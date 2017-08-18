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ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
27 AĞUSTOS 2017 PAZAR - YIL: 48

Namık Kemal’in rüyası bu muydu?!

Armağan Bahtiyar
18 Ağustos 2017, Cuma
Herkes herkese tebessüm ediyor!

Kimse kimsenin gıybetini yapmıyor!

Cömertlik almış başını gidiyor!

*

Çiftçi, mahsulünü değerinde ve zamanında satıp parasını peşin peşin alıyor ki seneye daha şevkle çalışsın!

Dışarıdan gıda maddesi almamaya itina gösteriliyor!

Halk iyi beslendiği için; çok katlı, çok yataklı hastaneler açmaya pek de fırsat kalmıyor!

Piyasalarda katkılı gıda maddesi bulabilirsen bul!

*

Öğretmen iyi hizmet versin diye, okulun hemen yanında, zamanında yapılmış eve buyur ediliyor!

İyi öğretmenler, öğrenciler kuru bir tebrikle değil; arkası gelsin, başkalarına da örnek olsun diye armağanlandırılıyor!

*

Asırlık, kaç asırlık ağaçlar, ormanlar -pat diye- yola, köprüye kurban edilmiyor; alttan, üstten tünellerle, tellerle tabiat korunuyor!

*

Kurunun yanında yaş da yanmasın diye azami dikkat ediliyor!

*

Trafikte herkes herkese yol veriyor!

*

Paradan para kazanılmıyor yani faiz kalkmış!

Silâh satışları çok düştüğünden silâh tüccarları bir bir iflâs ediyor; en çok kitap satılıyor!

*

Mahkemeler tenha mı tenha; hâkimler, savcılar birbirlerine kitaplardan altını çizdiği yerleri okuyor! (Duruşma salonları nerdeyse örümcek bağlamak üzere; hatta gazetelere -şey yani- ilân vermeyi bile düşünüyorlar!)

Nasıl olduysa -bir türlü- adaletli bir gelir dağılımı oturtulmuş!

*

İdareciler, âmirler, memurlar gece gündüz halkın emrinde...

*

Eğitimimizi merak eden devletler, memleketimize tur üstüne tur düzenliyorlar; bir fezleke halinde bu sırların sırrını elde etmek için tonlarca para, lügâtlerce dil döküyorlar!

*

İstibdat mı; o da ne! Hürriyeti kısıtlayanlara göz açtırılmıyor!

Hak hukuk dendi mi herkes haddini hududunu biliyor.

*

Fakir fukara, garip guraba gözetildiğinden hırsızlık rağbet edilen meslek olmaktan çıktı çıkıyor gibi!

*

İkide bir kaldırımlar, asfaltlar sökülüp yerine Çin’den mi, Maçin’den mi, Çine’den mi gelen taşlar döşenmiyor!

*

Seçimler, geçimler âdil mi âdil yapılıyor!

Halktan saklı gizli işler çevrilmiyor; şeffaflık her yerde almış başını gidiyor!

*

Ve işte bu:

Öğretmenlerden başlayarak hemen herkes dilini güzel kullanıyor.

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  • Abdullah TUNÇ

    18.08.2017 10:47:56

    Müthiş bir rüya.Gerçekleşmesini Rabbi rahimimden niyaz ederi.

Risale-i Nur Külliyatı

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