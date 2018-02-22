125 yıl önce yürümeye başladı

Dünyanın ilk yürüyen merdiveni, “tırmanan asansör” adıyla ilk kez 16 Ocak 1893 tarihinde New York’ta kullanıma sunulmuştu.

thyssenkrupp, Hamburg’da Almanya’daki tek yürüyen merdiven üretim tesislerine sahip. Jesse Reno, 125 yıl önce çalışan ilk yürüyen merdiveni icat etti. Yürüyen merdivenin patenti 15 Mart 1892’de verilmişti. O zamanlar “tırmanan asansör” adı verilen ilk yürüyen merdiven, 16 Ocak 1893’te New York City’deki Coney Adası’nda bulunan Old Iron isimli iskeleye kurulmuştu. Hareket eden merdiven, yolcuları 25 derecelik açıda ve yalnızca 2 metre kadar hareket edebilen bir taşıyıcı bantla yukarı taşıyordu.

Yürüyen merdiven, Brooklyn Köprüsü’ne taşınmadan önce Old Iron İskelesi’nde iki hafta boyunca kullanıldı. Yürüyen merdivenin bu iki haftalık süreçte Old Iron İskelesi’nde 75 bin yolcu taşıdığı tahmin ediliyor. Günümüzde ise, sadece Amerika Birleşik Devletleri’nde yılda 100 milyonu aşkın kişi yürüyen merdiven kullanıyor. Avrupa’da ise, 136 bini aşkın yürüyen merdiven kurulu olduğu ve bunlardan 35 bin 600’ünün Almanya’da bulunduğu belirtildi.

İstanbul - Mücahit Ak