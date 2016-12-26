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ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
28 ARALIK 2016 ÇARŞAMBA - YIL: 47

Müslüman yalan söyler mi Sayın Kekeç?

Av. Mustafa Özbek
26 Aralık 2016, Pazartesi
Ahmet KEKEÇ’İN 22, 23 ve 24 Aralık 2016 tarihli Star Gazetesinde gazetemiz genel yayın yönetmeni Kazım GÜLEÇYÜZ hakkındaki yazılarını okuduk.

Evet evet.. Hakkında “atma Kekeç din kardeşiyiz” ve “Kekeç cahillikleri” sayfaları bulunan, onlarca yalan ve yanlış haber ve bilgiyi köşe yazılarında yazan Ahmet KEKEÇ’ten bahsediyoruz ve onun şahsında aynı zihniyete sahip diğerlerini…

Deniz GEZMİŞ’in idamı oylamasında ERBAKAN’ın mecliste bu gençleri asmak cinayettir diyerek hayır oyu kullandığını yazan, ancak ERBAKAN’ın o gün meclis toplantısına katılmadığından bile bihaber olan yazardır.

Süleyman DEMİREL’in şirketlerinin bulunduğunu ve bu şirketlere zamanında TMSF’nin el koyduğunu zanneden Ahmet KEKEÇ.

Şimdilerde Yeni Asya’yı cahilce ve seviyesizce ve edepsizce suçlayanlar kervanına katılan Ahmet KEKEÇ. 1980’li yıllardan sonra, siyasi yasaklar sürerkenki tavrını..

Mevcut hükümetle Gülen grubunun samimi pozlar verdiği dönemdeki tavrını..

Yeni Asya 12 Eylül darbesi döneminde kapalıyken,

28 Şubat sürecinde yazarlarımız Kazım GÜLEÇYÜZ, Ali FERŞADOĞLU ve Mustafa DÖKÜLER sadece “deprem ilahi ikazdır” hükmü Kur’anisini söylediler diye DGM’lerde yargılanırken ve cezalandırılırkenki tavrını.. vs.. özellikle merak ediyoruz.

Bu ülkeye ne hizmeti olmuş, ne faydası olmuş, hangi amaca hizmet ediyor? Bunları da merak ediyoruz.

Her şeyden evvel; bu kadar yalanı ve bu kadar her devrin adamı olma özelliğini nasıl manevralarla idame ettirdiğini..

1970’li yıllardan beri Yeni Asya’nın Gülen’le yollarını ayırdığını, Mehmet KUTLULAR’ın ilk teklifin kendilerine geldiğini ve kabul etmedikten sonra GÜLEN’e gidildiğini açıkladığı röportajını, Kazım GÜLEÇYÜZ’ün “Cemaatler ve İktidar” isimli kitabını da mı bilmiyor KEKEÇ ve onun gibiler.. 

Bilmiyor ve bilmeden bunları savuruyorsa, bu nasıl bir gazetecilik ahlâkı?!

Buradan, mensubu olduğu yayın organına ve hükümete bir sualim var:

Böyle yalan haber ve yazı yazan ve sürekli çamur atan birinin tarafınızda olması sizi rahatsız etmiyor mu?

Bu tür yalan yazılarla aslında sizin doğrularınızı da gölgelendirdiğini göremiyor musunuz?

“Yalanı ancak iman etmeyen kimse uydurur” (Kenzu’l-Ummal, h. No: 8994) hadisini de mi duymadınız? Bu Hadis-i Şerif’e göre KEKEÇ ve onun gibiler ne durumda olduklarını düşünüyorlar mı?

Hadi bunu duymadınız diyelim.. Yahut alakalı değiller diyelim. Peki aşağıda bir kısmını aldığımız Basın Meslek Ahlak Esaslarını nereye koyacağız?

