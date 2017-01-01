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ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
3 OCAK 2017 SALI - YIL: 47

Kaybolan yıllar!

Atilla YILMAZ
01 Ocak 2017, Pazar
Yıllar… Akıp giden yıllar.

Yıllar… Mezara yaklaşan yıllar.

Yıllar… Baki’ye müteveccih, baki meyveler veren yıllar.

‘’İnsan yaşayış vaziyetince, bir dağdan kopup sel içine düşen veya yüksek bir apartmandan düşüp yuvarlanan bir şahıs gibidir.‘’ diyor Üstad Bediüzzaman.

Evet Üstadım, sanki bir sele kapıldık gidiyoruz beşer olarak. Sele kapılan insanın rahat bir yolculuğu olmaz her halde. Kayaya çarpar, ağaca çarpar, kuma çarpar, çakıla çarpar. Başını vurur, ayağını vurur, yüzünü, gözünü yaralar. Çünkü sel dağdan kopup gelmektedir.

Sel dağın eteğine indiğinde, ne kadar az yarası varsa, o kadar rahattır insan.

Bizi günahlar yaralıyor, bizi hatalar yaralıyor. Seyyieler, sağımızı solumuzu çiziyor; bazen kanatıyor, bazen ezip morartıyor.

Ama şükürler olsun, sel olup akan yıllar içerisinde, senin ve vesile olduğun Risale-i Nur’un Şahs-ı Manevî havuzunda, yaralarımızı berelerimizi, çiziklerimizi, sıyrıklarımızı tedavi ediyoruz.

 Yıllarımızın eskimemesi için, ‘’ Kaybolan yıllarımı bana geri verseler‘’ diye geçen yıllarımıza hayıflanmamak için, Rabbimizin tarif ettiği Kur’ân mecrasında, İman Havz-ı Kevser’inde, Risale-i Nur atmosferinde yaşayabilmenin, gayreti içerisindeyiz.

İman ehlinin, Kur’ân ehlinin saatleri, dakikaları O’nun yolunda olduğu için, o saatler bakileşiyor. O yıllar kaybolmuyor.

 Bizim yıllarımız, İman Hizmeti’ne, Kur’ân Hizmeti’ne sarf olundukça inanıyoruz ki o yıllar, defter-i a’malimizde baki meyveler verecek ve kaybolmayan yıllarımız olacaktır.

Bu duygularla gireceğimiz iki bin on yedi yılının kaybolmaması adına Risale-i Nur Hizmetlerine ve Kur’ân hakikatlerine daha da çok sarılmak duâsındayız.

Ne mutlu Risale-i Nurların şahs-ı manevî havuzunda yeni bir yıla girenlere.

Ne mutlu yılları kaybolmayanlara.

Yeni yılda bütün İslâm coğrafyasında kandan ve göz yaşından arınmış bir ümmet-i Muhammed (asm) görmek duâsıyla selâm ve muhabbetlerini arz ediyorum.

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  • Roni

    01.01.2017 00:22:10

    Amin Ecmain.. Allah razı olsun

Risale-i Nur Külliyatı

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