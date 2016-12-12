13 Aralık'ı 14 Aralık'a bağlayan geceye dikkat: Türkiye'den de gözlenebilecek!

Kainat Kitabı'nda tefekkür saati...

Bilim insanları san'at ve hikmetle yaratılan Kainat Kitabı'nı keşfetmeye, tanımaya ve tanıtmaya devam ediyor. Tefekküre sevk eden ve harika yaratılış karşısında hayran bırakan yeni gelişme dikkatli nazarları Cenab-ı Hakk'a çeviriyor.

Bu doğrultudaki her gelişmeyi Büyük İslam Alimi Bediüzzaman Said Nursi'nin Risale-i Nur'da dikkat çektiği hakikatler çerçevesinde değerlendirerek ''Kainat Kitabı'nda Tasarrufat-ı İlahiyi( Cenab-ı Allah'ın tasarrufları) müşahede (gözlemleyerek) ederek tefekkür edebiliriz. Hârika bir kudret-i Samedâniyeyi ( Allah'ın Kudreti), lezzetli bir hayret ile seyredebiliriz.''

13 Aralık'ı 14 Aralık'a bağlayan geceye dikkat!

Ege Üniversitesi Gözlemevi Müdürü Doç. Dr. Hasan Ali Dal, 13 Aralık'ı 14 Aralık'a bağlayan gece Geminid göktaşı yağmuru olacağını ve bunun Türkiye'nin her köşesinden gözlenebileceğini belirtti.

Dal, yaptığı açıklamada, yıldız kaymasının, hemen hemen her gün ve her saat oluşsa da zaman zaman daha sık gözlendiğini, bazı özel tarihler arasında "göktaşı yağmuru" görüldüğünü kaydetti.

"Göktaşları, sürtünmeden dolayı ısınır ve yanmaya başlar"

Dünya'nın, kendisine güneş etrafında tayin edilen yörüngesinde dolaşırken, yörüngesinde önüne çıkan ya da yakından geçen çeşitli büyüklüklerdeki göktaşlarını kendine çekerek atmosfere girmesine neden olduğunu anlatan Dal, şu bilgileri verdi:

"Yıldız kayması adı verdiğimiz bu olay, aslında yer atmosferine giren milimetreden santimetreye kadar değişen boyutlarda, küçük göktaşlarının (meteor) yanıp yok olması esnasında bıraktıkları izdir. Saniyede 75-80 km hızla yer atmosferine giren bu küçük göktaşları, sürtünmeden dolayı ısınır ve yanmaya başlar. Bir taş nasıl yanar derseniz, bu taşlar yüksek hızdan dolayı çok yüksek sıcaklıklara kadar ısınır. Isınınca da yapısındaki metal kısımlar erimeye başlarken, karbon içerikli kısımlar ise gerçekten yanar. Isınan göktaşı neredeyse akkor hale gelir ve hızla hareket ettiği için de gökyüzünde bir iz bırakıyormuş gibi yanılsama meydana getirir."

"Gökyüzünde havai fişek gösterisi"

Yeterince karanlık alanlarda gece saat 00.00'dan sonra saatte ortalama 50'ye yakın "yıldız kayması" görülebileceğini ifade eden Dal, göktaşı yağmurunun Gemini takım yıldızı bölgesinde olmasından dolayı adının "Geminid" olduğunu belirtti.

Dal, "İzlenmesi en güzel, en keyifli olan göktaşı yağmuru Quadrantid'ler, Persied'ler ve Geminid'lerdir. Bunun nedeni bu göktaşı yağmurlarında saatte 50'ye yakın 'yıldız kayması' gözlersiniz. Gökyüzünde resmen havai fişek gösterisi vardır." diye konuştu.

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'Her biri, birer yörüngede akar, durur" Merkür'ün Güneş'in önünden geçişi...





9 Mayıs Pazartesi günü Merkür kendisine belirlenen yörüge doğrultusunda Güneş'in önünden geçti.

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http://www.yeniasya.com.tr/bilim-teknoloji/her-biri-birer-yorungede-akar-durur-merkur-un-gunes-in-onunden-gecisi_396284

'Süper Ay' görenleri hayran bıraktı

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Tefekkürün faziletleri

Risale-i Nur, baştan sona bütün satırlarında tefekkürü ibadet haline getirmiş; “Bir saat tefekkür, bir sene ibadetten hayırlıdır.”6 Hadisinin feyiz ve bereketine mazhar olmuş bir tefekkür ummanıdır.