Basın Ahlâk Esasları Hakkında 129 Sayılı Genel Kurul Kararına göre:

(*) Madde 1 – Bir kamu hizmeti olan gazetecilik, kişisel veya ahlâka aykırı amaç ve çıkarlara âlet edilemez ve kamu yararına aykırı bir şekilde kullanılamaz. Haberlerde ve olayların yorumunda gerçeklerden saptırma, çarpıtma veya kısaltma yoluyla amaçlı olarak ayrılınamaz. Doğruluğu kuşku uyandırabilen ve araştırılması gazetecilik imkânları içinde bulunan haberler, araştırılıp doğruluğuna emin olunmadan yayınlanamaz.

c) Hiç kimse, suçlu olduğu kesin yargı kararıyle belirtilmedikçe suçlu olarak ilân edilemez; cezai soruşturma aşamasında veya devam eden davaların konusu olan olaylarla ilgili haber veya yorumlarda “Suçsuzluk” ilkesi ihlâl edilemez; soruşturma ve yargılamanın doğal ve yasal akışını, özellikle hâkimlerin kararını etkileyecek beyan ve yorumlarda bulunulamaz.

h) Ahlâka aykırı yayın yapılamaz.

ı) Kişi, kurum ve toplum katmanlarına yönelik yayınlarda, eleştiri sınırlarını aşan aşağılayıcı sözcükler kullanılamaz; hakaret edilemez, sövülemez iftira ve haksız isnat yapılamaz.

j) Din istismar edilemez.

k) Yayınlarda hiç kimse ırkı, cinsiyeti, sosyal düzeyi ve dini inançları sebebiyle kınanamaz, aşağılanamaz. Vicdan, düşünce ve anlatım özgürlüklerini hukuka aykırı şekilde sınırlayıcı, sarsıcı veya incitici yayın yapılamaz.

l) Haber başlıklarında, haberin içeriği saptırılamaz ve çelişki yaratılamaz.

Gibi düzenlemelerle belirtilen meslek ahlak esaslarının neresindeler? Yoksa Ahmet KEKEÇ ve onun gibilerin bundan da mı haberi yok?

Eğer elinizde Yeni Asya’nın, herhangi bir terör örgütü veya yasa dışı bir örgütle bağlantısını  gösteren deliliniz varsa lütfen yetkili mercilere verin.

Eğer yoksa yalancı ve müfterisiniz. Devleti ve hükümeti iğfal etmeye çalışan sizin gibilerin hem bu dünyada ve hem de Mahkeme-i Kübra’da davacısıyız.

Hükümet ve Adli Makamlar da bu gibi yalan ve iftira yazıp, gözleri asıl suçlulardan kaçırdığını ve bu gibi kişilerin aslında terör örgütlerine hizmet ettiklerini görmeli..

Yaptıkları ne dine, ne vicdana ve ne de meslek ahlakına uyuyor..

Yeni Asya AKP kapatma davasında AKP’yi müdafaa ederken AKP’li değildi..

Ergenekon davasında hukukun üstünlüğünü anlatmaya çalıştığında da Ergenekoncu değildi.

Şimdi devletçe görevine iade edilen yüzlerce kişi varken (Yeni Asya zaten masumların dikkatlice ayırt edilmesi gerektiğinden başka bir şey söylememiş ve hükumetin kısmen de olsa yaptığı göreve iadeler de ne kadar haklı olduğunu göstermiştir), muhbirlerin ihbarıyla adaletin sağlanamayacağını haykırdığında da herhangi bir terör örgütüne mensup değildir..

Yeni Asya ve Kazım GÜLEÇYÜZ ve diğer yazarlarımız, herhangi bir parti veya terör örgütüne mensup değildir. Yalnız, hakkı ve hakikatın tarafındadırlar..

KEKEÇ’in Yeni Asya ve Genel Yayın Yönetmeni ile alakalı yazısını ilk okuduğumda aklıma çocukluğumda yaşanmış bir hatıra geldi. O da şudur:

12 Eylül dönemi.. Yer: Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesi..

Askeriye idareye el koymuş. Gözaltılar, faili meçhuller ve kardeş kavgaları..

Böyle bir dönemde sadece bir kişiye dokunulmazdı. Lakabı “Kirve” idi. Hatırlayanlar iyi bilir.

Kirveyi bir gün askeriye gözaltına alır, lakin gözaltındayken Kirve başlar bağırmaya: “Kenan EVREN’e kimse küfredemez, devlet büyüklerimize kimse hakaret edemez” diye.

