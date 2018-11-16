Kendini ne kadar unutuyor ne kadar hatırlıyorsun?
Sen ona bak!
***
Acele acele nereye böyle?
Kendini unutmuş bir halin var.
Şu gökyüzünün, bulutların, alnında gezinen rüzgârın farkında mısın?
Sen ona bak!
***
Fırından mis gibi simit kokusu geliyor.
Balık ekmek aldın mı bir tekneden?
Olmadık gündemlerin zebunu olmuşsun.
Yaşamayı böyle böyle erteliyor musun?
Sen ona bak!
***
Kendini çok çok ihmal ediyor musun?
Taptaze bir sabahın içindesin.
Yapraklara çiğ düşmüş.
Kuşlar durup durup selâm veriyor.
Duyuyor musun yoksa gece gündüz uyuyor musun?
Sen ona bak!
***
Yüzün asık, gözün bir şey görmüyor.
Hep geç kalmış bir zaman gibisin...
Sorum şu: “Şimdiki zamanlara pek uğramıyorsun?!
Nefeslerinle, kendinle, her ân kol kola, baş başa mısın?”
Sen ona bak!
***
Şu, insanlık meselelerine ne diyorsun?
Ne diyorsun kanun önünde herkes eşit mi?
Sen ona bak!
***
Biri yiyor; milyonu bakıyor mu?
Sen ona bak!
***
Bizim hürriyete ihtiyacımız var mı; yok mu?
Sen ona bak!
***
Kitaba yani kendimize uzak mıyız; yakın mıyız?
Sen ona bak!
***
İnsana mı hürmet, rağbet;
Eşyaya, inşaata, paraya mı?
Sen ona bak!
***
Bu tüketim, bu reklâmlar, bu israf...
Şan u şeref mi; perişanlık mı?
Sen ona bak!
***
Yunus: “Bunca varlık var iken;
Gitmez gönül darlığı!” diyor.
Gönlümüz geniş mi dar mı?
Sen ona bak!
***
Alnımızı ak pak edecek bir işimiz var mı?
İşte geldik gidiyoruz mu?
Sen ona bak!
***
Ölüm var.
Ve emellerin uzayıp gidiyor mu?
Sen ona bak!
***
Çok havalısın.
Fiyakandan yanına varılmıyor.
Gökyüzüne tırmanabiliyor musun?
Sen ona bak!
***
Gönülleri gönül eden Yunusça bir mısran var mı?
Sen ona bak!
***
Sinan mısın taşlara yumuşacık seslenen?
Sen ona bak!
***
Mevlânâ gibi sarıp sarmalayan...
Hele otur şöyle diyen bir muhabbet halkan var mı?
Sen ona bak!
***
Bediüzzaman gibi kâinat mektubunu...
Aynalara bakıp kendini...
Şimdiki zamanın tazeliğini, sırrını...
Perdelerin önünü, arkasını ne kadar okuyabiliyorsun?
Sen ona bak
***
Çok paran var çok da diploman...
Kaç derde derman/sın?
Sen ona bak.
***
Bir yara sararken görmedim seni.
Kendini ne kadar tanıyorsun?
Tanıdık mısın, yabancı mısın kendine?
Burada üç günlük misafir olduğunu biliyor (mu)sun?
Sen ona bak!