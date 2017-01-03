Dağarcık köşesine yansıyanlar

Namaz tesbihatının kasediyle, Aşık Hizani’nin kasedi karışırsa; Mustafa Sungur Ağabey ne yapar?

Dağarcık köşesi yayın hayatına başlayalı ikinci ayını tamamladı. Bu süre zarfında bizi telefonla arayan eskimeyen dostlarımız oluyor. Geçmiş günleri, acı tatlı hatıraları telefon vasıtasıyla hatırlayıp eski günleri yâd ediyoruz.

Yıllardır sesini duymadığımız, simasını görmediğimiz; hatıralarımızın canlı şahitleri ile muhabbetten gerçekten müthiş bir haz aldığımızı ifade edeyim.

Bu meyanda; bizi telefonla arayarak tebrik eden Gemlik’ten Tevfik Boz ağabeyime, Şanlıurfa’dan Sinan Demir’e, Amasya’dan Oğuz Yiğiter’e, Selçuk ailesinin can evlatları Mehmet ve Mustafa Selçuk kardeşlerime, Rahmetli Yılmaz Er ağabeyin mahdumu Cemil Er’e, Karabük’ten Yusuf Tunç’a, Trabzon’dan Din dersi öğretmenim Fuat Adıgüzel’e, Bilecik Bozhöyük’ten Yasin Yıldırım’a, Malatya’dan Sedat Yetiş’e ve Tarbzon’dan Müşfik Gemici (R.K) ağabeye ve Temel kardeşime sohbet ve muhabbetlerinden dolayı sevgilerimi ve selamlarımı gönderiyorum.

Ayrıca gazetemiz Yeni Asya’daki Dağarcık köşemize yorum yazarak, tebrik mesajlarını bildiren ve paylaşımlarda bulunan çok değerli dostlara da şükranlarımı arz ediyorum.

Gerek yorum yapan bazı arkadaşlarımız, gerekse telefonda konuştuğumuz bazı dostlarımızın, bir takım soruları da oluyor.

Bu sorulardan bazıları var ki, gerçekten bu gün, üzerinde durulması ve hakkında harekete geçilmesi gereken konular. Zamanı geldikçe bu konular da, bu köşede sizlerle olacak inşallah.

Risale-i Nur Külliyatı ve Nurculuk Hareketi, araştırma yapacaklar için bakir bir alan olarak orta yerde duruyor.

Özellikle Risale-i Nur okuyucularının; Bediüzzaman Hazretleri’nin parmak bastığı her konuda, akademik seviyede ayağı yere basan araştırmalar yaparak, yazıya geçirmeleri ve sosyal alana sunmaları son derece elzemdir.

Zaman içerisinde Dağarcık; Nurculuk adına dağarcığında ne varsa gündeme taşıyacaktır.

Öyle ya, bu vatanda her şeyin ilkini ve en güzelini, Bediüzzaman ve onu takip edenler ortaya koymuştur ve mücadelesini de canları pahasına onlar vermiştir.

Bu memlekette söylenecek her sözü Bediüzzaman, söylemiştir. Anlaşılan o ki, son sözü de Bediüzzaman söyleyecektir.

Biz de Bediüzzaman’ın, bu memleket ahalisi ve beşeriyet için söylediği her sözün arkasında durmaya ve dillendirmeye devam edeceğiz, Allah’ın izniyle.

Dağarcık ne yapıyor? Neyi amaçlıyor?

Dağarcık; Risale-i Nur Hareketinin seksen öncesi en hareketli birkaç hizmet merkezinden birisi olan Trabzon’daki Nurculuk Hareketi’ne bir projeksiyon tutuyor. Hadiselerin bir çok canlı şahidi hayatta iken Nurculuğun düşünce kodlarını günümüze aktarıyor.

Seksen öncesinde aynı sofrayı paylaşan, aynı havayı soluyan, ama bu gün kaderin bir cilvesi olarak farklı atmosferlerde Nur’un hizmeti içerisinde bulunan arkadaşlarla muhabbet ortamını tesis ediyor.

Anlaşılan o ki; Risale-i Nur hizmetinde geçmişin ayrı bir yeri var. Geçmişe duyulan bir özlem var. Geçmişe duyulan özlem, kalplerde muhabbet çiçeklerine vesile olur inşallah. Aynı sofrada aynı tabağa ortaklaşa kaşık sallamış arkadaşlarımız, bu gün farklı farklı mekanlarda ayrı ayrı safta olsalar bile, o günleri hatırladıklarında yüzlerinde tatlı bir tebessüm, gönüllerinde ayrı bir özlemle iç geçiriyorlarsa, bu muhabbetin ve uhuvvetin ve dahi ittifakın bir vesilesi olamaz mı?

