Kan ağlayan coğrafyaların bayramı

Rabbim kısmet ederse, bir kaç gün sonrasında Ramazan Bayramını idrak edeceğiz.
Bayramlar, sevinç günleridir. Bayramlar, tebessüm günleridir. Bayramlar Müslüman simalarda gülümsemelerin, gülücüklerin, gülen yüzlerde güllerin açıldığı günlerdir.
Nice zamandır, bu mübarek bayramlarda; mü’minlerin gül simalarında gülümsemelerden eser kalmadı. Bayramları, bayramlaşmayı, bayram yapmayı unuttu Müslümanlar.
Nice zamandır, mü’minlerin yaşadığı coğrafyalarda kan ve gözyaşından geçilmez oldu.
Nice zamandır, mü’minlerin yaşadığı topraklarda çocukların genizleri barut kokusundan başka bir şey duymaz oldu.
Nice zamandır, mü’minlerin diyarlarında feryat figandan, acıdan başka ses duyulmaz oldu.
Artık bayramlar; feryatlarla gökyüzüne yükselen yakarış günleridir. Artık bayramlar; parçalanmış cesetler başında ağıtlar yakma günleridir.
Bu fakirin yüreğinden, kan ağlayan coğrafyalar için de bir ağıt yükseldi:
OY MÜSLÜMAN
Etiopya’dan Türkistan’a
Akan kan Müslümanların
Filipin’den Filistin’e
Yanan can Müslümanların
Oy Müslüman Müslüman
Güleceksin ne zaman?
Bulgaristan’da esir
Sudan’da aç Müslüman
Uygur- Sincan’da köle
Yunan’da haç Müslüman
Oy Müslüman Müslüman
Güleceksin ne zaman?
Kuveyt’te zengin yaşar
Afrika’da hep açlar
Moro’daki gardaşım
Ateşle barut kusar
Oy Müslüman Müslüman
Güleceksin ne zaman?
Afganistan’da ölür
Anayurt’ta dirilir
Filistin’de dindaşım
Kemikleri kırılır
Oy Müslüman Müslüman
Güleceksin ne zaman?
Bütün duamız, bütün yakarışımız; bu ümmetin bayramları bayram gibi yaşamaları içindir.
Kan ve göz yaşının olmadığı; barut kokusunun genizleri yakmadığı bayramları yaşmak duasıyla; tüm mü’minlerin bayramı mübarek olsun.
Bayram tadında bayramlara kavuşmak temennisiyle; okuyucularımızın bayramları mübarek olsun.