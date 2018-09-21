Sofra kuramayan, ülke kuramaz

Kanser niye arttı?

Damarlarımız niye tıkanıyor?

Nefesimiz niye daralıyor?

İlâç satışları niye patladı?

Tarım alanları niye betonlanıyor?

İnşaat, inşaat, inşaat... Medeniyet çok katlı evler mi!

Sağlam evler bile yıkılıp niye danışıklı dönüşüyor?

Dağlar yerinden sökülüyor.

Ormanmış, kuşlarmış, yuvalarıymış, göç yolları imiş, gölmüş, ırmakmış, denizmiş, nadide ağaçlarmış... hey yavrum, hey! Bir kepçelik, bir kibritçik şey onlar...

Neymiş? Orada altın varmış; olabilir. Mermer, taş lâzımmış; olabilir.

Tamam da o orman gitti mi; bir daha gelmez.

O kuşlar uçtu mu; bir daha uçmaz.

O temiz hava gitti mi; havamızı alırız!

Said Faik, Son Kuşlar hikâyesinde hissetmiş bu kadarını ki... bu gökyüzündeki siyah lekeleri biz gördük, görüyoruz da sonraki nesil bunları göremeyecek diye üzülüyor. Kuş avına gidenleri gördükçe...

Daha inşaatlar yok. Ormanları düz eden, suları kurutan yollar, havaalanları, bu canhıraş binalar yok. Mütevazı, muktesit İstanbul gibi İstanbul var. Sanat böyle bir şey işte. Önce insanı düşünür.

Paraya dayalı işler yaparsak; olacağı bu... Bak; hem paramız pul oldu hem de tarih yıkıldı, hem de masal gibi, Cennet gibi tabiat yandı, bitti, kül oldu.

Kusura bakmayın; aşağıdaki sorular hepimizin cevap vermesi gereken sorular... Bunların cevabı yoksa; gözlerimiz bir boşluğa düşer yoksa!

Niye et yiyemiyoruz? Dağlarımız, ovalarımız milyonlarca hayvan besler. Kaç yanımız deniz; balıklara küs müyüz! D vitaminimiz niye eksik? Niye kemiklerimiz eriyor? Niye kendimize bakmıyoruz?

Bu böyle olmaz. Buğday dışardan gelemez. Sigara ithalatı ne demek! Niye sahte şeker yiyoruz? Unların içinde niye bilmem neler var? Bunları kim yediriyor bize bile bile.

Biz su medeniyetinin çocukları; niye dökme suyla değirmen döndürüyoruz? Etimiz yok, ekmeğimiz yok.

İnsanî şartları en iyi ülkelere bakalım mı:

Yeni Zelanda... Lüksemburg... İrlanda... İzlanda... Danimarka... Kanada... İngiltere... Avustralya... Ve Hollanda...

206 ülke arasında... Türkiye kendi sırasında... Korkmayın sonuncu değiliz. Sonda Somali... Yüz üçüncü sırada biz... Bilmem ne der bu işe ahali?! Ahali... ehliyetli demek bu arada... Ehliyetini kaptırma!

Adamlar durup dururken o ilk sıraları kapmadı her hâlde. Ömrümüz bunlara imrenmekle geçmemeli... Anlıyorum; çalarak çırparak beyler gibi yaşayan devletler gibi olamayız. Olamayız da... insanca büyümenin yollarını dün bilen bizler bugün niye böyle? Gerçeklerle yüz yüze gelmeye yanaşmıyoruz.

Şiir okumayız. Kitaba para ayırmayız. Dilimizi konuşamıyoruz. Dört cümleyle kendini bile anlatamayanlar hangi okullarda yıllarca okudu, okuyor?!

Hastaneler kuyruk... Dişlerimiz çürük... Seksen milyon nüfus; kaç yüz milyon sefer doktora gidiyormuş. Bu liste uzar da uzar...

Sofra kuramayan toplumlar; ülkesini kuramaz. İşe bir de böyle bakalım; e mi?! Dört mevsimi bir arada yaşayan nadir bir yerde bize dert mevsimler yaşatmayın.