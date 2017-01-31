Kim demiş Adalet Partisi’nin gençliği yok, her biri komünizme saplanan ok!

Sene 1977. Eğitime başladığımızın birinci yılının başındayız. Ülkenin idaresinde AP. Başbakanlıkta Demirel Hükümeti var.

Memleketin her köşesinde anarşi kol geziyor. Kurtarılmış bölgelerle ülke şehir şehir, ilçe ilçe parsellenmiş vaziyette.

Demirel, koalisyonlarla memleketi yönetmeye çalışıyor. Erbakan ve Türkeş hükümet ortağı. Ortaklar ayrı bir dert, CHP muhalefeti ayrı bir dert.

Ülke bu halde iken Nurcuların elini taşın altına koymaması düşünülemezdi.

Dersanelerde kalan üç dört arkadaş, ülkemiz adına, Adalet Partisi Trabzon İl Gençlik Teşkilâtı Yönetim Kuruluna seçiliyoruz.

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Seyfinur Özcan (Alper Özcan), Ömer Şevket Sipahi, Atilla Yılmaz, dostumuz, arkadaşımız Gürcan Emral vs.

Bu yönetimden adımız 12 Eylül kara ihtilâline kadar silinmemiştir. İhtilâl sonrası fetret devri dahil Demokrat çizgimizde her- hangi bir kırıklık yaşamadık.

Trabzon Taksim Meydanı’nda, alana hâkim bir noktada, Trabzon Yeni Asya Gazetesi bürosu var. Onun üst katında Adalet Partisi İl Başkanlığı var.

Trabzon’da dokuz dershane var. Bu dershanelerde kalan onlarca üniversite öğrencileri var.

Risale-i Nur Hizmetleri açısından Trabzon altın çağını yaşıyor.

Yeni Asya ve Nur Talebeleri’nin faaliyetleri bayrak bayrak, dalga dalga yayılıyordu Karadeniz’in her bir köşesine.

Ömer Şevket Sipahi, Trabzon’da yayınlanan bir gazetede köşe yazarlığına başlıyordu.

Her hafta sonu İl binası salonunda seminer ve konferanslar veriyorduk. Organizatörümüz; Seyfinur Özcan.

Seyfinur Özcan (Alper Özcan) heyecan yüklü, yerinde duramayan Nur sevdalısı bir yiğit delikanlı. Bizden ileri sınıflarda hizmet adamı, bir gönül ve yürek insanı Seyfinur.

Gençlik Teşkilâtı Yönetimine seçilen bu ekip, Nur Talebeleriyle birlikte, bu anarşi ve kaos ortamında inanılmaz başarılara imza koyacak bir ekip olacaktı.

Üç yıl boyunca bu faaliyetler kesintisiz devam etti. Tâ ki ‘siyasî fetret devri’ni başlatan, 12 Eylül sabahına kadar.

Her hafta sonu AP’nin koca salonu hınca hınç dolup taşmakta. Konferanslar, şiirler, sloganlar ve heyecan doruk noktasına taşınmaktaydı.

Diğer siyasî partilerden ayrı slogan üretmemiz gerektiğini söyleyen Seyfi Nur Özcan’la birlikte slogan tesbiti yapıyoruz.

Irkçılık ve Din sömürüsü olmayan sloganlar olmalı bunlar. Öyle olmalı ki herkesi kucaklamalı, kimseyi dışlamamalı.

‘’ Biz, biz, biz. Fatihlerin nesliyiz!’’ ‘’ Demirel baş vekil, Ne aç kaldık ne sefil!’’

Bu arada bu fakir, Türk Halk Müziğinin bütün repertuarlarına hâkim bir konumda. Nurları tanımadan önce saz çalar, türkü okurdum; hatta Mahsunî’yi o kadar iyi söylerdim ki, ses olarak ayırt bile edilemezdi.

Demirel ve Ecevit (Karaoğlan) üzerine şiirler yazıp beste yapıyorum.

Gençlik kolları başkanımız Şenol Bey çok iyi saz çalan bir arkadaş, tesbit etti. Bu arkadaşımız her hafta sonu bizimle beraberdi.

Ve saz eşliğinde sahnedeyim:

’Bir hökümet kurdun solak

Bakanların saçma salak

Biz olanaktan anlamak

Yaktın bizi Karaoğlan.’’

Salonda bir slogan tufanı kopuyor:

‘’ Zam zulüm işkence. İşte CHP işte.’’

İkinci eser, üçüncü eser sıralanıp gidiyor.

‘’Evleri köprü başında Babo Süleyman

Hökümete vur taşı adına kurban

Ağam Süleyman, paşam Süleyman

Kurtar bizi bu zalımdan, adına kurban.’’

Salon coşmaya devam ederken, bizim gençler tempo tutuyor:

‘’ Demirel Başvekil. Ne aç kaldık ne sefil.’’ ‘’ Nurlu Demirel. Nurlu Demirel.’’

Kısa bir zaman sonra; Trabzon’daki en aktif gençlik hareketi; Adalet Partisi Trabzon İl Gençlik Teşkilâtı oluverip çıkıyor.

O dönemlerde Yeni Asya Gazetesinde yazan bazı yazarlar, Trabzon Adalet Partisi il teşkilâtında konferans veriyordu.

Alkışlar, heyecanlar bu isimleri bir yerlere taşıyordu. Sağolsun Yeni Asya. Sağolsun Nurcular. Bugün piyasa tutmuş yazar çizerlerin bir çoğunu, bu günlere taşıyan bu cemaatin, hakkını ödemek mümkün değil.

Maziye dönüp şöyle bir baktığımızda; o kadar çok insana omuz verdik ve o kadar çok insanı omuzlarımızda taşıdık ki hepsi de bu ülke için ayrı bir değer taşıdılar. Yeni Asya ve Yeni Asya Camiası, gerçekten de çok ulu ve büyük bir çınar olma vasfını hiçbir zaman kaybetmedi.

Yeni Asya Yayınları’nın küçük küçük, ama bir o kadar da büyük istifadeli cep kitapçıkları vardı. Sanki broşür gibiydiler. Bir çırpıda okunacak şeylerdi. “Suriye Bu hale Nasıl Düştü?”, “Ölüler Diriliyor”, “Kızıl Rusya” v.s…

Gerçekten heyecan ve hizmet dolu yıllarımız oldu Trabzon’da.

Her konferansımıza cemaatimizin bütün fertleri ve dershane talebeleri iştirak ederlerdi.

Kardeşlik, uhuvvet, dayanışma, tesanüt ve ihlâs dolu seneler yaşadık dostça ve kardeşçe…

Bu faaliyetler bir bakıma, 5 Haziran 1977 seçimlerinin de alt yapısını oluşturacaktı.

Daha sonraki yazılarmızda da o günleri yazmak üzere inşallah.