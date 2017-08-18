Namık Kemal’in rüyası bu muydu?!

Kimse kimsenin gıybetini yapmıyor!
Cömertlik almış başını gidiyor!
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Çiftçi, mahsulünü değerinde ve zamanında satıp parasını peşin peşin alıyor ki seneye daha şevkle çalışsın!
Dışarıdan gıda maddesi almamaya itina gösteriliyor!
Halk iyi beslendiği için; çok katlı, çok yataklı hastaneler açmaya pek de fırsat kalmıyor!
Piyasalarda katkılı gıda maddesi bulabilirsen bul!
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Öğretmen iyi hizmet versin diye, okulun hemen yanında, zamanında yapılmış eve buyur ediliyor!
İyi öğretmenler, öğrenciler kuru bir tebrikle değil; arkası gelsin, başkalarına da örnek olsun diye armağanlandırılıyor!
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Asırlık, kaç asırlık ağaçlar, ormanlar -pat diye- yola, köprüye kurban edilmiyor; alttan, üstten tünellerle, tellerle tabiat korunuyor!
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Kurunun yanında yaş da yanmasın diye azami dikkat ediliyor!
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Trafikte herkes herkese yol veriyor!
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Paradan para kazanılmıyor yani faiz kalkmış!
Silâh satışları çok düştüğünden silâh tüccarları bir bir iflâs ediyor; en çok kitap satılıyor!
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Mahkemeler tenha mı tenha; hâkimler, savcılar birbirlerine kitaplardan altını çizdiği yerleri okuyor! (Duruşma salonları nerdeyse örümcek bağlamak üzere; hatta gazetelere -şey yani- ilân vermeyi bile düşünüyorlar!)
Nasıl olduysa -bir türlü- adaletli bir gelir dağılımı oturtulmuş!
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İdareciler, âmirler, memurlar gece gündüz halkın emrinde...
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Eğitimimizi merak eden devletler, memleketimize tur üstüne tur düzenliyorlar; bir fezleke halinde bu sırların sırrını elde etmek için tonlarca para, lügâtlerce dil döküyorlar!
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İstibdat mı; o da ne! Hürriyeti kısıtlayanlara göz açtırılmıyor!
Hak hukuk dendi mi herkes haddini hududunu biliyor.
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Fakir fukara, garip guraba gözetildiğinden hırsızlık rağbet edilen meslek olmaktan çıktı çıkıyor gibi!
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İkide bir kaldırımlar, asfaltlar sökülüp yerine Çin’den mi, Maçin’den mi, Çine’den mi gelen taşlar döşenmiyor!
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Seçimler, geçimler âdil mi âdil yapılıyor!
Halktan saklı gizli işler çevrilmiyor; şeffaflık her yerde almış başını gidiyor!
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Ve işte bu:
Öğretmenlerden başlayarak hemen herkes dilini güzel kullanıyor.