Sesi duyan askeriye adamı susturmaya çalışırlar ama nafile. İşin sonunda en azından şüpheli olmak var.. Çekinirler.. En nihayetinde Kirve, serbest  bırakılır. Durum birkaç kez tekrarlanınca bizim Kirve, Ceylanpınar’ın tek dokunulmazı olur. Belli ki göreceği işkenceden ve korkusundan aklınca böyle bir çözüm bulmuş.. İşe de yaramış.

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Yorumlar

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  • Berkay

    28.12.2016 10:02:27

    Allah razı olsun ağabey. İşte budur!!! Hak ve hakikatin yanında duran ve çizgisinden bir an bile sapmayan YeniAsya!

  • Murat Taşdemir

    28.12.2016 10:00:27

    Bir önceki cevabınız gibi buda bomba gibi olmuş. Devamını diler tebrik ederim. Bu kendini bilmezlere hakkı söyleyerek susturacağız.

  • Ayşenur Keder

    28.12.2016 09:58:44

    Bu tespitler ve cevap için teşekkür ediyorum size.

  • Yuşa Demirdöğer

    28.12.2016 09:57:55

    Havuz medyasının yaptığı yalan haberlerden bu milletin canının yandığı yetti zaten.

  • Demir Beyaz

    28.12.2016 09:56:45

    Piyasada kendine yazar diyen bu Kendini bilmezlere böyle cevapların beklemeden verilmesi gerekmektedir. Tebrik ediyorum Mustafa Bey.

  • Ahmet Beykent

    28.12.2016 09:55:30

    YeniAsya Hakkın susmaz ve susturulmaz sesii !!!

  • Bilal Yoksul

    28.12.2016 09:54:25

    👍🏻👍🏻👍🏻👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻

  • Kerem Yalnız

    28.12.2016 09:53:41

    Tespitler taktire şayan 👏🏻👏🏻👏🏻

  • İsmail Demir

    28.12.2016 09:52:34

    Çok mükemmel bir yazı. Tükürün zalimlerin suratına !!!

  • vefa umurca

    28.12.2016 00:14:56

    Mustafa bey, teşekkür ederiz. Bu zamanda, bireyin imanının kurtulmasının önemi açık ve seçik bir şekilde anlaşılmaktadır. böyle dibi olmayan kaplar bulundukları masaları kirletirler, süresi dolunca bazıları çöpe bazıları ise başka masaları kirletmek için birileri tarafından, birilerine güya hediye olarak gönderilirler. yazık onu okuyanlara, çok yazık!!!!!

  • suavi

    27.12.2016 16:45:30

    bir yerlerden oluk oluk menfaat akarken, bunlar da para, makam, mevki aşıkı olup üzerinde tepinirken mağduriyet, hak, hukuk akıllarına gelmez bilesiniz.haksız olduklarını %100 bilseler dahi inadları, heva, hevesleri ve kavuştukları dünyevi menfaatler helallik dilemeye tevcih etmez bilesiniz.Zerre miktar menfaat için 100 takla atanlardan bunu beklemeyin.Kader haklarından gelir o ayrı bir mevzu.

  • Bir mağdur

    26.12.2016 23:08:53

    Türk Milleti ve alemi İslamı tam bir iftira, yalan deryasında gezdiren bu sefillerin akıbetleri İnşaallah hayrolur. İnşaallah göz göre göre attıkları iftiralardan vazgeçerler tövbe eder ve helallik isterler de ahiretlerini berbat etmezler. Yol yakınken İnşaallah vicdanlarının sesini dinlerler de haklarına girdikleri binlerce insandan özür Allah (cc)'tan da af dilerler.

  • Bir mağdur

    26.12.2016 22:58:18

    Tolstoy arkadaşımız acı bir gerçeği ifade etmek için kısa bir mesaj yazmış. Hakikaten ülke için artık doğru bir ifade duymak, aldatılmamak hayal oldu.

  • Mehmet Albayrak

    26.12.2016 22:57:34

    Müslüman asla yalan söylemez HZ MUHAMMED SAV (MÜSLÜMAN) ????

