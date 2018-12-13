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13 ARALIK 2018 PERŞEMBE - YIL: 49

Ekonomik OHAL bir itiraf

Bilal Said PARLAKOĞLU
13 Aralık 2018, Perşembe 01:34
AKP tarafından geçtiğimiz günlerde verilen torba yasa teklifinin 22. Maddesi Cumhurbaşkanı’na olağanüstü bir ekonomik tedbir yetkisi veriyor.

Söz konusu madde Cumhurbaşkanı yönetiminde Finansal İstikrar ve Kalkınma Komitesi kurulmasını öngörüyor. Komitenin görev tanımı da “Finansal sistemin bütününe sirayet edebilecek ölçüde olumsuz bir gelişme” durumunda süresiz ve sınırsız yetki olarak belirleniyor.

Bu kanun düzenlemesi aslında bir itiraf. Belli ki iktidar diliyle ikrar etmese de finansal durumun iyiye gitmediğini öngörüyor. Dolayısıyla vakti gelince olağanüstü tedbir alıp duruma el koyabilecek, yeri geldiği zaman durumu perdeleyebilecek bir yetkiyi istiyor. Bu durumda “her şey çok güzel olacak” vaatlerinin altı boş kalıyor.

Böyle olağanüstü bir yetkinin uluslar arası finans kuruluşlarına ve yabancı yatırımcılara vereceği mesaj da kesinlikle sağlıklı değil. Böyle bir yetki düzenlemesi ateşe körükle gitmekten başka bir şey değil.

TEKELLEŞME SÜRÜYOR

Demirören Medya Grubu’nun Doğan Medya Grubu’nu satın alması ile başlayan medyadaki tekelleşme yayılıyor. Yay-Sat dağıtımın kapanması ve bütün dağıtım ağı alternatifinin Turkuvaz Medya ile sınırlı kalması gazeteciliğin önemli bir safhası olan dağıtım alanını da tekele dönüştürdü.

İlerleyen günlerde bu tekelleşmenin başka alanlara yayılması, medyayı iyice eli kolu bağlı hale getirmesi mümkün. Tekel firmaların keyfi fiyatlama yapmasının önüne geçmek için Rekabet Kurulu’nun ön tedbirler alması önemli.

MANTIKLI DÜŞÜNMEK LÂZIM

Ülkemizde her sene devlet eliyle, devletin kurumları aracılığıyla oynatılan bir kumar var: Millî Piyango. Vatandaşlar bir gecede milyoner olma hayalleri ile bu kumara koşuyorlar. Basit bir hesapla yedi haneli biletlerden oluşan Millî Piyangoyu kazanma ihtimali on üzeri yedi. Yani on milyonda bir. Yani neredeyse yüzde sıfır. Öte yandan tam bilet değeri yetmiş lirayı piyango yerine başka bir şeye harcamanın kazandırma ihtimali daha fazla. Yetmiş liraya alınacak bir gömlek, bir ayakkabının getireceği fayda daha fazla.

İktisadın fayda maksimizasyonu prensibine göre faydanızı maksimize etmek için yetmiş lirayı piyango biletine harcamak akıl işi değil. Neredeyse sıfır olan bir kazanç ihtimali ve üstelik haram bir iş...

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