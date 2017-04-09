Bu hizmet uğruna!

Öyle buruk ki içim bu aralar. Bildiklerimi yaşayamamamın sancısını çekiyorum...

Bazı özel günlerin yaklaştığı genel bir ruh haleti belki de. Bu özel günlerin zihnimde çağrıştırdığı kavramların gündeme geldiği anlarda yaptığım o iç muhasebe beni benden alıp başka diyarlara götürüyor.

Bildiğimiz üzere Zübeyir Ağabey’in vefatının sene-i devriyesindeyiz. Rahmetle, minnetle, muhabbetle, hürmetle ve hasretle anıyorum kendisini. İçimiz bir yandan hüzünle dolarken, bir yandan da Üstadımın ısrarla üzerinde durduğu ihlâs, sadâkat, fedakârlık vs. gibi çok ehemmiyetli hakikatleri idrak etmeye çalışıyoruz.

İhlâs: Gerek dünyevî, gerekse uhrevî işlerde olsun her işinde Allah’ın rızasını gözetmek. Ne olursa olsun; önüne taşlar, dağ gibi engeller dahi konsa; sırf lillah için baş koyduğun bu dâvâdan vazgeçmemek, iman dolu bir yürek ister. Ne muazzam bir hakikat!

Sadâkat: Risale-i Nur’da geçen her harfe hüve hüvesine bağlı kalmak, sâdık olmak, ahde vefa göstermek. Risale-i Nur’u ve Üstad’ı hiçbir şahsî fikriyatına âlet etmemek. Gereksiz tevillere girmeden,

“Üstad şu zamanda yaşasaydı böyle yapardı” demeden; ne diyorsa aynısını, sadırdan değil satırdan hareket ederek bu yola baş koymak, aklını karıştırmamak. Bütün iman ve Kur’ân hakikatlerini pervasızca, kimseden korkmadan haykırmak.

Aman Allah’ım! Ne dehşet verici, akılları lâl, gönülleri divane eden kudsî bir hakikat!

Fedakârlık: Dünyayla kalmayıp, milletin imanının selâmette kalması pahasına, gerekirse ahiretini dahi seve seve feda etmek. Sadece nefsin hoşuna giden değil, hoşlanmadığı işlerden dahi feragat etmek. İzzetini, hürriyetini yani maddî mânevî her şeyini bu uğurda harcamak. Ey Rabbim! Kalbim, aklım, ruhum, vicdanım vesair lâtifelerim bu ulvî hakîkatlerin ağırlığı altında eziliyor, elem duyuyor.

Üstadım, Hafız Ali, Hasan Feyzi, Sıddık Süleyman, Hulusi, Hulusi-i Sani, Sabri, Binbaşı Âsım, Sungur ve Zübeyir Ağabeyler ve daha niceleri... Onlar bu dâvâ uğruna hem canlarını hem de hayatlarını feda ettiler. Artık canını feda etme devri bitti. Bizler inşaallah hayatlarımızı bu hizmete seve seve feda ederek onlara olan vefa borcumuzu ödeyeceğiz...