“Âyet, Hadis ve Risale-i Nur’a göre tefekkürün önemi nedir?”

Konuyla ilgili son derece önemli makalenin devamını okumak için tıklayınız:

http://www.yeniasya.com.tr/suleyman-kosmene/tefekkurun-faziletleri_216654

17 milyar Güneş kütlesindeki karadelikle bir sene ibadet etmiş gibi olabilirsiniz!

Kainattan Halıkımızı sormaya devam ediyoruz...

Zerrelerden yıldızlara kadar san'atla ve hikmetle yaratılan ve her sayfasında ve her satırında nice hikmetler gözlemlenen, yaratılış ağacının meyvesi olan insanlığın istifadesine yönelik olarak bünyesinde nice kolaylıklar derc edilen Kainat Kitabı'nı keşfetmeye, tanımaya insanlık olarak devam ediyoruz ve bu vesileyle, hakikatli ve nurlu bir Kur'an tefsiri olan Risale-i Nur eserlerinde de dikkat çekilen 'eserden san'atkara geçmek' prensibiyle kainatı ve içindeki mevcudatı, Kainat Kitabı'nın Sahibine götüren bir güzide eser şeklinde okuyoruz ve tefekkür ediyoruz ve bu çerçevedeki bütün gelişmeleri yakından takip ediyoruz.

Devamını okumak için tıklayınız:

http://www.yeniasya.com.tr/bilim-teknoloji/17-milyar-gunes-kutlesindeki-karadelikle-bir-sene-ibadet-etmis-gibi-olabilirsiniz_392554

Batının Matematik Hocası Müslümanlar

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http://www.yeniasya.com.tr/bilim-teknoloji/batinin-matematik-hocasi-muslumanlar_418059

Dünyaca ünlü bilim insanı Prof. Dr. Sezgin: Benim hayatımın sırrı budur

Dünyanın önde gelen bilim tarihçilerinden Prof. Dr. Sezgin'e çok sayıda önemli ödül ve nişan ile taltif edildi. Dünyanın yazma eserlere sahip bütün kütüphanelerinde 400 bin ciltten fazla eseri inceleyen Fuat Sezgin, 29 dil biliyor.

Okumak için tıklayınız:

http://www.yeniasya.com.tr/bilim-teknoloji/dunyaca-unlu-bilim-insani-prof-dr-sezgin-benim-hayatimin-sirri-budur_413072

Bilimlerin temeli İslamî bilimlerdir

Dünyaca ünlü araştırmacımız Prof. Dr. Fuat Sezgin, üniversite yıllarında hocası olan Alman oryantalist Hellmut Ritter’in, “Bilimlerin temeli İslâm bilimlerine dayanır” sözüyle şu anda içinde bulunduğu alana yöneldiğini anlattı.

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http://www.yeniasya.com.tr/gundem/bilimlerin-temeli-islami-bilimlerdir_149987

Bir robot da 'mühendis'siz olmaz...

Bilimsel gelişmelere, teknolojik yeniliklere öncülük eden her bilim insanı, her kurum ve kuruluş bilerek veya bilmeyerek aşağıda zikredilen külli hakikatlerin gereklerini yerine getirmektedirler:

"İnsan için ancak çalıştığı vardır. Şüphesiz onun çalışması ileride görülecektir. Sonra çalışmasının karşılığı kendisine tastamam verilecektir." (Kur'an-ı Hakim, Necm Suresi, 53/39)

''Hikmet ve ilim Mü'minin kaybolmuş malıdır, onu nerede bulursa hemen alsın.'' (Hadis-i Şerif)

''İlim Çin’de de olsa alınız.'' (Hadis-i şerif)

''Çalışınız, kendinizi bırakmayınız. çünkü herkes ne iş için yaratılmısa, o iş kendisine kolay hale getirilir.'' (Hadis-i Şerif)

''Çünkü samimî bir ihlâs, şerde dahi olsa neticesiz kalmaz. Evet, ihlâs ile kim ne isterse Allah verir.''

((HAŞİYE: Evet, "Men talebe ve cedde, vecede" bir düstur-u hakikattir. Külliyeti geniş ve genişliği mesleğimize de şâmil olabilir.)) -Bediüzzaman Said Nursi-

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http://www.yeniasya.com.tr/bilim-teknoloji/bir-robot-da-muhendis-siz-olmaz_386827