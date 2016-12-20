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ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
22 ARALIK 2016 PERŞEMBE - YIL: 47

‘Ya kavgaya karışacaktık, ya da okulu terk edecektik!

Atilla YILMAZ
20 Aralık 2016, Salı
1978’in karanlığında, Nur iklimini etrafımıza yayabilmenin mücadelesini vermek oldukça zordu.

Yanınızdan bir taksi geçerken tüyleriniz ürperir. Sokağa yalnız çıkmaya cesaret edemezdiniz. Her an bir serseri kurşuna hedef olabilirdiniz.

Kaldığınız dairede zemin katta oturuyorsanız, pencereniz ve odanıza gecenin bilinmeyen bir saatinde bomba atılabilirdi.

Anarşi, memleketin her köşesinde kol geziyordu. Silâhlar bir türlü susmak bilmiyor, her gün onlarca vatan evlâdının toprağa bir fidan gibi düştüğü acı dolu yıllar yaşanıyordu.

12 Eylül kara ihtilâlinin olgunlaşması için akan kana doymak bilinmiyordu.

78 Kuşağı tedirgin, 78 Kuşağı öfkeli. 78 Kuşağı başının ve canının derdindeydi.

Memleket iyi yönetilmiyordu. Bütün sol ve bilumum devrimci örgütlenmelerin hakim olduğu CHP azınlık hükümeti bir türlü olayların üstesinden gelemiyordu.

Karanlık mihraklar tarafından tertip edilen ve masum canlara mal olan, Çorum Olayları, Maraş Olayları ülkenin gündemine oturmuştu.

Türkiye’deki bütün Eğitim Enstitüleri, Ecevit azınlık hükümeti tarafından tatil edilmişti.

Ara tatili değerlendirmek için Maraş’taydık. Tam bu arada Maraş Olayları patlak verdi. Maraş Olayları’nın akabinde Eğitim Enstitüleri’nin ara tatili uzadı.

Zannedersem kırk günlük uzun tatilin ardından okullarımız açılmıştı. Memleket dönüşü Fatih Eğitim Enstitüsü’nün yolunu tuttuk.

Kırk gün içerisinde nereden geldiği belli olmayan yüzlerce militan okullara yerleştirilmiş; sınıflarda sağ görüşlü öğrencilerin sayısı üç beşi geçmez olmuştu.

Her gün boykot, her gün olay, her gün işgal.

Hangi gruba mensupsanız o grupla birlikte gideceksiniz. Aksi takdirde anarşiye yem olmanız çok kolaydı.

Devrimciler DEV-GENÇ Derneğinin, Ülkücüler Ülkü Ocaklarının önünde toplanırlar ve eğitime o şekilde giderlerdi.

Koca Eğitim Enstitüsünde Nur talebelerinin sayısı bir elin parmakları kadardı.

İşin garibi bu kardeşlerin en tecrübelisi ve sınıf olarak büyük olanı da bendim.

Biz grup kuramadığımıza göre okula ferdi olarak gitmek zorundaydık. Zaten her birimiz farklı bölümlerdeydik.

O zamanın moda giysisi kapşonlu parkamı giyer, okulun yolunu tutardım. Tek başıma Eğitim’in kapısından içeri girerken üst katlardan beni gören Ülkücü arkadaşlar dikkat çekerler: 

‘’Dikkaaat! Arkadaşlar Nurcu grup geliyooor... Ama tek kişilik bir grup.’’ diye espri yaparlardı. Ama bu arada okula da reklâm olurduk.

Bir ara öyle bir hal aldı ki, Fatih Eğitim her gün Devrimciler tarafından işgal edilmeye ve biz sınıflara girememeye başladık.

Üstelik bir de şayia çıktı; 20 gün yok yazılan sınıfta kalıyor ve okuldan atılıyormuş, diye.

İşler iyice zorlaşmıştı.

Bu arada Nur talebesi kardeşler içerisinde en rahat olanı yine de bendim.

Kulakları çınlasın Kolcu Hasan’ın oğlu Gürcan sayesinde sınıfa rahat giriyordum.

Adalet Partisi’nin ileri gelenlerindendi Kolcu Hasan. Trabzon’un eşrafından birisiydi rahmetli Kolcu Hasan.

Gürcan’la aynı sınıftayız. Gürcan yiğit bir delikanlı. Aynı zamanda Trabzon Adalet Partisi İl Gençlik Kolları Yönetim Kurulu’nda beraber görev yapıyoruz.

Çoğu zaman Eğitim’e girerken Gürcan benim önüme geçer ve Devrimci öğrencileri yara yara ilerler, sınıfa girerdik.

