Kan ağlayan coğrafyaların bayramı

Rabbim kısmet ederse, bir kaç gün sonrasında Ramazan Bayramını idrak edeceğiz.

Bayramlar, sevinç günleridir. Bayramlar, tebessüm günleridir. Bayramlar Müslüman simalarda gülümsemelerin, gülücüklerin, gülen yüzlerde güllerin açıldığı günlerdir. Nice zamandır, bu mübarek bayramlarda; mü’minlerin gül simalarında gülümsemelerden eser kalmadı. Bayramları, bayramlaşmayı, bayram yapmayı unuttu Müslümanlar. Nice zamandır, mü’minlerin yaşadığı coğrafyalarda kan ve gözyaşından geçilmez oldu. Nice zamandır, mü’minlerin yaşadığı topraklarda çocukların genizleri barut kokusundan başka bir şey duymaz oldu. Nice zamandır, mü’minlerin diyarlarında feryat figandan, acıdan başka ses duyulmaz oldu. Artık bayramlar; feryatlarla gökyüzüne yükselen yakarış günleridir. Artık bayramlar; parçalanmış cesetler başında ağıtlar yakma günleridir. Bu fakirin yüreğinden, kan ağlayan coğrafyalar için de bir ağıt yükseldi: OY MÜSLÜMAN Etiopya’dan Türkistan’a Akan kan Müslümanların Filipin’den Filistin’e Yanan can Müslümanların Oy Müslüman Müslüman Güleceksin ne zaman? Bulgaristan’da esir Sudan’da aç Müslüman Uygur- Sincan’da köle Yunan’da haç Müslüman Oy Müslüman Müslüman Güleceksin ne zaman? Kuveyt’te zengin yaşar Afrika’da hep açlar Moro’daki gardaşım Ateşle barut kusar Oy Müslüman Müslüman Güleceksin ne zaman? Afganistan’da ölür Anayurt’ta dirilir Filistin’de dindaşım Kemikleri kırılır Oy Müslüman Müslüman Güleceksin ne zaman? Bütün duamız, bütün yakarışımız; bu ümmetin bayramları bayram gibi yaşamaları içindir. Kan ve göz yaşının olmadığı; barut kokusunun genizleri yakmadığı bayramları yaşmak duasıyla; tüm mü’minlerin bayramı mübarek olsun. Bayram tadında bayramlara kavuşmak temennisiyle; okuyucularımızın bayramları mübarek olsun.

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