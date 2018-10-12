Keyf/ince Lûgat

Tezat:

Hem yıldızları görmek istiyorsun hem de geceden korkuyorsun!

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Okuyazsus:

Kendini bilmek istiyorsan oku; görmek istiyorsan yaz; duymak istiyorsan sus!

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Kayıp kaçak:

Sana bir sen lâzım...

«

İrtica:

Topa, tüfeğe yakınlık; kaleme, kâğıda uzaklık... irtica değilse ne?!...

«

Tercüme:

Kendini, kendine tercüme edemedikten sonra... istediğin dili istediğin dile tercüme et; neye yarar!

«

İmtihan:

Tecrübe tecrübe; tercüme oluyoruz zahir!

«

Sıra:

“Sıradan” olursan... sıra—dan çıkarırlar; [sen yine de sıraya girme!]

«

Ümit:

Çare kapısı yani ümit bitmez; bir daha, yeniden, aynı ve veya başka şekilde...

«

Bakış:

Yan bakış neyimize;

Can bakış gerek bize.

«

Kusur döngü:

Zamlardan zengin etkilenmez ki... Yine dar gelirliden; bol gider isteniyor. Bu döngü nasıl bir döngüdür?!...

«

Pasta:

Bir ülkede ekmeğin birden bu kadar artması; fakire fukaraya “pasta” aratır. Bunun şakaya gelir yanı da yok.

«

Kitap:

Ekmekler kitaplardan çok satıyorsa; orada ekmekler kokusuzdur ve aslanın midesindedir.

«

Meslek seçimi:

Büyüyünce “çocuk” olmak isteyenler parmak kaldırsın.

«

Zarar kâr:

Zarar eden fabrika kapatılır. Zarar eden eğitim ne yapılır; bilen var mı?

«

Bakış:

İnsanlar... ah...

Hep yeni vakitlere “aynı” bakanlar...

Hep aynı şeylere “yeni” bakanlar...

Hep değişir zamanlar diye...

Hayatı satır satır okuyanlar...

«

Kendi olmak:

Beni anlasalar diye çırpınıyorsun; kendini yaşa; bugün değilse yarın... anlarlar; yüzüne demeseler de... demesinler; sen kendinsin ya!

«

Fark:

İnsandan insana “şükür farkı” var.

«

İnsan fotoğrafları:

Sen insansın; ipekten daha yumuşak... Çelikten de çelik... Mevsimlerden daha konuşkan; daha sessiz... Sen insansın; denizlerden daha dalgalı... Göklerden daha hür... Sen insansın; yollardan daha uzak; daha yakın... Dağlardan daha tenha; şehirlerden daha kalabalık... Sen insansın; anla artık!

«

Soru:

Bir yol bulmak, cehalet bataklığından çıkmak, daha bir insan olmak içindir sorular.

«

Şey:

Çok şeyin bu kadar şey olduğu bir zamandayız.

«

Hayret makamı:

“Hayret Makamı”na uğramadan hangi makamlara göz diktin?!...

«

Türkçe:

Önce Türkçe düzelmeden; eğitim düzelmez.

«

Cehalet:

Kalemi nerdeyse konuşmayan; savaş naraları atan bir dünya... Cehaletin meyvelerini mi topluyoruz; evet, evet... Cehalet böylesine kolay işte; sonuçları ağır mı ağır...

«

Şaşırtmaca:

Hep karşıya söylenip duruyorsun da aynaya baksan biraz; bu dediklerin kendin olmayasın!

«

Şehir bıkkını:

Şu binalar sussun artık şu Neron ışıkları sönsün; gökyüzü, yıldızlar, bulutlar konuşsun.

«

Asfaltbetondemir:

Toprağın, çiçeklerin, kuşların, nefesin, sükûnetin, bereketin, iktisadın düşmanı...

«

Para:

Para hürriyetin olduğu yöne kanat çırpar.

«

İnsanlık:

Ne olursa olsun; sonuna kadar insanlık...

«

Yaşarken:

Dalından düşmeden bir şeyler söyle!

«

Cağaloğlu:

Cağaloğlu bir kültürün hafızasıydı ve öyle kalmalıydı.

«

Yaşamak:

Bin hasret...

Bin özlem...

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İkiz:

Et-tırnak gibidir; insanlık ve hürriyet; biri birisiz olmaz.

«

İksir-i kebir:

İlerleyeceksek birinci şart hürriyet; insanlığın iksir-i kebiri...