İlerleyen günlerde, devrimciler içerisinde bulunan bir kız öğrenci bana yardımcı olmaya başladı. Yardımcı olmasının gerekçesi de şu anlatacağım olay olsa gerek:

Bir gün sabahleyin erken saatte sınıfa girdik, yerlerimize oturduk. Ben en önde pencere kenarında oturuyorum. Pencere kenarında oturma sebebimde, Devrimciler olay çıkardığında kaçmam rahat olurdu. Olay çıkar çıkmaz pencereden dışarıya atlardım.

Dersin hocası sınıfa girdi, dersini anlatmaya başladı. Ders başlayalı 10-15 dakika olmuştu. Bu arada sınıfın öğrenci profili şöyleydi: 

Büyük ekseriyet devrimci az sayıda sağ görüşlü ve ülkücü öğrenci vardı.

Sınıfın kapısı çaldı ve bir kız öğrenci içeriye girdi. Aynı sınıfta olduğumuz bir öğrenci bu. Sandalyelerde oturuyoruz ve boş sandalye yok.

Kız öğrenci sınıfın orta yerine geldi, boş sandalye olmadığı için ayakta kalakaldı. Bu öğrenci aynı zamanda militan bir devrimci. Hiç kimse kalkıp da bu kızcağıza sandalyesini vermiyor. Kendi arkadaşları bile onun ayakta kalması umursamıyordu. Yaklaşık birkaç dakika ayakta kaldı, hiç aldırış eden yok.

Bir Anadolu çocuğu olarak bu hal bana dokundu. Yerimden kalktım, sandalyemi elime aldım. Bir devrimcinin yanına koydum: “Buyur bacım otur’’ dedim.

Ben de dışarı çıktım. Koridordan bir sandalye alıp getirdim, oturdum.

Bu davranışımın karşılığı olsa gerek; Eğitim bitene kadar bu kız öğrenci bana, ne zaman devrimciler olay çıkaracak veya okulu işgal edecek olsalar önceden haber verirdi. 

‘’Maraşlı bugün okul işgal edilecek, büyük eylem var. Sen okula gelme.’’ derdi. 

Allah selâmet versin.

Buna rağmen, bu anarşi ve kargaşa içerisinde çok tekme ve yumruk yediğim olmuştur. O ayrı mesele.

Benim bölüm bu halde iken diğer bölümlerde okuyan az sayıdaki Nur talebesi arkadaşlarımızın durumu çok daha kötü bir vaziyetteydi.

Özellikle gece bölümünde okuyan arkadaşlarımız daha kötü bir durumdaydı. Her gece hırpalanmış, sağı solu kan içerisinde gelen arkadaşlarımız vardı dersanemize.

İşler o kadar sarpa sarmıştı ki, öyle bir kaos ve anarşi ortamı oluşmuştu ki; artık bıçak kemiğe dayanmıştı. Ya okulu terk edecek ya da anarşiye bulaşacaktık.

Durumu Rahmetli Yılmaz Ağabeye anlattım. “Ne yapmamız gerek? Nasıl davranmamız gerek? Bu halin bir çaresi var mı?’’

Allah gani gani rahmet eylesin. Yiğit dâvâ adamı Yılmaz Er Ağabey dedi ki; 

‘’Eğitimi basalım! Ne demek okutmuyorlar, onları denize dökeriz!’’

Dâvâ adamını sahiplenmek buydu. Dâvâ adamına sahip çıkmak buydu işte.

Ağabeyler toplantı yapacak ve bir karara varacaklardı.

Bakalım neler oldu?

Bir sonraki yazımızda, İnşallah.

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Yorumlar

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  • recep günay

    22.12.2016 09:44:54

    Türkiye çok zor dönemlerden geçti. Halada geçmektedir. O gün yaygın olan anarşi maalesef bu günde var Bazen stadyumda bomba oluyor, bazen otobüsün içinde, bazen alışveriş mekânında. Bu olayları bizim yanımızda olmaması gerçeği değiştirmiyor. Meslek lisesi ikinci sınıf. Okulun bahçesinde çapraz ateş ülkücü öldürüldü. Okul yılsonuna kadar tatil. Tatilden sonra darbe. Ortalık sütliman. Ne terör var, ne de terörist. Kurtarıcı ise Kenan evren. Nerden bilirdik ki. Kurtarıcının katil olduğunu?

  • Kaan

    20.12.2016 03:30:36

    Çok acı bir yazı esasında ama eğlenceli bir üslubunuz var. Merakla diğer yazıyı bekliyorum. :-)

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