Yeni Asya demokrasiye yapılan her türlü müdahalenin karşısında oldu

İçinde bulunduğumuz asrın ve kıyamete kadar ümmet-i Muhammediyenin (asm) karşı karşıya kalacağı imanî, içtimaî ve siyasî sıkıntıların aşılmasında rehber-i mane- viyesi olduğuna inandığımız mü- ceddid-i ahirzaman olan Üstadımız Bediüzzaman Said Nursî Hazretleri’nin, ilham-ı İlâhiye ve sünûhat-ı kalbiye olarak ortaya koyduğu Risale-i Nur Külliyatı’nın neşri hususundaki şu gelen anlamlı tavsiye ve teşviklerinin fevkalâde ehemmiyetli olduğunu düşünüyoruz.

Şöyle ki; “Risale-i Nur bu mübarek vatanın manevî bir halaskârı olmak cihetiyle, şimdi iki dehşetli belayı def etmek için matbuat âlemiyle tezahüre başlamak, ders vermek zamanı geldi veya gelecek gibidir zannederim.”

İşte Üstadımız Bediüzzaman Said Nursî Hazretleri’nin bu ideal ve gayesinin gerçekleştirilebilmesi için; Zübeyir Gündüzalp Ağabeyimizin, günlük bir gazete çıkartılmasının gerekliliğini şöylece ortaya koyduğunu görmekteyiz;

“Risale-i Nur’un yalnızca imanî bahis- lerini okumak içtimaî vahdetimizi temin etmez. Kardeşlerimiz başka gazeteleri alıyor, okuyorlar, kafaları karışıyor. Dolayısıyla kendimizi savunacak, Risale-i Nur hakikatlerini neşredecek, düşünce birliğini temin edecek lahana yaprağı kadar da olsa günlük bir gazeteye ihtiyacımız var.”

Bu idealin tezahürü 49 yıl önce günlük yayın hayatına başlayan Yeni Asya gazetemizin kuruluşu ile gerçekleşmiştir.

Kur’ân’ın, bu asrın idrakine uygun bir şekilde kaleme alınmış bir tefsir-i manevisi olan Risale-i Nur Külliyatı’nın medyadaki dili ve naşir-i efkârı olan, Yeni Asya gazetemiz, hakkın ve hakikatin yılmaz bir savunucusu olarak, yayın hayatı boyunca yaşadığı pek çok sıkıntılara rağmen mücadele ve mücahedesini sebatla ve sadakatle devam ettirmektedir.

Yeni Asya gazetemizin çıkartılış gayesine uygun olarak bu güne kadar ortaya koyduğu hizmetleri şöylece özetlemek mümkündür;

Yeni Asya gazetemiz; Bediüzzaman Hazretleri’nin; “Bu millet kurtuluşu için her türlü çareye başvuracak, fakat Risale-i Nur’dan başka çare bulamayacaktır.” Müjdesinin gereği olarak Risale-i Nur Külliyatı’nın imanî, içtimaî ve siyasî prensiplerini kendine düstur ve rehber ittihaz etmek suretiyle 49 yıldır hatt-ı vasat ve hatt-ı istikamet üzere okuyucularını ifrat ve tefritlerden muhafaza ederek bu günlere kadar getirmiştir. İnşaallah kıyamete kadar da bu istikrarlı ve istikametli çizgisini devam ettirecektir.

Yeni Asya gazetemiz; “Asya’nın bahtının miftahı meşveret ve şûrâdır” hakikatini kendine şiar kabul etmesinin neticesi olarak, bugüne kadar gerçekleşen bütün içtimaî sosyal ve siyasî tercihlerinde, zamanın teyit ve tasdikiyle, isabet kaydederek okuyucularının yüzünü yere baktırmamış ve hep haklı çıkartmıştır.

Yeni Asya gazetemiz; Bütün yayın hayatı boyunca hadiseleri ve gelişmeleri değerlendirirken, ifrat anlamda “Haydar Ağa! Haydar Ağa!” diyerek birbirlerini göklere çıkaranların anlayışında olmadığı gibi, tefrit anlamda da “Haydo! Haydo!” diyerek birbirlerini yerin dibine sokan anlayışta da olmamıştır.

Buna karşılık hatt-ı vasattaki “Haydar” diyerek her şeyi olduğu gibi vasfeden muktesit siyaset mesleğini esas almakla beraber, asayişi netice verdiren müsbet iman hizmetini ve müsbet siyaset anlayışını kendisine rehber ittihaz ederek, menfî siyaset anlayışına da bütün yayın hayatı boyunca karşı çıkmıştır.

Yeni Asya gazetemiz; Dergileri ve diğer neşriyat hizmetleriyle “Bu zamanda Nurlarla hizmet-i imaniye her tarafta ilanatla ve muhtaç olanların nazar-ı dikkatini celb etmekle olur. (…) En ziyade muannid ve muhtaç olanlar onu bulur, imanını kurtarır ve inadı kırılır, tehlikeden kurtulur, Nurun dershanesi genişlenir“ hakikatinin gerçekleşebilmesinin bu zamanda önemli bir vesilesi olmuştur.

Yeni Asya gazetemiz; Türkiye ve Dünya çapında gerçekleştirdiği kongreler, sempozyumlar, konferanslar ile beraber kitap fuarlarına da iştirak ederek Nurun dellallığını yapmakta böylelikle de Risale-i Nur’ların geniş kitlelere yayılmasına ve duyurulmasına da vesile olmaktadır.

