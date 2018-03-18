Rezzan Yenge'de öğütler

Yeğen duydum ki kafana saç ektiriyormuşsun… Tabi saç kafaya ekilir yeğen...

Başındaki bütün saçları düşünürsek ektireceğin en fazla sekiz dokuz bin civarıdır yeğen…

Eee ne olacak yeğen! Bu yaştan sonra sırma saçlı olacak değilsin ya yeğen..

Kafan gene seyrek görünecek yeğen...

Ensenden dokuz bin kök alınacak yeğen… Sonra tepene dokuz bin delik açılıp tek tek bunlar ekilecek yeğen...

Aslında tam kel olmayıp yarım kel olacaksın yeğen.

Acısı sızısı ne kadar sürecek bunu hesapladın mı yeğen...

Yaşın kırk civarı, evlisin, dört çocuğun var yeğen... Saçlı olsan ne, olmasan ne...

Kendine eziyet ettirme yeğen...

Hele birde siyasete atılacağını duydum. Boşuna uğraşma yeğen kel olmak siyasette dezavantaj değildir be yeğen...

En iyisi bırak bu işleri yeğen… Yeğenciğim…