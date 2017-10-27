"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
5 KASIM 2017 PAZAR - YIL: 48

Bozalım ezberini dünyanın

Armağan Bahtiyar
27 Ekim 2017, Cuma
Çok şey ne çabuk değişir oldu. Rahmetli annem, hızlı, acele işler için: “Gözün ilmiyor.” derdi. Yani farkında olamıyorsun; ne zaman, nasıl oldu, demek istiyordu.

Evet; sayılar, binalar, paralar çoğaldı! Çoğaldı da yine belli (belirsiz) ellerden belli (belirsiz) ellere... Dünyanın çoğu fakir... 

Azalan bir şeyler var; yalnız! 

Şehirlerde gökyüzünü azalttık! 

Toprakları asfalt/beton yaptık! İnsanları tek ton... Bize toprak lâzım! Bize gökyüzü lâzım! Bize ağaç... bize çiçek... bize böcek... lâzım! 

Size bir şey diyeyim de lâfı toptan anlayın: Baksanıza; okuttuklarımız belâ okuyorlar âleme; kendini okumayınca! 

İşte kanlı ve gözyaşılı haberler doluşuyor yaşlı dünyanın başına; insan kendini unutunca... Nidersin ki çok sancılı... 

Madde, para, silâh, bankalar, binalar... sırasını savdı diye ümidim var. 

Aklımızı yine başımıza alalım da kalbimizin de bi’ gönlünü alalım; ha!

*

Adını koydum: Naylon Çağ!

Yalnız ve hoyrat zamanlar...

Ekmeği, suyu, havası kanser...

Nefes darlığı çekiyor dünya.

Sohbeti, muhabbeti, aşkı naylon...

Diploması, cübbesi, rütbesi naylon...

Dilinde renk renk yalanlar...

Silâhları susmak bilmiyor.

Adını koydum: İçi Boşaltılmış Çağ!

*

Dünyada, kaygan bir zeminde... Bunca mal mülk delisi olmanın bir tercümesi var mı; ben mi bilmiyorum?!.. Bu ne kadar hırs?!.. Bu ne kadar cimrilik?!.. Siz de görüyor musunuz?!..*

Dünya sükûnete erse bundan kim rahatsız olur? Savaş isteyenler... Şiire uzak olanlar... Estetik düşmanları... Karıncanın da hayat hakkı olduğunu bilmeyenler... Aynada gözlerinin içine bakamayanlar... Gelinciğin aşk türküsünü duymayanlar... Bu kâinatın bestesine kendisini kaptıramayanlar... Aşksızlar ve şefkatsizler...

*

Kelime hazinesi renkli, çeşitli, bol, duraksamasız, yalansız, riyasız, içi dışı bir, yerinde fıkralı, gözlerinin içi gülerek konuşan, mizaha/aforizmaya yer veren, resmî değil, fakat ciddî kimliklere çok ihtiyaç var.

*

Tink tank (istişâre) yapmayınca; “sevkiyat-ı tank” devreye giriyor. Askerliği bitirip bir türlü 5K’ya (kitaba, kaleme, kâğıda, kafaya, kalbe) kayıt/yatırım yapamıyoruz. Silâh patlatmak kolay; kalem işi zor! Sonuç?!.. Fukaralık ve kaygı...

*

Yatıp kalkıp futbol konuşuyoruz. Stadlar, masraflar, gazeteler, teveler... Aynı gayretle, heyecanla kitapları yılda bir sefer olsun konuşmuyoruz. Koca koca kitap mağazalarımız var mı?!.. Kaçımız bu ay hangi kitaplar raflanmış diye merak ediyoruz?!..

*

Gürültülü dünya; sus biraz! Tuhaf değil mi rahat edelim derken huzur ağır yaralandı. Tosya-pirinç meseli yerini buldu zahir!

*

Bankalar mı?!.. Dünya niye fukara; üç beş aile dışında?!.. Paradan para kazanmak ne demek! bizde; en kazançlı kesimmiş!

*

Abi rolündekiler “kavga” çıkarmaz; aksi takdirde yatıştırıcı, yetiştirici rolünü -varsa- çok yaralar.

*

Böylesine kabalaşan bir dünyaya düşene kadar nerdeymişiz, biz?!..

*

Ülke olarak yılda kişi başına bir saat kitap okumak düşüyormuş. Ülke nereye gidiyor, sorusuna gerek kalmıyor; yerinde sayıyor; arada bir geriye gidiyor; sık sık da duruyor. Almanya yüz saati geçkin kitap okusun da... geç bakalım Almanya’yı, Japonya’yı!

*

Neyse; şu yatıştırıcı mısralara bir bakalım:

Dünya ölümü düşünse... 

Düşünse biraz ölümlü olduğunu;

İndirse yarınları raflardan;

Nefesini bugün dinlese!

Dünya ölümü düşünse...

O kadar azalır ki gürültüler;

Savaşlar teslim-i silâh eder mi!

Okunma Sayısı: 876
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    #NuraÖzgürlük

    Medrese-i Yusufiye'de

    250. gün

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    AB, Arakan'da etnik temizlik yapıldığını kabul etti

    Kalın: Rusya, Suriye Halk Kongresi'ni erteledi, PYD davet edilmeyecek

    Türk Telekom’u devredebiliriz

    TBMM'de kritik hafta

    Şen: Siyasette seviye o kadar düştü ki, 'racon kesme' diye bir şey var

    Yargıtay: 'Edepsizsin Melih Gökçek' demek fikir özgürlüğü

    Suudi Arabistan'da yolsuzluk depremi

    Eğitim olmadan adalet olmaz

    Global vebal

    Fenerbahçe'ye son dakika şoku

    Ahlak olmasa yok oluruz

    'OHAL kalkmayacak ama kapsamı daraltılacak'

    Bu ülkede işsiz sayısı 307'ye düştü

    Lübnan Başbakanı istifa etti

    İşte dünyanın en borçlu ülkeleri

    18 kilo hamsi 240 liraya satıldı

    Gökçek'in halefi pazartesi açıklanacak

    İstanbul’da operasyon: Çok sayıda gözaltı

    Önce cenazeye sonra maça gittiler

    Askerleri taşıyan araç devrildi: 1 şehit

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Gerçek dindar, “kindar” olamaz
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Şeyda Sultan ZENGİN

    Haydi okuma grubu kuralım!
    Genel

    Eğitim olmadan adalet olmaz
    Ömer Faruk ÖZAYDIN

    Demokrat görünümlü siyasalcılar
    Mustafa Gönüllü

    Bir günahın yaptığı tahribat
    Faruk ÇAKIR

    Milletin menfaatini düşünmek gerek
    Genel

    Global vebal
    Cemil Said Demirdöğmez

    Yeni Asya’yı okuyan pişman olmaz
    Büşra Nur Erciyes

    Yeni Asya’nın neferi olmak

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2017, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.