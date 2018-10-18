Bir EKG çekimi ve Ahmet Dursun kardeşim

“Selâmun aleyküm Ağabey, göğsümde bir ağrı ve yanma var, ne yapmalıyım? Ne dersin?”

“Kardeşim hemen bana gel ya da bir hastaneye git, EKG çekilsin, bir görelim, atlamayalım.”

“Tamam ağabey, inşallah.”

Böyle başlayan bir sohbetin ardından aldığımız haberle bir kez daha her zaman Rabbimizi hatırda tutmamız gerektiğini anlıyorum.

Bir EKG (Kalp Grafisi) ile hayatınızın akışı değişebilir. Bunu neden söylüyorum, hayat çizgimizi gözden geçirmemiz gerekli de ondan. Orta yaş üstü iseniz mutlaka kendinizle ilgilenmeniz gerekiyor. Bebeklik, çocukluk ve gençliğin yarısında sizin için düşünen ve sizin için sorumluluğu alan bir ebeveyn ordusu önünüzde, arkanızda, sağınızda, solunuzda iken birden orta yaşa geldiğinizde yalnız kalıyorsunuz. Sonuç, kendinizle kendinizin ilgilenmesi gerekiyor.

Hayatınız içerisinde muhtemelen bir kere olsun EKG dediğimiz kalbimizin ritmini ve elektriksel akımını ölçen bir makineye bağlanmışınızdır. Acil servislerde ilk etapta eğer hafif bile olsa göğsünüzde bir ağrı hissetseniz hekiminiz bunu sizden ister. Ve çekiminin de kolay olması hasebi ile hemen hemen bütün hastalara çekilebilir. Yöntem basit, ama sonuçları sizi derinden sarsacak kadar etkin, süregelen hayat sisteminizi bir ‘es’ verdirecek ya da hayatınızı tamamen değiştirecek kadar etkili olabilir. O yüzden mutlaka orta yaş üstü bizlerin bir şekilde EKG çektirmesi önemlidir.

Sosyal hayatın içinde kaçınılmaz gaflet anlarımız olabiliyor. Kaderden atılan bu küçük taşı (göğüs ağrısı ya da göğüste yanma hissi) dikkate almalıyız. Bu ağrı büyük bir hastalığın başlangıcı ya da ilerlemiş bir hastalığın ilk adımları olabilir. Çok basit gibi görünen bir işlemle, hiçbir zaman basit olmayan ve çok kıymetli olan hayatımızı chek edebiliriz. O yüzden her daim hayatımızı iman dairesinde tutmak içinde elimizden geleni yapmamız gerekmekte.

Bunları neden paylaşıyorum sizlerle diyebilirsiniz. Bir EKG ile hayatı bir anda değişen, Yeni Asya gazetesi’nde yazar, Risale-i Nur Enstitüsü’nün sekreteri, kıymetli kardeşim Ahmet Dursun’dan bahsetmek istiyorum.

Risale-i Nur hizmetinde yıllarca ter dökmüş, gönül vermiş, gençlere ve birçok kişiye emeği geçmiş, gayretli bir kardeşimiz, genç yaşında, dinamik, sporla iç içe olmasına rağmen genlerle taşınan, kalbi besleyen koroner damarlarda tıkanıklıkla seyreden bir hastalık teşhis edildi. Yakın zamanda da inşallah ameliyat olacak.

Rabbim acil şifalar versin. Bir EKG ile hayatına kaderden atılan taşla değişime sokan bu kardeşimize acil şifalar dilerken, Rabbimin Şafî isminin acilen tecelli etmesini bekliyorum ve duâ ediyorum. Selâm ve duâ ile.