Kelimelerle yürümek

Dilin[den haberin] yok; konuşmayalım.

Edebiyat... kelimelerin hakkını vermek...

*

Edebiyat...

Adını yeniden koymak... her şeyin...

*

Buraya ne bırakıyorsun; ne götürüyorsun gittiğin yere?

*

İstibdata âşık olanlar bilsinler ki insanlık müstebitlere değil; hürriyete âşık...

*

Adaletin gözetilmediği her yerden uzaklaş!

*

Sevgiyi bir kenara bırakınca... patır patır dökülüyor insanlık.

*

Kalem de silah gibi ruhsatlı olsaydı; epeyce bi’ kaçak kalem kullanan olacaktı! Biri de bu olacaktı her/halde!

*

Ölmeden önce yapacağınız tek şey: insanlık.

*

Sana bir sen lazım; sen, sensiz geziyorsun.

*

Bu kadar... bu; kader...

*

Dalından düşmeden bir şeyler söyle!

*

Hürriyetin olmadığı yerde; sorular da cevaplar da göstermeliktir.

*

Gidilir mi öyle... dur! Bir kapı aralamadan, bir ayna olmadan, bir iz, söz, yüz, öz bırakmadan... nereye?!

*

Bütün okulları bitir; binlerce cilt kitap oku; kendini okuyamadıktan sonra; cehalet sende saltanat kurmuş demektir...

*

İşin özü: Kelime hazinemiz iflasta... Derdimizi anlatamıyoruz ki derman bulalım. Kem küm ederken nasıl anlaşacağız? Kelimesizlik cehenneminden çıkmanın okumaktan başka da yolu yok...

*

Adalet terazisi kaymışsa; orada her şey kaymış demektir...

*

Daha mı yakın yollarda gökyüzü?!...

*

Hürriyet bütün güzelliklerin toprağıdır.

*

Adalet diye bir şey var ve herkes alacağını alacak; vereceğini verecek!

*

...ki insanız diye yola düşseydik...hangi insan bizi yoldan çevirirdi! İnsan[ın] dili her yerde aynı: İnsanlık!

*

Selâmı yaymak varken; savaşı yayma gayretinde olmak neyin nesi?

*

Savaş istememek suç olmasa gerek!

*

Savaşşş... diyene; yavaşşş... diyorum! Çünkü hızlı gidenin eli ayağına dolanır; yavaş giden menzil-i maksuda ulaşır; kısmetse.

*

Kendini bilmek istiyorsan oku; görmek istiyorsan yaz; duymak istiyorsan sus!

*

Topa, tüfeğe yakınlık; kaleme, kâğıda uzaklık... irtica değilse ne?!...

*

Selâm verecek kimseniz yoksa;

Şehirler çok tenha...

*

Damla da olsan;

Çevir yüzünü güneşe;

Yedi rengin görünsün.

*

Medenî dünyadan; mâdenî dünyaya geçmek için bunca diplomaya, gayrete ne gerek vardı.

*

Gece; ooh!

Sükûnet sığmıyor dünyaya!

*

Silahsız insanlara silah çeken bir dünya; bu okulların diplomalarından çıkan netice...

*

Hep aynı yerdesin; seninle yürüyemem ki!

*

Okul yapmakla eğitim; hastane yapmakla hastalık şifa bulmaz. Şu beton donuğu kafalarımızın da o okullardan diploma aldığını unutmayalım. Cehaletin ve hastalıkların da arttığını hatırlatarak...

*

Bir cenaze evinden geliyorum da... bir nefeslik dünyada bu kadar hırpala(n)mak niye?!

*

Hem cimriysen... hem beni davet ediyorsan... gelemem! Gelsem de... sofrada kendime gelemem. Ya cimriliğinden vazgeç ya davetinden...

*

Ne sandın ya! Ta içindeki seni tanımadan; ta dışındaki beni mi tanıyacaktın?!...

*

Ah, eneler değil de fikirler çarpışsa...

*

Seçtikleriniz size benzer.

*

Ormanları yaktınız; ev yaptınız. Ağaçların, kuşların, karıncaların, daha nelerin feryadı üzerine oturamayacaksınız. Vicdanınızdan kırıntı kalmışsa...

