Efendimiz de (asm); “Kayyid summe tevekkel/ Deveni önce bağla, sonra tevekkül et” buyurmaktadır.

Ancak şurası kesindir ki, tedbir takdiri bozamaz… Bütün işlerde hüküm elbette ki Hz. Allah’ındır (cc). O, ”Faalün lima yurid/ Dilediğini yapma kudret ve gücüne sahip”dir.

Müslümanlar olarak bizler imanın şartlarını sayarken, “Ve bil kaderi Hayri hi ve Şerri hi Minellahi Teâlâ” der ve öyle inanırlar, inanırız… Her şeyi takdir eden Allah’tır. O’nun izni olmadan yere atılan bir tohum bitemez. Dalında kuruyan bir kuru yaprak yere düşemez.

Akşam saat 19.00 iken yurtta yangın çıkmış. İnsanlar henüz uyumamış veya derin bir uykuya dalmamış, öğrenciler ayaktayken. Kapıya doğru kaçacakları yerde hepsi üst kata doğru koşuyor ve ecel onları orada yakalıyor. Takdiri İlâhî bu şekilde tecelli ediyor. Orada vefat eden kardeşlerimiz İslâm inancına göre hükmen şehit olmuş durumdadırlar… İnşaallah menzilleri Cenneti Âlâ olsun. Analarına, babalarına da Rabbim hayırlı ömürler ve sabr-ı cemiller ihsan eylesin. (Yangında vefat eden çocukların ana ve babalarının Allah’ın hükmü karşısında gösterdikleri teslimiyet takdire şayandır. Tebrik ederiz.)

Esas üzücü olan yangından sonra bir kısım medyanın takındıkları menfi tutumlarıdır. Yangını bahane ederek bazı gazeteler dine ve dinî cemaatlere cephe aldılar. Milletimizin bütün mukaddes değerleri ile her zaman alay eden, aşağılayan sözüm ona yazarlara gün doğmuş oldu. Hücum İslâma, hücum bütün dinî cemaatlere… Teklif ve temennileri ise enteresan onlara göre: “En iyisi bütün yurtları kapatalım, cemaatları yasaklayalım” deyip duruyorlar. Neredesin ey vicdan? Yakın günlerde ABD’de bir depoda yangın çıktı, insanlar orada da yanarak can verdi. ABD medyasını ve gazeteleri insanların inançları ile mi uğraştılar?

Diyelim ki bir fabrikada yangın çıktı veya çok ölümlü bir kaza oldu. O zaman bütün fabrikaları kapatmak mı lâzım? Hani bir ata sözümüz var: ”Testi kırılınca yol gösteren çok olur.” Bizim karanlıkta kalmış aydınlarımız (!) yol gösteriyor, ancak gösterdikleri yollar hep çıkmaz sokak gibi.

Bir kere daha ölenlerimize Cenâb-ı Hak’tan rahmetler, kalanlarına da baş sağlığı dilerim. İnşaallah Rabbim tekrarını göstermesin. Milletimizin başı sağ olsun.