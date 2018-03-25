Rezzan Yenge'de öğütler

Yeğen! Üzgün olduğunu duydum ziyaretine geldim. Bilseydim nedenini gelmezdim yeğen...

Kısa yoldan köşeyi döneyim diye Çiftlik Banka paralarını yatırmışsın yeğen... Adamda özellikle sana ayıp etmiş, topladığı paraları alıp Uruguay’a kaçmış yeğen. Kimseye bir hayrın dokumaz yeğen, zekatını da vermezsin... Bir fakiri doyurmazsın, evdeki bulaşık deterjanları çoğalsın diye içine arada sırada su dökersin yeğen... Aslında düpe düz söylemek gerekirse cimrisin be yeğen...

Bu kadar cimrilikle nasıl cesaret edipte Çiftlik Banka para yatırdın onu hiç çözemedim yeğen...

Paranın miktarını da öğrenemedim yeğen... Evde hiç kimse senin ne kadar paran olduğunu, bunun ne kadarını yatırdığını bilemiyor yeğen...

İnsanın başına ne gelirse kısa yoldan köşeyi dönme arzusundan geliyor yeğen... Kestirme diye, yolu kısaltalım diye ara yola saparsın yeğen, oda çıkmaz sokak çıkar ya yeğen...

Sen sen ol alnının terinden vazgeçme yeğen... Yoksa elin oğlu paralarını çatır çatır Uruguay'da veya Brezilya'da veya Arjantin’de yer yeğen yeğenciğim.