Yeni Asya gazetemiz; 28 Şubatçıların kurdukları Batı Çalışma Grubunun raporlarında; “Yeni Asya Gazetesi, Said Nursî’nin ve eserleri olan Risale-i Nur Külliyatı’nın geniş kitlelere yayılmasını sağladı” diye ifade edilmiştir.

Yeni Asya gazetemiz, yaptığı çalışmalar ve neşriyatıyla, Risale-i Nurlar’ın sadeleştirme ihanetine alet edilenlerle mücadele ettiği gibi, onları bahane ederek Risale-i Nur’u devlet tekeline almak isteyen malûm siyasî zihniyet ile de 666 gün meşrû dairede yaptığı hukukî mücadele neticesinde inayet-i İlahiye ve Üstadımızın himmeti ile Risale-i Nur Külliyatı’nın devlet tekelinden kurtarılması gibi büyük bir hizmete de vesile olmuştur.

Yeni Asya gazetemiz; Haricî ve dahilî fesat ve nifak odaklarının plan ve tezgâhlarıyla dahilde asayişi ihlâl ederek, devletin asayiş kuvvetleriyle mübareze eden Derviş-i Vahdetî ve Şeyh Said misüllü anlayışlara karşı olduğu gibi, 15 Temmuz’da yaşanan ihtilâl ve isyan yoluyla devleti ele geçirme anlayışına da sonuna kadar karşı olmuştur.

Bununla beraber; dinimizin dahildeki cihad anlayışına bütün bütün zıt olan bu mezkûr fitne hareketleri bahane edilerek yapılan icraatlarda, hak ve adalet namına adalet-i mahza anlayışını esas maksat yapmak yerine, adalet-i izafiye iddiasıyla hareket ederek “Birisinin hatasıyla başkası mes’ul olamaz” mealindeki düstur-u Kur’âniyeyi dikkate almadan kurunun yanında yaşın da yakıldığı pek çok zulümlere de karşı olmuştur.

Yeni Asya gazetemiz; “Vatan sathını bir mektep yapmak” gayesini gerçekleştirmek ve de “Din, nasihattan ibarettir” hadis-i şerifinden hareketle; “Dinî bir gazete ünvanı ile dinî nasihatleri uyanık vicdanlara yağdırmak” vazife ve hizmetini bu güne kadar yapmıştır ve kıyamete kadar da yapmaya devam edecektir inşaallah.

Yeni Asya gazetemiz; Kurulduğu günden bugüne 49 yıllık yayın hayatında tavizsiz istikrar çizgisini hiç bozmadan, demokrasimize yapılan her türlü müdahalelerin, anarşi ve bozgunculuğun şiddetle karşısında olan; hak, adalet ve meşvereti ve kanunda inhisar-ı kuvveti esas alan demokratik cumhurî anlayışı ve insan haklarını savunan, Bediüzzaman Hazretleri’nin müsbet hareket düsturundan ayrılmadan zulme, bid’alara ve her türlü haksızlığa karşı cesaretle mücadele eden, günümüzde Risale-i Nur’un medyadaki dili ve tek temsilcisi olan, Yeni Asya gazetemizin doğru yolda olduğunu, haklılığını ve isabetli olduğunu zaman bütün vuzuhatıyla teyid ve tasdik etmektedir.

Yeni Asya gazetemiz; “Riyaset-i şahsiyenin kat’iyyen aleyhindeyim. Reisimiz ancak hükümettir” prensibinin gereği olarak; kalb-i milleti hükümet olan riyaset-i hükümetin ve Meclisin yanında olduğunu ifade ederek, istibdadın her türlüsünün karşısında olmuştur, buna mukabil hürriyetçi parlamenter sistemi esas alan meşrutiyet-i meşruanın, yani demokratik cumhurî anlayışı esas alan görüş ve düşüncelerin de dellallığını yapmaktadır.

Başyazarı Bediüzzaman Said Nursî olan; siyasî, içtimaî ve sosyal hadiseler karşısında eğilmeden bükülmeden “Hakkın hatırı âlidir hiçbir hatıra feda edilmemek gerektir” mefkûresini kendisine ideal kabul etmiş, Dünya’da ve Türkiye’de ikinci bir Yeni Asya yoktur. Öyle ise bu sesin susturulmaması için ona bütün kuvvetimizle sahip çıkmamız gerekmektedir.

Ey Yeni Asyam! Kıyamete kadar bu büyük ideallerini ve mefkûrelerini gerçekleştirmede Cenâb-ı Hak seni mansur ve muzaffer eylesin. İnayet ve tevfikini üstünde daim ve kaim kılsın. Amin.

• “Bir gün olur elbet doğar şems-i hakikat.

Hiç böyle müebbed mi kalır zulmet –i âlem.”

• “Evet ümitvar olunuz! Şu istikbal inkılâbı içerisinde en yüksek gür sadâ İslâm’ın sadâsı olacaktır.”

• “Yaşasın sıdk! Ölsün yeis! Muhabbet devam etsin! Şûrâ kuvvet bulsun! Bütün levm ve itab ve nefret, heva ve hevese tabi olanlara olsun. Selâm ve selâmet Hüdaya tabi olanlar üstüne olsun. Amin.”