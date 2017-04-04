"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
10 NİSAN 2017 PAZARTESİ - YIL: 48

Hayat ne güzel, iman etmek ne güzel

Atilla YILMAZ
04 Nisan 2017, Salı 00:10
(2. Söz’den insan manzaraları)

“İmanda bir saadet var, bir lezzet var ve bir rahatlık var” diyor, Bediüzzaman. İman hayata hayat katar, cana can katar; sevdirir hayatı. Her şeyi güzel gösterir, güzel görmeye başlar insan. Olaylara, hadiselere, kâinatta cereyan eden işlere ve kendi başına gelenlere hep güzel bakar; hep olumlu düşünür.

İmansız adam çirkin görür. İmansız adam çirkin düşünür ve çirkin yaşar. İmansız adam mutlu olamaz. Vicdanı her zaman yaralanır, kalbi her zaman acı duyar. Ayrılıklar, kayboluşlar acı gelir insana. Hatta kavuşmak bile kalbini kanatır çoğu zaman. Çünkü, sonrasında ayrılık vardır. Her kayboluş için kavuşma yoktur; ama her kavuşma için mutlaka bir son, bir ayrılık vardır. Böyle düşünür, böyle amel eder ve öyle düşündüğü ve yaşadığı içinde hayat ona azap olur.

Allah’a hakkıyla iman eden biri, idrak eder ve anlar ki; bu dünyada her şey O’nun izniyle ve iradesiyle meydana gelmektedir ve kendisi de başıboş değildir. Kendisiyle birlikte her şey Allah’ın mülküdür.

İmanlı insan mülkü sahibine teslim etmiştir. Bundan dolayıdır ki, kaybettiklerinden yana tasası, gamı yoktur. Kazandıklarından dolayı da hırsı yoktur, gururu yoktur, kibri yoktur.

Bilir ki; bu âlem geçicidir, bu âlem muvakkattır. Burada çabalamak orası, ahireti kazanmak içindir.

Yine bilir ki; Allah’ın emirleri doğrultusunda yaşarsa, ebedi bir hayat, ebedi bir Cennet onu beklemektedir.

Ve yine bilir ki, Allah Adil’dir.Uğradığı haksızlıkların, adaletsizliklerin, horlanmışlıkların hesabının sorulacağı bir diyar-ı aher olacaktır. Kendisi de hakkını Adl-i İlahi ile zalimden alacaktır. Onun için imanlı insan sabreder, imanlı insan tevekkül eder, imanlı insan şükreder ve rahat eder.

Her şeyin güzel yüzünü görür, güzel cihetine bakar, güzel düşünür. Güzel düşündüğü içinde hayatından lezzet alır.

İşin doğrusu; bu bakış açısını, bu vizyonu bize kazandırdığı için Bediüzzaman’a ne kadar teşekkür etsek azdır.

Dünya iman eden için, iman sahibi için, bir zikirhanedir. İnsan dünyada bir imtihandadır. Bu imtihan; O’nu tanıyıp tanımama imtihanıdır. İtikad eder ki; şu kaybolan, gurub eden mahlukat hiçliğe, yokluğa gidip yok olmuyorlar, kaybolmuyorlar. Onlar terhis olmuşlar. Başka, daimi bir âleme ebediyen, yaşlanmadan yaşamak üzere gitmişler ve gidiyorlar.

Tüm canlılar, Allah’ın birer tesbihat dellallarıdır. Canlı ve cansız her şey O’nu zikreder, O’nu tesbih eder. Ve tüm mevcudat Malik-i Rahim’in hizmetkârıdırlar. Her şey O’nun izni ve emriyle hareket eder. O’nun izni ve emri olmadan yaprak kımıldamaz, karınca hareket edemez.

Bu idrakte, bu düşüncede, bu fikirde olan insan, imanlı insan; daha ölmeden Cenneti yaşamaktadır bu dünyada. Yani o, manevi bir Cenneti yaşamaktadır burada.

Onun kalbindeki iman, cennet ağacı olan Tuba’nın çekirdeğini taşımaktadır. İmanlı insan öyle inandığı, öyle yaşadığı için o çekirdek cennette sümbül verecektir. Öyleyse; iman bir nevi tuba-i cennet çekirdeğini taşımaktadır.

“Demek selamet ve emniyet yalnız İslamiyet’te ve imandadır” diyor, Üstadımız Bediüzzaman.

Ve ‘’İslam dinini ve mükemmel iman nimetini ihsan ettiği için, Allah’a hamdolsun’’ demeliyiz. 

Elhamdülillah... Elhamdülillah...

Ne mutlu iman sahiplerine. Ne mutlu imanının icaplarını yerine getirenlere.

Okunma Sayısı: 1662
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    #NuraÖzgürlük

    Medrese-i Yusufiye'de

    41. gün

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Bu paket hiçbir iyilik getirmiyor

    Almanya'dan dünya geneline önemli uyarı!

    Siyaset; adliyeye, camiye, kışlaya girerse...

    550 milletvekili ‘Hayır’ diyor

    Vuslat Doğan Sabancı: Müslüman kimliğimizi inkâr edemeyiz

    Nükleer savaş korkusu

    ''Türkiye güvenilmez''

    ‘Liderler Açık Oturumu’nu özlemişiz

    Terör saldırılarından sonra flaş karar

    Anket şirketleri şaşkın

    DP Genel Başkanı Uysal: ‘Hayır’ devletimize derinden bir nefes aldıracak

    Etyen Mahçupyan'dan dikkat çeken AKP eleştirisi

    İsraf etme, herkes doysun! 25 milyarlık meyve sebze çöpe gidiyor...

    "Başbakanlıktan niye istifa etti?"

    CHP'li Tanrıkulu'nun ''varlık fonu'' sorusuna cevap verdi

    Yine kilise önünde: Mısır'da bir patlama daha!

    Üstad Bediüzzaman: Onlarla kardeşiz; fakat siyaset noktasında değil!

    Sona yaklaşılıyor; ne zaman ibadete açılacak?

    Mısır'da kilisede patlama: Çok sayıda ölü ve yaralı var!

    ABD'nin BM Daimi Temsilcisinden flaş 'Esad' açıklaması

    En Çok Okunanlar

    Genel

    550 milletvekili ‘Hayır’ diyor
    Genel

    Almanya'dan dünya geneline önemli uyarı!
    Genel

    ''Türkiye güvenilmez''
    Genel

    Bu paket hiçbir iyilik getirmiyor
    Yeni Asya'dan Size

    Bir referandum broşürü daha
    Ahmet Hamdi AYDIN

    ‘Liderler Açık Oturumu’nu özlemişiz
    Hüseyin GÜLTEKİN

    Bir de Bediüzzaman’ı dinleyin
    Ali FERŞADOĞLU

    İstibdat kimden gelirse gelsin kabul edilemez
    Genel

    Vuslat Doğan Sabancı: Müslüman kimliğimizi inkâr edemeyiz
    M. Latif SALİHOĞLU

    Mareşal’in gidişiyle dengeler değişti

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2017, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.