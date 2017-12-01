Hayat okumaları

Bana bir haber ver; bütün öteki haberleri unutayım.

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Bir bakın; dünyanın huzurunu kaçıranlar kim?!... Para kimin elindeyse... onlar mı yoksa?!

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İstibdatın öteki adını soruyorsun: Acziyet!

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Vedâkârız... Her yanımız ayrılık, ölüm sarılı...

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Hayat: Bir yaprak hafifliği... ağırlaştırma.

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Kaldığın yerden başladığın şeye “hayat” diyorlar.

Edebiyatı duygu ve düşüncelerin rahatça ifadesi olarak tarif ediyorlar. Yani yerinde ve zamanında konuşma, yazma san’atı... Edebiyat hayatımızdan çıkıyor mu hızlı yavaş!

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Ayrılma çocukluğun adresinden.

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Bizler, birer, çok akıllı, fakat kalpsiz “medeniyet” yoğunu ve yorgunuyuz!

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Sevgi... sonsuz yakınlığın adıdır.

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Hissiz ve hissesiz zamanlara mı düştük?

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Dünya, dünyaya sığmıyor!

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“Medeniyet dediğin tek dişi kalmış canavar.” tek dişiyle insanlığa diş biliyorsa... bu medenî geçinenlerin kimliğini tanıyalım o zaman!

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Kitaba uzak; nereye yakın olur?!...

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Diksiyon, kelimenin dışını; hitabet, içini işlemek...

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Öğretmeni garip ülkelerin, kendisi de gariptir.

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Cennet gelecek yerden; dünya esirgenmez.

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Ne yaparsan yap; güçlü değilsin. Adın insan; haddini bilmek yani... Dünyayı satın alsan; güneşi alamazsın. Alsan n’olacak; hiç... Mevsimlere sözün geçmez ki. Bir kelebek uçuramazsın, bir gülü açtıramazsın da bu neyin böbürlenişi!

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Kural krala uymaz; kral kurala uyar. Hoş gerçi kral kurala uysa zaten kral olmaz.

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Bu kadar akıllı adamlarız ve göz göre göre ağaçlar kesiliyor sonra oturup ağlıyoruz! Bu hangi yaşamak?!... Bunun bir adı var mı!

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Kâinat Mektebi’nin mektuplarını açmadan, içmeden, okumadan buradan gidenler o kadar, o kadar çok ki...

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Durduk yere tartışma başlatılan bir yerde, alınacak daha çok yol var demektir.

