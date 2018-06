Kelimelerin tozunu almak

Binalar şehirlerden büyük;

Kuşlar, ağaçlar şehirlere yük...

* Annelere “şefkat kahramanları” deniyor. Demek; kahramanların şefkati oluyormuş.

* Analar neler doğurur da bir daha “seni” değil... Bir sefer doğdun; ne yap et insanlığını öldürmeden yaşa bu fani yerde.

* İş başa düşünce, olmadık kapılar açılıyor da... iş başa düşmesin diye olduk olmadık kapılar çalıyoruz; elimiz böğrümüzde dönüyoruz. Yok; yoktan isteyince işte böyle oluyor.

* Gecenin fısıltısı ne kadar duyuluyor!

* Mevsimlerin iç içe olduğu yerdedir hayat.

* Üslûpsuzlar konuşur oldu. Her şeyin bir üslûbu var. Benim bildiğim konuşmak; anlaşmak içindir. Üslûbu, tonu, vurguyu, kurguyu ayarlayamıyorsan; sus, sus!

* Yerinde konuşmak, yerinde susmak edebiyat... Gevezelik, edebsizlik; sus pus olmaksa korkaklık...

* Biliyorum, demekle başlar; cehalet!

* Gerçeği görmek mi dostum; öyle kolay değil; inci derinlerdedir!

* Kömür yürekliler bir ömür anlayamaz ne şefkati ne nezaketi.

* Doğru yaşamayı seçmek; ikinci tura kalmıyor; ilk turda seçtin, seçtin... Sonsuz hayatı; bu hayat şekilleyecek.

* Bir çiçek ister gönlüm;

Ardından bahar...

Solmaz ümitlere ihtiyacım var.

* Hüzün ve Hüsün... diye bir kitap keyifle okunur diye düşündüm.

* Dünya bir rüya ise;

Rüya bitince başlıyor hayat.

* Hep seslenir kalbimiz ince, ince:

Ben senin kalbinim;

Beni dinle!

* Meselâ, Türkçeyi “Türkçe” konuşamayana diploma verilmemeli.

* Meselâ, Kainat Mektebi’ne kayıt yaptırmalı dünyadaki bütün okullar.

* Uykumu uyanıklığımı böler!

Ellerimde birikmiş hatıralar...

Ne varsa köşe bucak...

Toz toprak... savrularak...

* Her şeye rağmen şahsiyet galip gelecek; insanlık yani...

* Bildiğim kadarıyla hür bir ülkenin camisi -hele bir de simge/sembol ise- kapalı olamaz! Olursa eğer; “hürriyet” kelimesi ne demek diye sözlüğe bakılır!

* Bir açığımız mı var ki Ayasofya kapalı?!...

* Dünya yanlışı durdurmazsa; yanlış dünyayı durdurur.

* ?/!/... (Sırayla: Soruların bitmesin! Hayretini getir! Hayat devam ediyor.)

* Hayatın hep değişen rengi;

Belki de budur ahengi!

* Art arda ölüm haberleri geliyor.

Derken bir gün fani haberler de ölecek.

Gülecek bütün gözyaşlarım;

Öyle inanıyorum.

* Nedense duruyor zaman;

Donuklaşınca aynalar!

* Evet, evet; hatıralar çalıyor kapıları durmadan.

Durmadan dolup boşalıyor aynalar.

* Gazete, manşetten: “Bir kalp aranıyor!” diye çığlık atıyor. Bir çocuk için kalp arandığını duyuruyor. Tamam da... bunca kalpsiz dünya için de arada böyle başlıklar atın lütfen!

* Kelimelerimiz olmayınca; dertleşirken; derdimiz azalacağına; çoğalıyor!

* Hayret, yine sabah oldu!

Yeniden doğdu.

Hayat mı?

Aşk olsun!

Cevabı içinde bir soru;

Her nefes cevaplıyorsun!

* Ötekini “öteki” görme

* Şimdi bir cenazeye gidiyorum; ölümün nabzını tutmak için.

* Bir yolcu uğurlarken...

Ve bütün ayrılık vakitlerinde...

Zamanların bestesini dinlerken...

Her şey vaktinde gelip giderken...

Gülerim telâşelere...

* Canı çekilir gecenin; kalbine bir ışık düşse

* Can da acımasın; camlar da kırılmasın!

* İnsan/lar konuş/a konuş/a; hayvanlar koklaşa koklaşa... yaklaşır, yaklaşır, paylaşır. Paylamakla varılan bir yer yok. Uyanınca vakit geçmiş olmasın!

* Her şartta yine de konuşabilmeliyiz. Sözün bittiği yer, denir ya... söz biter mi! Açık bir kapı mutlaka vardır. Ve şeytan sevindirmeyelim.

* Doğruları “doğru” söyleyenlere selâm olsun.

* Görür gözün kapalıysa... gönül gözünde mi?!...

* Biraz aynalaşmamız gerekiyor; niye dünyadayız? Kısacık hayata bu kadar hırs sığmaz ki... Ya bir de dünya ölümsüz olsaydı; hırsı kaçla çarpardık! Fani dünya; ne güzel sıfatın var.

* Eğer bunca gürültü;

Unutturacaksa kendimi;

Ve uzağım/da kalacaksa yaşamaklar...

Kalbimin sesini duymayacaksam...

Eee?!...

* Dostlar! Huzur nerelere gitti; bilen var mı?!

Takıntı: Asrın hastalığı

* Her an bir yolculuksa... Şu an neresindesin yolun?

* Küçükken birine su verdiğimizde:

“Allah, su gibi devlet versin!” derlerdi.

Anlamazdım “devlet” ne demek.

“Saadet” bir/inci anlamıymış.

Yani devletin olduğu yerde;

Pırıl pırıl su gibi saadet olur.

“Dağda bir kurt kuzuyu kapsa;

(Hakkı) Ömer’den sorulur.”

* Kritik bir durumdayız;

Hayat ve ölüm arası...

Salınmaktayız!

Kritik bir durumdayız;

Arzularımız sonsuz;

Dünya kısa!

Kritik bir durumdayız;

Kalbimiz terk et, diyor fânileri;

Biz çoğaltıyoruz fakatları, yanileri.

* Çalışmak hayata şekil vermektir.

* Anladım; iyi anladım; dünya rahat yeri değilmiş!

* Şaşırtan bir şey yok; kitap okumayınca nerede olunursa; ordayız!

* Demokrasinin olmadığı yerlerde kanunların ne dediğine değil; kişilerin ağzına bakılır!

* Fısıltıyla konuşur çok şey; kalp kulağın nerde?