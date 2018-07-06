Başarısızlık: Dünyayı ele geçirmek

GAP’sız bir Türkiye çapsız bir Türkiye’dir.
GAP’sız bir Türkiye çapsız bir Türkiye’dir.
*
Kişilerin öne çıktığı yerde
kişilikler geride kalır.
*
Siyaset dışı bir parti kurmalı; orada san’at-edebiyat
konuşmalı...
*
Siyaset geriyor ve yoruyor; sonuç: Sonuçsuz şeyler...
*
Başarısızlığın ne olduğunu biliyorum galiba: Dünyaya sahip olmaya çalışmak...
*
Dengesiz gelir dağılımı dünyanın dengesini alt üst ediyor. Herkes diken üstünde... Fani dünyada bu açgözlü körleri
anlamış değilim!
*
Hayatın arkında olanlar;
farkında olanlardır.
*
Apartman katları kadar; kitap rafları yükselmiyorsa; irtifa
kaybediyoruz, demektir!
*
Ortalığa düşme;
Sen de ortalık olursun;
İstersen dene[me!]
*
Eni konu kısacık dünya;
Eee, bu bitmeyen kavgalar niye?!
*
Ve her şey insan için...
Suların serinliği...
Hafifliği rüzgârın...
Yalnız... bir şey var;
birileri durmadan neden;
Neden huzuru kurcalar?!...
...
Silâhta sihir yok; zehir var.
Şiir hiç yok.
*
Zaman “söz” zamanı... Bakmayın rütbelerin görüntüsüne, silâhların gürültüsüne; siz sözünüzü yükseltin; insan/lık duyacak!
*
Sefillik varsa orada; sivillik kovulmuştur oradan.
*
Aklım yetti yeteli böyle;
Dünya hep karışık yani!
(Karışınca) karıştırıyoruz
her şeyi.
Halbuki mevsimler
tam da bize göre...
Papatyalar, sular
istediğimiz gibi...
Gün batımları, dağlar, ovalar...
Kuşların ötüşü...
her şey bize göre...
... dokunma-sak, ah!
*
Ne peki; kolay yolu... yolları kolay kılmanın?!...
*
Şehirler bina yorgunu...
Asfalt karası...
Şehirler zindan...
Şehirler tenha...
*
Hayat tekrara mı başladı;
Aynı zamanlar mı etrafımda...
Dostlar tekrara mı başladı;
Tamamlıyorum yarım hikâyelerini.
*
“Takım” tutmam;
Tutup kendimi uyutamam.
Ha, bir “iş miş” olsa... tamam.
...miş gibi yaşayamam,