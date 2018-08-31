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ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
5 EYLÜL 2018 ÇARŞAMBA - YIL: 49

S-öz olsun

Armağan Bahtiyar
31 Ağustos 2018, Cuma
* Kendini kendinden koru!

* Benim derdim; derdimi söylemek... Benim derdim, ah; derdimi diyememek...

* Uzaklara gitmeli; evet; şehrin tuzaklarından... Yakınlara gitmeli; evet; ta içine kalbin/in.

* Bir nefesçik olsun kendini duyduğun oluyor mu arada? 

* Şu nefesine bir kulak verdin mi hiç?

* Gözlerimiz gözlükten, sözlerimiz sözlükten çıktıysa... hep topluyor; dağıtmıyorsa ellerimiz... farkında değilsek nefeslerimizin... kusur abdestinin vakti gelmiştir!

* İnsanın bin bir penceresi, tezatı, tenasübü var; dur hemen kapatma kapıları.

* Şairler, nerdesiniz; dünyayı kabalık götürüyor.

* Yok, yok; uzağız; yakın bildiklerimize bile; önce kendimize...

* Gerçek gündem: Şu ân (ve ölüm) ken... borçlar, taksitler, diplomalar... bunca... kof... şeyyy... öfff... bir şey de-miyorum... heyyy...

* Buralara kim getirdi insanlığı ki... dünya; aç, susuz, perişan, kan, gözyaşı...

* Demek ki sahteymiş gülücükleriniz. Gözleriniz kin çanağı imiş. Dünyanın bu son fotoğrafı kan kırmızısı imiş. Gecikmiş naralarını mı atıyor dünya ki zulüm boy atıyor! Sahnede herkes yerini aldı; perde açıldı demek!

* Hepsi bu: Her nefes ilk ve son!

* Nefes aldıran sözler söyle.

* Sen sesini duy/ur; duyan olur.

* Kişi, kimle arkadaşsa... odur; devletler de... 

* Ah, çok dağıtmışım kelimeleri; toplayayım derken dünyayı ve kendimi!

* Yalan söyleyecekseniz; önce insanlığınızdan istifa edin! 

* Doğru er geç doğrulur; yalana bulaşma!

* İnsan okuya okuya... Üzüm üzüme baka baka... Su aka aka...

* Sigara alır gibi kitap aldığımızda; dünyanın rengi nasıl olur?

* Kitaba uzaklar; tehlikenin her ân yanındadır.

* Risale okuyanlar, kim ne diyor diye birilerinin ağzının içine bakmaz; açar kitaba bakar.

* Kafana takıldıysa sor; kitaplara e mi; artık o kişi/ler geldi, gitti. 

* Her nefes yeni bir adres; kapıyı iyi çal! Vazgeçme! Kapı kapı gezme; bunca yıl gezdin de n’oldu! Kaç kapıdan çevrilmedin mi! İyi bir dilenci ol; her şeyi olana git!

* Doktor, ha(s)tasını; muallim, talebesini; hoca, cemaati/ni tanımıyor; gördüğüm kadarıyla. Peki, nasıl olacak teşhis ve tedavi?!..

* Lütfen, tarihî eserleri tamir etmeyin; ne hatıra bırakıyorsunuz ne estetik...

* Gelişmekte olan ülkeler arasındayız, lâfından bıktım; siz de bıkın! Ne demekse gelişmek?!...

* Gelir seviyesinin eğitimle paralel gittiğini söylemek kehanet değil ki...

* Basının yasını tutsun birileri! Gazetelerin kâğıt olduğuna bakmayın; çoğu naylon...

* Savaşa karşı çıkmak; ucuz politika, imiş ama savaş da çok pahalı politika...

* Savaş için acele etmeyin; barış için acele edin. 

* Dünya, savaşsız da yaşanır; aklınız başınızda, kalbiniz yerindeyse...

* Diplomasi yani kavl-i leyyin yani yumuşak, güzel, edebî sözler bitmez ki... İnsan sözdür, ruhtur, akıldır, kalptir... “Cihad...” denince hemen savaş anlıyorsanız; biraz okuyun!

* Biliyorum zalimler rahat uyku uyumaz da... ya bu, insanlığın gaflet uykusu? Soru işareti, ünlem, üç nokta...

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  • ALP

    31.8.2018 18:33:59

    Sure-i ASR/ASIR'ın hakkını vereceklerdir felâha erecekler, Asr'daki anasır'ın hepsi bir ve beraberdir. S/özün özünü ç/özen g/öz ve ol g/öze hükmeden öz'dür g/özlenen! Hayydin Hayydeyin ol özlü sözlü gözlü gönül(lü)ler SİZ olun İnşaAllah,... Her göz hakikati göremez. Görmeye Göz, Göze Gönül, Gőnűl ü Göze de ÖZ gerek,... Selâm Selâm Selâm Vesselâm,...

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