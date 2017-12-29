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29 ARALIK 2017 CUMA - YIL: 48

Hayat okumaları (3)

Armağan Bahtiyar
29 Aralık 2017, Cuma
İlk emir: ”Oku!” olduğuna göre;

Bu silâhlar niye!

Dâvet var tefekküre...

Marş marş kelimelere...

*

Vakti Yokmuş; gökyüzüne bakamazmış.

Sırası değilmiş; şimdi ölemezmiş.

*

Kendini dinlenmez edene kadar konuşma!

*

Yazar... 

...doğruyu yazıp... 

...yanlışı “çizmezse...” niye “yazar?!” Neyi “çizer?!”

*

Rüştünü ispat etmemiş toplumlarda, rüşvet gani; asgarî ücret en asgarîdir.

*

Kısa dünyaya “kasa” gerekmez!

*

Azıcık “sükûnet” aradığımız...

*

Bekle... diğin bir şey mi var;

*

Sözlükte yiğitlik olmaz, derler; sözlüğe bakayım.

*

Bu, sonsuz kürler var ya... her insana gerek: tezekkür, tefekkür, teşekkür.

*

Bak; dille uğraşmak güzel; “oynamak” iyi değil! B/ilginize...

*

Kendini kandırdığın belli; beni de kandırmaya çalışıyorsun. Nerden mi belli? Konuşalım diyorum; bin türlü kaçıyorsun.

*

Dünya aklını mı kaybetti; kalbini mi; yoksa ikisi de yokmuş gibi mi yapıyor!

*

Kendini duyup dinlemezsen; kim duya seni kim dinleye!

*

Kısacık dünyaya bu kavgalar çok bol geliyor.

*

Dünyanın bir şeye ihtiyacı var âcilen: Hürriyete...

*

Evet, evet, evet... âcilen adalet, hürriyet, meşveret...

*

Nereye gidersen git; kendinden uzaklaşma.

*

Telâşa gerek yok; hakikat telâşsızdır; sen sussan da o konuşur.

*

Ezber bozmak yorucu bir iş olsa da... ezber bozmadan nasıl olacak?!

*

Her ân,

Söyler bestesini hayat hayat;

Dinler misin!

*

Evet; her ân aralanıyor perdeler.

*

Kendine alışsan mı alışmasan mı; bunu bir danış kendine!

*

Sevgi Diyarını terk edenler; Nefret Limanına uğrayacaklardır!

*

Birdenbire parlayanları saman alevine benzetirler; “zaman alevi” onları kül mül eder. 

*

Kelimeniz azsa; uzun konuşmak zorundasınız!

*

Gözünü aç; körler listesinde geçiyor adın. 

Kulağını aç; sağırlar listesindesin. 

Sesini duyur; dilsiz diyorlar sana. 

Kalbini kullanmadığını duydum; insan olduğunu unuttun mu?!

*

Siyaset bir ilim -ki ilm-i siyaset denir- ve idare etme san’atı; cehalet ve kavga hiç mi hiç değil...

*

Kavganın galibi -galiba- olmaz!

*

Farkına varmak adına... Var’a varmak adına buradayız.

Konuşma Sonu

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