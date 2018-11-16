Dur, bak; bir dakika!

Kendini ne kadar unutuyor ne kadar hatırlıyorsun?

Sen ona bak!

***

Acele acele nereye böyle?

Kendini unutmuş bir halin var.

Şu gökyüzünün, bulutların, alnında gezinen rüzgârın farkında mısın?

Sen ona bak!

***

Fırından mis gibi simit kokusu geliyor.

Balık ekmek aldın mı bir tekneden?

Olmadık gündemlerin zebunu olmuşsun.

Yaşamayı böyle böyle erteliyor musun?

Sen ona bak!

***

Kendini çok çok ihmal ediyor musun?

Taptaze bir sabahın içindesin.

Yapraklara çiğ düşmüş.

Kuşlar durup durup selâm veriyor.

Duyuyor musun yoksa gece gündüz uyuyor musun?

Sen ona bak!

***

Yüzün asık, gözün bir şey görmüyor.

Hep geç kalmış bir zaman gibisin...

Sorum şu: “Şimdiki zamanlara pek uğramıyorsun?!

Nefeslerinle, kendinle, her ân kol kola, baş başa mısın?”

Sen ona bak!

***

Şu, insanlık meselelerine ne diyorsun?

Ne diyorsun kanun önünde herkes eşit mi?

Sen ona bak!

***

Biri yiyor; milyonu bakıyor mu?

Sen ona bak!

***

Bizim hürriyete ihtiyacımız var mı; yok mu?

Sen ona bak!

***

Kitaba yani kendimize uzak mıyız; yakın mıyız?

Sen ona bak!

***

İnsana mı hürmet, rağbet;

Eşyaya, inşaata, paraya mı?

Sen ona bak!

***

Bu tüketim, bu reklâmlar, bu israf...

Şan u şeref mi; perişanlık mı?

Sen ona bak!

***

Yunus: “Bunca varlık var iken;

Gitmez gönül darlığı!” diyor.

Gönlümüz geniş mi dar mı?

Sen ona bak!

***

Alnımızı ak pak edecek bir işimiz var mı?

İşte geldik gidiyoruz mu?

Sen ona bak!

***

Ölüm var.

Ve emellerin uzayıp gidiyor mu?

Sen ona bak!

***

Çok havalısın.

Fiyakandan yanına varılmıyor.

Gökyüzüne tırmanabiliyor musun?

Sen ona bak!

***

Gönülleri gönül eden Yunusça bir mısran var mı?

Sen ona bak!

***

Sinan mısın taşlara yumuşacık seslenen?

Sen ona bak!

***

Mevlânâ gibi sarıp sarmalayan...

Hele otur şöyle diyen bir muhabbet halkan var mı?

Sen ona bak!

***

Bediüzzaman gibi kâinat mektubunu...

Aynalara bakıp kendini...

Şimdiki zamanın tazeliğini, sırrını...

Perdelerin önünü, arkasını ne kadar okuyabiliyorsun?

Sen ona bak

***

Çok paran var çok da diploman...

Kaç derde derman/sın?

Sen ona bak.

***

Bir yara sararken görmedim seni.

Kendini ne kadar tanıyorsun?

Tanıdık mısın, yabancı mısın kendine?

Burada üç günlük misafir olduğunu biliyor (mu)sun?

Sen ona bak!