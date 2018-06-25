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25 HAZİRAN 2018 PAZARTESİ - YIL: 49

Guguklu saat

Asuman Kocaman
25 Haziran 2018, Pazartesi 00:36
Mehmet, o gün sevinçle uyandı.

Tatile çıkıyorlardı çünkü. Annesinin hazırladığı çantalara bir göz attı. Köye gideceklerdi ve spor ayakkabılarını unutmamalıydı. Çünkü, geçen yıl tarlaları gezerken, ayak parmaklarının arasından bir böcek çıkmış ve hafif ısırmıştı. Canı çok yanmamıştı, ama ısırığın da kendine göre bir can acısı vardı elbet.

Spor ayakkabılarını çantada görünce rahat bir nefes aldı. Çantayı kapattı ve annesinin hazırlamış olduğu kahvaltıya oturdu.

Annesi bir bardak daha çay koyuyordu ki, birden yan odadan “Guguk, guguk” diyen bir ses duydu.

Her sabah Guguk kuşunun sesiyle uyanıyordu. Birden; guguk kuşunu özleyeceği fikri sardı beynini.

“Anne, guguk kuşumu da götürelim mi?”

“Olur mu oğlum, hem arabada yer kalmadı, hem de sırtımızda taşıyamayız. Üstelik zaten geri döneceğiz. Bırak duvarda asılı kalsın.”

“Ama anne onu özleyeceğim.”

Annesi biraz umursamaz gibi davrandı, “Bir şey olmaz” diye kestirip attı.

*

Arabaya bindiler ve İstanbul’dan kalkıp, Denizli’ye kadar yol aldılar. Nefis manzara ile bezeli yolculuktan sonra şipşirin köylerine vardılar.

Mehmet’in babası yorulmuştu … Hatta yolculuk sırasında babasına takılmadan edemedi:

“Baba, yorulduysan bırak arabayı ben süreyim” diye… Babası gülerek, “Sen oyuncaklarınla takıl,  hele biraz daha büyü ondan sonra direksiyon senindir.”

Arabadan inip köydeki eve çekildiler. Akşam yemeğinden sonra, odalarına çekilip yattılar. 

Mehmet biraz yadırgamıştı yattığı yeri… Ama öylesine yorgundu ki, sonunda uyku ağır bastı. 

Derin uykudan ancak minik bir kuş sesi ile uyandı. Güneşin ilk ışıkları pencere camlarını ışıl ışıl aydınlatırken, minicik serçeye benzeyen sarımtırak bir kuş, cik cik ötüyor ve Mehmet’i uyandırmaya çalışıyordu. Mehmet uyku ve uykusuzluk arası “Guguk kuşumun sesi ne kadar değişmiş.” diye söyleniyordu. 

Sonra birden köyde olduğunu hatırladı ve aniden yatağından doğruldu. 

“Guguklu saat!” Evet karşısında guguklu saat yerine sevimli bir kuş duruyor ve Mehmet’e minik bir konser veriyordu.

Sonra “pırrr” diye uçuverdi. Mehmet az sonra sofrada annesine bu manzarayı anlattı.

Annesi gülerek, 

“Guguklu saat bir oyuncak. Ama bu kuş gerçek. Bakalım, en çok kimi özleyeceksin?”

Yıllar sonra bile olsa Mehmet, her sabah köydeki camını tıklatan ve serenat yapan o kuşu hiç, ama hiç unutmadı.  

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