  • Mehmet Albayrak

    26.12.2016 22:45:14

    Kula köle olmanın son dünyalık örnekleri Rabbim hakyolundan ayırmasın Bunlara hakkı savunankim kimlerse ebeden razi olsun Amin

  • Aciz Kul

    26.12.2016 19:13:18

    👍👍

  • kubilay

    26.12.2016 18:25:18

    hey Tolstoy neresi absürd(abes saçma )bu soru.İslam yalanı hataların, günahların başı sayarken,peygamberimiz (sav)Hakiki Müslüman asla yalan söyleyemez derken bu mübarek sözü absürd mü oluyor.Gerçekleri izah etmek herhalde keyfini kaçırdı.Sence Müslüman yalan söylemeli mi hey Tolstoy.Bu tür yorumu asla yakıştıramadım.Gerçekler her zaman acı olur.

  • IV.Murad

    26.12.2016 14:26:51

    siyasi tarafgirlik için bunların yapmayacakları iş söylemeyecekleri söz yoktur.Bunlar ki türkiyede yaşayan islam ümmetinin aralarına fitne sokarlar kendileri gibi düşünmeyene sin kaflı konuşur,parayı makam mevkiyi her şeyin üstünde tutarlar.Çok görmemek lazım bunlar böyle yetişmiş kaybedecekleri bir şeyleri yok. mazlumu mağduru bilmez bunlar.Kim kuvvetli kim hükümran orada geceler orada sabahlarlar.Ne derseniz deyin tesir etmez bunlara çünkü tek gözle bakarlar.İslam kardeşliği değil islam dışı da olsa siyaset kardeşliği.

  • Tolstoy

    26.12.2016 13:17:57

    Sorunuz bu ülkede yüzyıllardır absürd bir soru olarak geçiyor

  • Özcan Erkiş

    26.12.2016 12:52:27

    Herşey zıddıyla bilinir. Ahmet Kekeç ve emsalleri olmasaydı Yeni Asya gibi "doğruyu konuşan cerâidin (gazetelerin)" kıymeti ve ehemmiyeti nasıl anlaşılacaktı? Hem Basın Ahlak Esasları, ahlâkın olduğuna ve önemine inananlar için geçerlidir. Hatıranızda bahsi geçen Kirve tam da mezkur gazeteciyi tarif ve tavsif ediyor. Başka söze hâcet olmasa gerektir. ..

  • recep günay

    26.12.2016 12:41:55

    - Edipler edepli olmalı; hem de edeb-i İslâmiye ile müteeddib olmalı” Said Nursi

  • Toygar

    26.12.2016 12:41:41

    Zor günlerde alınan tavırla insan olunur! Ne kekeçler gördü bu memleket, ne kirveler! kendileri gider esameleri okunmaz! Ancak Yeni Asya gibi hak ve hakikati samimiyetle ve hak namına söyleyebilen dava erleri, ebediyen hayırla ve gururla ve onurla yad edilecekler, inşallah! Herkese hayırlı bir yeni yıl dilerim, en nasipsizlere bile; belki hayr onlara da dokunur da insafa gelirler, aklederler ve nefislerine zulmetmekten kaçınır da insaniyete inkılab ederler. Değilse halleri harap, türap.. Ner dersen de artık!..

  • mahir

    26.12.2016 09:07:42

    ne diyorsunuz siz??? sahtekar din taciri olanlar neler yapmaz ki yalan söylemesin??? kul hakkı da yer, iftira da atar, artık Müslüman denince ben o kişiye şüpheyle bakıyorum maalesef...hele ki dini siyasete alet edenler. kutsal dinimizi düşürdükleri durum bu.

  • atilla

    26.12.2016 08:49:34

    Ellerine sağlık kalemine bereket Yürek dolu bir yazı kaleme almışsınız Mustafa Bey..Tebrik ediyorum. Yüreğimize tercüman oldunuz. Allah razı olsun

  • Bilgin Alpay

    26.12.2016 08:45:34

    Yeni Asya Gazetesi Yillardir Hakikatin gercek savunucusudur Ahmet Kekec gibi satilik yazarlari yoktur.

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