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ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
16 MART 2018 CUMA - YIL: 49

Tefekkür mektebi

Armağan Bahtiyar
16 Mart 2018, Cuma
Saraydaki Esma tecellîleri dikkatle bakan herkesi tesellî etmektedir; dikkat ve rikkatle bakıla...

*

Her çiçek bir ayna...

Alır götürür bizi;

Sonsuz sanatkâra.

*

Yanlışımı şimdi (ve tatlı) söyle ki yarın geç olabilir.

*

Havf ile reca yani korku ile ümit arası yaşamak gerektiğini öğrenmiştik. Korku ümidin aleyhine büyürse... bundan korkarım işte!

*

Güzel bir kitap görsem seviniyorum;

Eski bir dostumu bulmuş gibi...

*

Adalet, denge demek... Dengesini kaybedenlerin düştüğü duruma düşmemek için adaletten zerre ayrılmanın tehlikesini anlatmaya gerek var mı; var.

*

Hakikate herkes kulak verir; aptallar hariç.

*

AAA BAHAR GELMİŞ

Aaa, bu gördüğüm; bahar mı!

Gitsem, konuşsam;

Bu erik ağacıyla;

Beni anlar mı!

Artar mı; diner mi hayretim!

Yine çılgın bir bahar;

Bütün ehl-i tefekküre;

Kolaylıklar dilerim.

Yeni olmalısın hep yeni; 

Hayat daima yeni...

Gördün mü bu seneki erik çiçeklerini!

*

Dünyaya nizam vermeye kalkma; sana “tefekkür” düşer. Adını öğrenmek yani. Neyi rayına/yerine oturtacaksın?!... Kuşları, karıncaları, yıldızları, güneşi mi?!... Hepsi Hakkın çizdiği yörünge/de... Sen kendine bak; aynaya yani!

*

Bir ömür köşe bucak saklanıyoruz;

Ölüm yakalıyor bizi!

*

Kendi gitmiş; adı kalmış biriysen aynalarda... aklını başına al; kalbini de yerine koy!

*

Zafer, kendi kendini anlatır; mağlûbiyeti siz anlatırsınız!

*

Yanlışa doğru; doğruya yanlış denilen günlere mi düştük ne!

*

Ah şu kendini tanısan; her şeyi tanıyacaksın!

*

Kalem susarsa; silahlar konuşur ve insanlık ölür.

*

Bir çiçek kaç kelimeyle bakılırsa o kadar tebessüm eder.

*

Kâinat kitabını okumak, her yaprağın mektup olduğunu bilmek... varken; bilelim o zaman ve varlıkların dilini çözmek olsun dersimizin adı. Her kelime/miz bizi yeni âlemlere taşısın!

*

Sabahın ilk ışıkları... Ufuk kana bulanmıştı... gibi başlar; genellikle romanlar, hikâyeler... Hayatımız her dem kaç roman, kaç hikâye... 

Bir roman / hikâye / şiir / senaryo... daha başlatalım o zaman. 

Bir nefes daha çekti... Yaşadığını hissetti; ansızın.

*

Hayat... sonsuz kare;

Ölüm... bir kere.

*

Nefeslerinin sesini duy!

Hayatın ve ölümün yani!

*

Âciz, fakir olduğunu anla—

—madan—

Çekip gideceksin, ha!

Gafletin ağababası bu!

Ölüm peşimizde...

İhtiyaç listemiz sonsuza uzar.

Sonsuz ihtiyaçlarıma sonsuz duâlarım var.

Beni O anlar.

*

Herkes sussa; hakikat susmaz.

*

Sonsuza yürür san’at; ötesini kaldır at!

*

Seni tanıyor ki... seni yaratmış; seni tanıyanı tanı!

*

İnsanın canı bir “şey” istemez bazen. Bu zamanlarda gökyüzüne bakıp öylece kalmak istersiniz. Bu bakışlarda sonsuz bir yolculuğa çıkmak isteyiş vardır. Aradığınız; sonsuz sevgilidir. Canınızın bir “şey” istemeyişi; dünyanın kısalığındandır. Sıkıntınız boşuna değildır. Canınızı sıktığınız için “canınızı” sıkmayın!

*

Şiire duran cümleler bunlar, dedi, yazdıklarını gönderen gence. Devam etmesini istedi. Yazmanın keyfi yazdıkça sıklaşır; birçok mâlâyaniliklerden uzaklaşmanın da ilâçlarındandır yazmak. Bir şey diyecektim:”Yaz!”

*

Bir gün daha doğdu;

Haydi, diyor güneş, haydi;

Sen de dağıt ha, aydınlıklarını!

Görelim ne varmış içinde; 

Uyandın ya!

(Uyandın mı?!...)

*

BAKIŞ KARDEŞLİĞİ

Bir şehir telâşesiyle geçiyorlar;

Çiçekli ağaçların yanından!

Selâm, ey gökyüzünü selâmlayanlar,

Selâm ey Esma okuyucuları;

Sizinle “Bakış Kardeşliği”miz var.

Uyanamayabilirdim; uyandım!

Yeniden buldum kendimi;

Gözlerim eski yerinde,

Yörüngesinde dünya!

Kumruların sesi yine...

*

Gece; öyle bildiğimiz gibi, gündüzün zıddı değil; tamamlayıcısı; kardeşi... Kardeşini yangın telâşıyla uğurladı; şimdi “sessiz” ve ağlamaklı... Ayla, yıldızlarla avunuyor. İyi bakın gece aynasına; orda siz de varsınız ve gece gibi çok sırlısınız!

*

TEFEKKÜR MEKTEBİ

Ay doğmuş.

Çiçekler açmış.

Papatyalar cıvıldamış.

Bahar gelmiş... bahaaar!

Yok; dönüp bakmayanlar var.

Her sene geliyor ya mevsimler...

Alışkanlık işte!

Bir gün doğmasa güneş;

İşinde gücündeler var ya...

Tefekkür Mektebi’ne yazılırlar.

Okunma Sayısı: 73
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