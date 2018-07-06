Başarısızlık: Dünyayı ele geçirmek

GAP’sız bir Türkiye çapsız bir Türkiye’dir.

GAP’sız bir Türkiye çapsız bir Türkiye’dir. * Kişilerin öne çıktığı yerde kişilikler geride kalır. * Siyaset dışı bir parti kurmalı; orada san’at-edebiyat konuşmalı... * Siyaset geriyor ve yoruyor; sonuç: Sonuçsuz şeyler... * Başarısızlığın ne olduğunu biliyorum galiba: Dünyaya sahip olmaya çalışmak... * Dengesiz gelir dağılımı dünyanın dengesini alt üst ediyor. Herkes diken üstünde... Fani dünyada bu açgözlü körleri anlamış değilim! * Hayatın arkında olanlar; farkında olanlardır. * Apartman katları kadar; kitap rafları yükselmiyorsa; irtifa kaybediyoruz, demektir! * Ortalığa düşme; Sen de ortalık olursun; İstersen dene[me!] * Eni konu kısacık dünya; Eee, bu bitmeyen kavgalar niye?! * Ve her şey insan için... Suların serinliği... Hafifliği rüzgârın... Yalnız... bir şey var; birileri durmadan neden; Neden huzuru kurcalar?!... ... Silâhta sihir yok; zehir var. Şiir hiç yok. * Zaman “söz” zamanı... Bakmayın rütbelerin görüntüsüne, silâhların gürültüsüne; siz sözünüzü yükseltin; insan/lık duyacak! * Sefillik varsa orada; sivillik kovulmuştur oradan. * Aklım yetti yeteli böyle; Dünya hep karışık yani! (Karışınca) karıştırıyoruz her şeyi. Halbuki mevsimler tam da bize göre... Papatyalar, sular istediğimiz gibi... Gün batımları, dağlar, ovalar... Kuşların ötüşü... her şey bize göre... ... dokunma-sak, ah! * Ne peki; kolay yolu... yolları kolay kılmanın?!... * Şehirler bina yorgunu... Asfalt karası... Şehirler zindan... Şehirler tenha... * Hayat tekrara mı başladı; Aynı zamanlar mı etrafımda... Dostlar tekrara mı başladı; Tamamlıyorum yarım hikâyelerini. * “Takım” tutmam; Tutup kendimi uyutamam. Ha, bir “iş miş” olsa... tamam. ...miş gibi yaşayamam,

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