Keyf/ince Lûgat

Yalancı emzik: Dünya, ey dünya! Ağzıma bir parmak bal çalıp durma; fânisin işte; zorlama!
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Dönüş: Sorular mı çok ağır! Dersleri mi çalışmadık! Kan ter içinde kaldık! Kitaplara dönelim!
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Şeyler: Bir ömür yetmez bu dünyaya; didinip durma! Mal mülk, diploma... Baksana önüne, arkana: Acılar, ayrılıklar, ölüm. Bunlar bildiğin şeyler; olsun; yine de kulak ver. Neyler insan böyle neyler... Şeyler, şeyler, şeyler...
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Tavsiye mektubu: Uğraşma benimle! Bunca yıl bu kendimle ben baş edemedim; sen hiç... Yorulma diye söylüyorum. Yoksa... hoş geldin sefalar getirdin!
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Tosya’ya giderken: Gürültülü dünya sus biraz! Tuhaf değil mi rahat edelim derken huzur ağır yaralandı. Tosya-pirinç meseli yerini buldu zahir!
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Metruk: Metruk yanlarımız yok mu?!...
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Kekeme: Daha çok kelime toplayacağız. Anlamak, anlatmak, anlaşılmak öyle kolay mı; bu kekeme eğitim bizi kelimesiz bıraktı.
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Kâr-zarar: Ne yaparsan yap; sana kalacak!
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Seyir defteri: Sen bana birkaç saatliğine katlanamıyorsun ya ben ne yapayım?!... Bunca yıllık kendimi idare etmeye çalışıyorum.
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Kara sevda: Bana, akıl hastası, demiş, sevdiğim. Sevende akıl mı kalır, sevdiğim!
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Kim’lik: Çocuk -on iki yılda on iki kitap okumadan- diploma alıyor. Sonuç?!... Sorun kendisine bakalım: “İnsan nedir, sen kimsin?!...” diye; cevap verebilecek mi?!...
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Haksız kazanç: Bankalar mı?!... Dünya niye fukara; üç beş aile dışında?!... Paradan para kazanmak ne demek! Hele bizde; en kazançlı kesim...
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Sav/A.Ş: Hayattan zevk almayanların çıkardığı... Ölümlerden rant elde edilen...
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Yüz göz olmak: Yüz, göz aşkları mıdır;
Çok geçmeden...
Yüz göz olunan?!...
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Güzel: O güzel; ne güzel öyle;
Gülmesi bitmiyor!
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Uyanmak: Kendini uykuya, gaflete, yatağa beğendirdiğin yeter; uyan!
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Okumak: Oku’mayı sev ki... okuma’yı sevesin.
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Uyku: Uyku kırk kantar; uyudukça artar, derdi, rahmetli [annemin bizi uyandırırken söylediklerinden biri...] (Bir de bu uykunun hammaddesi, ham- manası nedir, nedir ki böylesine tatlı! Bir babaannemin dediği tekerleme bilmeceyi hatırladım: “Çarşıdan alınmaz,/ yağlığa konulmaz, /ondan tatlı hiç bi şey olmaz!”)
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Kanun hükmünde tavsiye: Kitapları değil; silâhları yasaklayın.
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İki dünya: Gerçeği var ki buraya “yalan dünya” diyoruz.
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Hedef: Kitaba, kitaba, kitaba koşacağız;
Cehaleti, fukaralığı, silâhı vuracağız.
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Soru işareti: Noktalama işaretlerinden en çok paslananı!
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Ünlem işareti: Hayretimizin ölmediğini gösteren...
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Duvar: Bu duvarları aşıp yeni yeni duyarlara/diyarlara ulaşmanın yollarını açacak yolları bulalım!
Rusya’nın “Utanç Duvarları”nı yapanlar yapmış olsaydı... bizim duvarlar da yıkılırdı belki! Bizimkiler “muhkem” çıktı!
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Ves ve se: İnsanı en yoran şey-lerden...
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Kendini bilmek: Çok şeyi okuyup yazıyorsun da... ya kendini?
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Yalancı aşk: Bu kadar sıkı fıkı aşklar varsa...
Bu ayrılıklar ne?!...
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Kâinatın mayası: Sevgiyi bir kenara bırakınca... patır patır dökülüyor insanlık.
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Adres: Papatya; her yerde... papatya...
Kelebek; her yerde... kelebek...
İnsan da her yerde... insan olmalı!
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Gece: Gece bir bilmeceyse... çözelim.
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Gürültü: Niye öfkeli konuşuyorsunuz ki... Kelimeleriniz yetersiz; anladım! Konuşun, konuşun; nasıl olsa gürültüleri duymuyorum!
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Dostluk: Hatıraları, hayatı demlediklerimiz...
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Sofrakâr: Para kazanmaktan harcamaya vakit bulamayanlar var. Niye çalışırlar bilmem. Yunus bunlara ne diyor: ”Yunus Emre’m ye, yedir; / Bir gönül ele getir.”
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Yaşamak: Nasıl anılmak istiyorsan; öyle yaşa.
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Okulları okutmak: Okulların... “okutulması” gerektiğini -her iki anlamda- kabullensek... şöyle bir etrafa, geçmişe, geleceğe, ...ve, ve, ve... şimdiye bakacağız da... bilmem ki! Ki, ki, ki...