Biz bu satırları kaleme alırken samimi bir atmosferin, samimi bir birlikteliğin hizmetlerini de okumuş oluyoruz aynı zamanda.

Bize düşen selamı yaymaktır. Selamı ulaştırmaktır. Vefadır, kadirşinaslıktır.

Dağarcık’ın şu anda yaptığı iş kesinlikle maziye takılıp kalmak değildir. Bunun böyle bilinmesini isterim.

Dağarcık’ın yaptığı iş; Nurculuk Hareketi adına tarihe not düşmektir.

Dağarcık aynı zamanda; Nurculuk adına şanlı bir mazinin genç kuşaklara aktarılması gibi, tarihi bir misyonu da üstlenmiş oluyor.

Sebatla ve sadakatle rıza-i İlahi hedefimizdir.

Hatıralarda isimleri geçen gönül erleri bizleri telefonla arayarak veya e-mailimize yazarak eski günleri yad ediyorlar. Bu telefon muhabbetlerinde, başka başka hatıralar gündeme geliyor. ‘Şöyle de bir şey olmuştu, şunu da yaşamıştık.’ diye hatırlatmalarda bulunanlar da oluyor.

Sonra; ortak olmasa da kendi yaşadıkları hatıraları da dillendiren can dostlarım oluyor.

İşte onlardan biri, Malatya’dan Sedat Yetiş kardeşime ait.

Sedat kardeşle aynı mekânı, aynı kulvarı, aynı yolları beraber aşındırdık. Kavgalarda, kaoslarda, korkuyu da sevinci de hizmeti de beraber yaşadık.

Sedat kardeş, Mustafa Sungur Ağabey’le yaşadığı enteresan bir olayı şöyle anlatıyor:

Bir gün Urfa mevlidine iştirak etmek üzere; sabah namazından sonra Malatya’dan Şanlıurfa’ya doğru bir otobüs cemaatle hareket ederler. Mehmet Ali Ağabey, Sungur Ağabey de yolcular arasında. Sungur Ağabeyle Sedat kardeş önde oturuyorlar.

Namazdan sonra derler ki, ‘’Namaz tesbihatını yolda yapalım.’’

Sedat kardeşte yanına bir kaset alır. Kasetin bir yüzünde tesbihat vardır diğer tarafında ise Aşık Hizani.

Sungur abi, Sedat’a sorar: ‘’Sen tesbihatı biliyor musun?’’

Sedat, ‘’Evet abi biliyorum.’’ der.

‘’Öyleyse sen tesbihatı oku.’’

Sedat der ki: ‘’Abi tesbihatı kasetten dinlesek olur mu?’’

Sungur abi de, ‘’Ben kasetten tesbihat hiç dinlemedim, olur’’ der.

Sedat Kardeş otobüsün teybine kaseti yerleştirir. Düğmesine basar.

Yanlışlıkla kasetin tesbihatsız yönünü koymuştur teybe. Başlar Aşık Hizani, sazın tellerine vurmaya.

Sedat, mahcup telaşlı. Sungur Abiye bakar. Sungur abi teybe bakar.

Kısa bir şaşkınlıktan sonra;

Sedat hemen devreye girer der ki: “Abi bu Aşık Hizani’nin kaseti. Ben, tesbihat diye yanlışlıkla kasetin diğer yüzünü koymuşum.’’

‘’Bu da cemaatimizden bir kardeştir. Üstadımızla ilgili türküler söylüyor.’’ der.

‘’Kapatayım mı abi?’’

‘’Ha! Öyle mi, Üstad’la mı ilgili söylüyor?‘’ der, Sungur Abi.

‘’Teybi kapat sen, tesbihatı yap. Tesbihattan sonra onu dinleyelim.’’

Sedat’ın yaptığı tesbihattan sonra, Aşık Hizani’den bir kaç parça dinlerler.

Rahmetler olsun Mustafa Sungur Ağabey. O Üstad’ına hayran, fenafilüstad olmuş. Söz konusu Üstad’sa, akan sular dururdu.

Allah’ım rahmetini yâr etsin. Mekanın cennet olsun. Komşun Peygamberimiz (a.s.m) ve Üstadımız olsun. Amin.