*

Bir yıldız yağmurundan geçtik. Şehir çok uzaklardaydı. Cırcır böcekleri ve çekirgelerin senfonisi vardı. Tenha yollar, meyve bahçeleri, köylülerin mesut yüzleri... Niye şehirlerde tıkış tıkış, itiş kakış yaşamalara mecbur olduk ki?!...

*

Her şey biter; Bitmeyen’e ayna olmak için...

*

Yalanın sökülüp atıldığı bir dünya arıyorum.

*

Herkes kendisi kuracak; “Yalansızlık Cumhuriyeti”ni.

*

Dünyanın bir yerinde bir çocuk bir deri bir kemikse... silaha onca para ayıran bir dünyanın hiçbir yerinde demokrasi yoktur. Dünyanın tadı tuzu kaçık...

*

Masal mı?!...

Bu dünya:

Bir varmış... bir bakmışsın...

*

Ah, ne çok unutuyorum;

Bir ândan ötekine yolcu olduğumu!

*

Kalemin cızırtısı; silahın patırtısından güçlüdür.

*

Söylemiş miydim:”Yıldız satın alamayan herkes fakirdir.”

*

Gece bir bilmeceyse çözelim

*

Her seçim(in)de... kendini yeniden seçmiyor/ayırmıyor/tanımıyorsan; seçmek maddesine bak sözlükte!

*

Dualarımdandır:”Kalabalıklarda kaybolmak istemiyorum.”

*

Dost kara günde belli olur, ne güzel ayna öyle! Bakın etrafınıza; dostlarınız kim? (Ve birinci dostunuzu bulun bu arada!)

*

Kişi, kimle arkadaşsa; odur. Devletler de...

*

Bekâ ve likâ...

İllâ...

*

Üslubumuz “üslup” olana kadar konuşmasak; kim küser!

*

Devler aç kalınca saldıracak yer ararmış!

*

Bir ülkede yazarlar ne zaman hatır için değil; hakikat için yazmaya başlarsa; o andan itibaren insanlık nefes almaya başlar. Bunun için biz biraz daha bekleyeceğe benziyoruz.

*

Gökdelenler mi?

Pramitler gibi Firavun kompleksi...

*

Artık hayata geçir; şu okuduklarını.

*

Bir tohum her ân;

Sonsuzluğu saklayan...

*

Ya yeni şeyler söyle ya da eskiyi yeni söyle; yoksa sus seni de beni de

*

Unutuyorum... çok şeyi;

Çok zaman... kendimi!

*

Para ve Nara isimli bir roman çağımızı ne vahşi anlatır/dı!

*

Güzeli arayanlar çirkinliklere takılıp kalmazlar geçer giderler çünkü işleri var.

*

Adamın şimdiki zamanla alakası yok... boyuna gelecek zamanları konuşuyor... geçelim!

*

Âlemin her ân yenilendiğinin farkında olmayanlar bıktırıcı konuşurlar.

*

Kalemin konuş/ul/madığı yerde; cehalet, kavga, kabalık konuşurmuş!

*

İnsan olmanın, gelişmenin abc’sini söyleyeyim: Her şartta hürriyet...

*

Zamanlar gibi hafif...

Sular gibi serin...

Aşk gibi derin olmak...

*

Kendinin bir kitap olduğunu kabul et ve bir isim koy bu kitaba!

*

Adı gemi.. Adı tren... Binene göre değişen...

*

Zulüm... kim yaparsa; kime yapılırsa... kötü; çok kötü bir şey...

*

Zalim mi? Hakikati örten herkes...

*

Zalim bağırır; tuhaftır; her seferinde; mazlumu duyar hakikat.

*

Cömert parasını harcar; cimri kendini...

*

Ah! Kendimi, kendime tercüme edemiyorum ki...

*

Yeter ki hürriyet olsun; bahar gelir oraya.

*

Dünyanın tapusunu dünyada kalacaklara verelimde bu hırs,telaş, kavga bitsin.

*

Yerinde konuşmazsan duymazlar seni; yerinde sus; duyarlar.

*

Herhalde, bilmem de, birkaç dâire ve veya otomobil olacakken/alacakken kitaplar oldu/alındı. N’oldu; bilmem!

*

Ne olursan ol; insan olmadıktan sonra.