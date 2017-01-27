"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
27 OCAK 2017 CUMA - YIL: 47

Testi kırıldıktan sonra...

Ali SANDIKÇIOĞLU
27 Ocak 2017, Cuma
Geçenlerde birçok insanın üzülmesine sebep olan Adana’nın Aladağ ilçesinde özel bir öğrenci yurdunda çocuklarımızın ölümü ile sonuçlanan bir yangın meydana geldi. Yüreklerimiz yandı. Elbette ki, her işimizde tedbiri elden bırakmamak önemlidir, şarttır.

Hz. Allah (cc) kitabı mübininde; “Kendi elinizle tehlikeye atlamayınız” buyuruyor. Peygamber Efendimiz de (asm); “Kayyid summe tevekkel/ Deveni önce bağla, sonra tevekkül et” buyurmaktadır.

Ancak şurası kesindir ki, tedbir takdiri bozamaz… Bütün işlerde hüküm elbette ki Hz. Allah’ındır (cc). O, ”Faalün lima yurid/ Dilediğini yapma kudret ve gücüne sahip”dir. 

Müslümanlar olarak bizler imanın şartlarını sayarken, “Ve bil kaderi Hayri hi ve Şerri hi Minellahi Teâlâ” der ve öyle inanırlar, inanırız… Her şeyi takdir eden Allah’tır. O’nun izni olmadan yere atılan bir tohum bitemez. Dalında kuruyan bir kuru yaprak yere düşemez.

Akşam saat 19.00 iken yurtta yangın çıkmış. İnsanlar henüz uyumamış veya derin bir uykuya dalmamış, öğrenciler ayaktayken. Kapıya doğru kaçacakları yerde hepsi üst kata doğru koşuyor ve ecel onları orada yakalıyor. Takdiri İlâhî bu şekilde tecelli ediyor. Orada vefat eden kardeşlerimiz İslâm inancına göre hükmen şehit olmuş durumdadırlar… İnşaallah menzilleri Cenneti Âlâ olsun. Analarına, babalarına da Rabbim hayırlı ömürler ve sabr-ı cemiller ihsan eylesin. (Yangında vefat eden çocukların ana ve babalarının Allah’ın hükmü karşısında gösterdikleri teslimiyet takdire şayandır. Tebrik ederiz.)

Esas üzücü olan yangından sonra bir kısım medyanın takındıkları menfi tutumlarıdır. Yangını bahane ederek bazı gazeteler dine ve dinî cemaatlere cephe aldılar. Milletimizin bütün mukaddes değerleri ile her zaman alay eden, aşağılayan sözüm ona yazarlara gün doğmuş oldu. Hücum İslâma, hücum bütün dinî cemaatlere… Teklif ve temennileri ise enteresan onlara göre: “En iyisi bütün yurtları kapatalım, cemaatları yasaklayalım” deyip duruyorlar. Neredesin ey vicdan? Yakın günlerde ABD’de bir depoda yangın çıktı, insanlar orada da yanarak can verdi. ABD medyasını ve gazeteleri insanların inançları ile mi uğraştılar?

Diyelim ki bir fabrikada yangın çıktı veya çok ölümlü bir kaza oldu. O zaman bütün fabrikaları kapatmak mı lâzım? Hani bir ata sözümüz var: ”Testi kırılınca yol gösteren çok olur.” Bizim karanlıkta kalmış aydınlarımız (!) yol gösteriyor, ancak gösterdikleri yollar hep çıkmaz sokak gibi.

Bir kere daha ölenlerimize Cenâb-ı Hak’tan rahmetler, kalanlarına da baş sağlığı dilerim. İnşaallah Rabbim tekrarını göstermesin. Milletimizin başı sağ olsun.

Okunma Sayısı: 176
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Fransa ''1915 olayları yasası''nı iptal etti

    En acil ihtiyaç adalet

    Demokraside de geriledik

    Günün Osmanlıca Vecizesi

    Kurtulmuş: 'Evet' demek meşruysa 'Hayır' demek de meşrudur

    Devlet Bahçeli: Profesyonel nifakçılar kampanyalarına çoktan başladı

    İsveç Büyükelçiliği'nden terör uyarısı!

    Yunanistan'ın darbeci askerler kararına ilk tepki

    1915 Çanakkale Köprüsü ihalesini kazanan belli oldu

    Yunan mahkemesinden darbeciler hakkında karar

    "Müslüman ülkede kuşlar aç demesinler"

    AKP'li vekiller bu kareye tepki gösterdi

    KHK'larla 1061 özel okul kapatıldı

    Dışişlerinden İsrail ve Trump'ın ''güvenli bölge'' önerisi hakkında açıklama

    ABD, vatandaşlarını uyardı: İstanbul ve Güneydoğu'ya gitmeyin

    Dolar 3.86'yı geçti

    'Özerk Kürt Bölgesi' öneriliyor

    ABD'den Suriye'ye 'gizli' ziyaret

    Kavurmacı ve Güllü'nün şirketleri TMSF'ye geçti

    En Çok Okunanlar

    Cevher İLHAN

    OHAL KHK’ları yargıya tabi tutulmalı
    M. Latif SALİHOĞLU

    Ertuğrul, kuruluş, fetret, hâkimiyet, çöküş...
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Yeni Asya’nın AB’ye bakışı
    Faruk ÇAKIR

    Adalet 'alt komisyon'da mı?
    Genel

    En acil ihtiyaç adalet
    Ali SANDIKÇIOĞLU

    Testi kırıldıktan sonra...
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Risale-i Nur'dan

    İslâmiyet, adaleti ve hakikî hürriyeti câmîdir
    Süleyman KÖSMENE

    İnsan olarak yaratılmanın ücreti nedir?
    Sabahattin BOYACI

    Âlet etmemek

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2017, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.