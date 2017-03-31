Üç aylar ve Receb-i Şerif

Cenâb-ı Allah’a (cc) nihayetsiz hamdü sena ve şükürler olsun ki, yeniden mübarek üç aylara kavuştuk.

Bilindiği gibi üç ayların ilki Receb-i şeriftir. Bu ay içinde İslâm âlemi için çok önem taşıyan iki gece vardır: Regaip ve Mi’rac. Receb-i Şerif Müslümanlar için Cenâb-ı Hakk’ın umumî af ilân eylediği Ramazan-ı Şerif ayının müjdecisi faziletli, bereketli, mübarek bir aydır.

Aynı zamanda Kur’ân-ı Kerîm’de de ifadesini bulan Receb-i Şerif Eşhur-u hurumdan (Haram yani muhterem aylardandır.) Eşhur-u hurum: Receb, Zilkade, Zilhicce ve Muharrem aylarıdır. Receb-i Şerif kameri ayların yedincisidir. Receb-i Şerifin başka isimleri de vardır.

Peygamber Efendimiz (asm) “Receb Allah’ın ayı, Şaban benim ayım, Ramazan da ümmetimin ayıdır” buyurmuştur. Bu mübarek aylarda yapılan ibadetlerin mükâfatı kat kat olacağı gibi, işlenen günahların karşılığı da kat kat olacaktır.

İslâm dini gelmezden önce de Receb ayına çok değer verilirdi. Bu ayda savaş yapılmaz, yol kesilmez, soygunlar yapılmazdı. Receb ayı geldiğinde herkes kendini emniyette sayardı. Bu aylara hürmet edilmesi İbrahim ve İsmail’den (as) intikal eden güzel sünnetlerdir. Mekke-i Mükerreme’de İslâm güneşi doğduktan sonrada Cenâb-ı Hakk’ın hikmeti ve takdiri sonucu bu aya olan hürmet ve tazim yine devam ettirildi.

Ebu Hureyre (ra) Peygamber Efendimizden (asm) şöyle rivayet eder: Receb ayı girdiği zaman Peygamberimiz (asm): (Allahümme barik lena fi Recebe ve Şaban ve belliğna Ramazan) yani (Allah’ım Receb ve Şabanı bizler için mübarek kıl ve bizi Ramazana ulaştır) diye duâ ederdi.

Bir kısım Allah dostları şöyle demişler: “Receb tevbe ve inabe ayı, Şaban muhabbet, Ramazan ise karabet yani Alllah’a yakınlaşma ayıdır.” Bazıları da, “Receb tohum ekme, Şaban sulama, Ramazan da hasad etme ayıdır” demişler.

Bir kimse Receb ayını oruçlu olarak geçirirse Allah (cc) o kimseye her halde üç şeyi ikram eder:

1- Geçmiş günahlarının hepsini bağışlar.

2- Kalan ömrünü, çirkin ve ayıp sayılan kötü şeyleri işlemekten korur.

3- Kıyamet günü susamaktan emin olur.

Bu esnada yaşlı, zayıf bir zat ayağa kalkarak:

Ya Resulullah ben Recebin hepsini oruç tutmaktan acizim, ne yapayım diye sordu?

Resulullah Efendimiz (asm): “Recebin ilk, orta ve son gününü oruç tutarsan, Receb ayının bütün günlerini oruç tutmuş gibi sevaba nail olursun. Çünkü, bir hasene on katı ile muamele görür” buyurdu.

NELER YAPMALIYIZ?

Mübarek üç ayları bilhassa içinde iki tane önemli gece bulunan, Hz. Allah’a (cc) ait olan Receb-i Şerifi ve kandil gecelerini boşuna geçirmemeliyiz. Bol bol istiğfar etmeli, Peygamberimiz (asm) üzerine salât-u selâmlar okumalı. Özellikle Receb ayında çokça İhlâs-ı Şerif okumalıyız. Bu mübarek gün ve gecelerde kaza namazları, nafile namazları kılmaya Kur’ân-ı Kerîm okumaya devam etmeliyiz.

Allah’ım! Bizlere yüce Peygamberine (asm) tam olarak tabi olma şerefini ihsan et.

Allah’ım! kalblerimizi emellerin uykusundan uyandır. Ebedî yolculuğun yakınlığını hatırlat.