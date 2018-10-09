Manipülasyon var çünkü…

Ülke olarak oldukça zor bir dönemden geçiyoruz.

Alışverişini pazardan yapan, bakkala veresiye yazdırmayan, krediye, faize bulaşmadan yaşamaya çalışan herkes ciddi bir ekonomik kriz döneminden geçtiğimizi tasdik eder.

Fakat ne hikmetse hikmet-i hükümeti bildiğini düşündüğümüz insanlar ekonomik bir krizde olduğumuzu kesinlikle kabul etmiyor. “Manipülasyon var, spekülasyon var”şeklinde açıklamalar yapıyorlar. Sözlerinde bir hikmet mi var? Millet mi yanlış biliyor? Hikmet ve hükümet sahiplerini yanıltan bir şeyler mi var? Yoksa onlar mı milleti yanıltıyor? Bunlar cevap bekleyen sualler… Yanılan ve yanıltan elbette zamanla ortaya çıkacaktır.

Manipülasyon ve spekülasyon meselesi

Spekülasyon daha çok finansal bir kavram olup elde bulunan hisse ya da döviz cinsinden bir varlığın değerinin ileride yükseleceğini tahmin ederek, daha sonra satmak üzere onu satın almaya verilen isimdir. Spekülasyon yasal olarak suç değildir. Borsada işlem yapan insanların kazancı ve borsa dengesi bu sistem üzerine kuruludur.

Dövizin yükseleceğini düşünüp elinizdeki para ile bolca döviz alıp yükselince satılmasında yasal olarak bir mahzur yoktur. Spekülasyon kriz ile alakalı değildir ve her zamanda vardır, fakat döviz kurunun dengesizleştiği dönemlerde spekülasyon ve spekülatör miktarı artar.

Spekülatörler döviz dengesizliğine yol açmaz, döviz dengesizliği spekülasyonu ve spekülatörleri doğurur. Lakin spekülasyon bir ülkeyi krize götürebilecek şiddette bir olay değildir. Bir borsa dengesi unsurudur.

Manipülasyon ise spekülasyondan farklı olarak ciddi bir suçtur. Çünkü piyasada olanı farklı göstermek ve insanları yanıltmaktır. Yani dövizin yükseleceği algısını yayarak insanları dövizlerini bozdurmaya yöneltip döviz iyice düştüğü zaman yüklü miktarda döviz almak bir suçtur. Manipülasyon ve manipülatörler durup dururken ortaya çıkmaz.

Manipülatörler fırsat kollayanlardır. Kurt puslu havayı sevdiği gibi manipülatörler de krizi sever. Çünkü kriz ortamını fırsata çevirmek mümkündür. Gel gelelim kurtlar ava çıktı diye hava puslanmaz, hava puslandığı zaman kurtlar ortaya çıkar. Yani, “Kriz yok manipülasyon var” diyemeyiz. Diyebileceğimiz tek şey şudur; “Manipülasyon var, çünkü kriz var. Çünkü manipülatörler kriz havasını sever.”

Öte yandan piyasada olan fiyat artışlarını, pazardaki domatesin her hafta 1 lira zamlanmasını manipülasyon ile açıklamak mümkün değildir. Hadi domatesi açıkladık diyelim. Ekmeği, zeytini, peyniri açıklamak mümkün değildir. Hepsini geçtik enflasyon rakamlarının yüzde 25 olmasını manipülasyon ile açıklamak mümkün değildir.

Zaten pazarda marul, maydanoz satan teyzenin de manipülasyon kelimesinin anlamını bildiğini sanmıyorum. Pazarcı teyze ancak evine helal lokma götürmeye uğraşıyor, ekmeğin fiyatı yükseldikçe teyzenin marul ve maydanozunun da fiyatı yükseliyor.

McKinsey meselesi

AKP 27. İstişare ve Değerlendirme Toplantısında konuşan Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan, McKinsey&Company ile yapılan danışmanlık anlaşması söylentileri ile ilgili; “Bu şirketten fikrî danışmanlık hizmeti dahi almayacağız, biz bize yeteriz” dedi.

İlginç olan şu ki; Erdoğan bunu kendisinin hiç haberi olmadığı bir olaya sonradan engel olmuş gibi söyledi. Cumhurbaşkanının damadı olan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak sanki bu anlaşmayı habersizce yapmış da sonradan Cumhurbaşkanına söylemiş de engel olunmuş gibi bir algı oluştu. Garip. “Biz bize yeteriz” gibi aile bağlarının gücünü vurgulayan bir cümle ile sözünü bitiren Erdoğan’ın, damadının yapmayı düşündüğü anlaşmadan haberinin olmaması insanı düşündürüyor. Millet tarafından da pek inandırıcı görünmüyor.