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ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
1 ARALIK 2017 CUMA - YIL: 48

Hayat okumaları

Armağan Bahtiyar
01 Aralık 2017, Cuma
Bana bir haber ver; bütün öteki haberleri unutayım.

*

Bir bakın; dünyanın huzurunu kaçıranlar kim?!... Para kimin elindeyse... onlar mı yoksa?!

*

İstibdatın öteki adını soruyorsun: Acziyet!

*

Vedâkârız... Her yanımız ayrılık, ölüm sarılı...

*

Hayat: Bir yaprak hafifliği... ağırlaştırma.

*

Kaldığın yerden başladığın şeye “hayat” diyorlar.

Edebiyatı duygu ve düşüncelerin rahatça ifadesi olarak tarif ediyorlar. Yani yerinde ve zamanında konuşma, yazma san’atı... Edebiyat hayatımızdan çıkıyor mu hızlı yavaş!

*

Ayrılma çocukluğun adresinden.

*

Bizler, birer, çok akıllı, fakat kalpsiz “medeniyet”  yoğunu ve yorgunuyuz!

*

Sevgi... sonsuz yakınlığın adıdır.

*

Hissiz ve hissesiz zamanlara mı düştük?

*

Dünya, dünyaya sığmıyor!

*

“Medeniyet dediğin tek dişi kalmış canavar.” tek dişiyle insanlığa diş biliyorsa... bu medenî geçinenlerin kimliğini tanıyalım o zaman!

*

Kitaba uzak; nereye yakın olur?!...

*

Diksiyon, kelimenin dışını; hitabet, içini işlemek...

*

Öğretmeni garip ülkelerin, kendisi de gariptir.

*

Cennet gelecek yerden; dünya esirgenmez.

*

Ne yaparsan yap; güçlü değilsin. Adın insan; haddini bilmek yani... Dünyayı satın alsan; güneşi alamazsın. Alsan n’olacak; hiç... Mevsimlere sözün geçmez ki. Bir kelebek uçuramazsın, bir gülü açtıramazsın da bu neyin böbürlenişi! 

*

Kural krala uymaz; kral kurala uyar. Hoş gerçi kral kurala uysa zaten kral olmaz.

*

Bu kadar akıllı adamlarız ve göz göre göre ağaçlar kesiliyor sonra oturup ağlıyoruz! Bu hangi yaşamak?!... Bunun bir adı var mı!

*

Kâinat Mektebi’nin mektuplarını açmadan, içmeden, okumadan buradan gidenler o kadar, o kadar çok ki...

*

Durduk yere tartışma başlatılan bir yerde, alınacak daha çok yol var demektir.

Okunma Sayısı: 121
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