Duaya ihtiyacım var

Olmaz olur mu?

“Dua kulluğun özüdür” diyor sevgili Peygamberim.

Biz insanlar duaya, havaya, suya muhtaç olduğu kadar muhtacız.

Çünkü zayıfız, aciz ve güçsüzüz.

Öyle ki, mini minnacık mikroba karşı dayanıksızız. Hemen hasta oluveriyoruz.

Öyle ki, sel baskınları gibi doğal afetlere karşı savunmasızız. Dayanıksızız.

Ne hastalığa karşı dayanaksızız ve ne de doğal afetlere karşı bahşedebilecek gücümüz var.

O zaman her şeye gücü yeten Allah’a sığınmakla kurtulabiliriz.

Biz çok fakiriz. Aynı zamanda isteklerimiz hiç bitmez. Evim olsun, arabam olsun, güzel giyeceklerim olsun isteriz hep.

Yani isteklerimizin binde birini karşılamamız çok zor. Sonsuz ihtiyaçlarımızı bilen ve onu karşılayabilecek ancak Allah’tır.

Öyleyse biz O’na yalvarmalı ve istemeliyiz.