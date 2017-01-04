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2017'de gökyüzü şenlenecek

04 Ocak 2017, Çarşamba 10:14
Bu yıl iki Güneş, iki de Ay tutulması yaşanacak. Ülkemizden sadece Ay tutulmaları izlenebilecek. Bu yıl yine 8 meteor yağmuru gerçekleşecek.

TÜBİTAK Ulusal Gözlemevi (TUG), 2017'nin önemli gök olaylarını derledi. TUG'da görevli Dr. Tuncay Özışık ve Alp Akoğlu tarafından hazırlanan 2017 Gök Olayları Yıllığı'na göre bu yıl iki Güneş tutulması iki de Ay tutulması yaşanacak. Ancak bunlardan yalnızca Ay tutulmaları ülkemizden izlenebilecek. 

ŞUBAT'TA 2 TUTULMA

11 Şubat Cumartesi günü Yarıgölge Ay Tutulması, 2017'nin ilk önemli gök olayı. Batı Asya, Afrika, Avrupa, Grönland ve Amerika'dan görülebilecek. Ülkemizden tamamı gözlenebilecek bu tutulma, 11 Şubat günü Türkiye saati ile 03.44'te gerçekleşecek. Tutulma saat 05.55'te son bulacak. 

Yılın ikinci önemli gök olayı 26 Şubat Pazar günü gerçekleşecek. Bu kez Halkalı Güneş Tutulması olacak. Güney Amerika'nın güneyi, Pasifik Okyanusu'nun güneyi, Antarktika, Afrika'nın güneyi ve Atlantik Okyanusu'nun güneyinden izlenebilecek Halkalı Güneş Tutulması 1 dakika 18 saniye sürecek. 

PARÇALI AY TUTULMASI

7 Ağustos Pazartesi günü yılın ikinci Ay tutulması, Parçalı Ay Tutulması olacak. Bu tutulma Avustralya, Antarktika, Asya, Afrika, Ortadoğu, Avrupa, Güney Amerika'nın doğusu, Pasifik Okyanusu, Hint Okyanusu ve Atlantik Okyanusu'nun güneyinden izlenebilecek. Ülkemizden başlangıcı gözlenemeyecek bu tutulma Türkiye saatiyle 18.48'de başlayacak. Tutulma ortası 21.20'de gerçekleştikten sonra 23.53'te de bitecek. Tutulma parçalı olacağı için gökyüzünde Ay'ın tamamı değil yüzde 25'lik bölümü (alt bölgede) kararacak. 

TAM TUTULMA MERAKLA BEKLENİYOR

21 Ağustos Pazartesi günü de Tam Güneş Tutulması yaşanacak. Özellikle ABD'li gökbilimciler tarafından merakla beklenen bu tutulmanın tam tutulma evresi 2 dakika 45 saniye sürecek. Pasifik Okyanusu ve Atlantik Okyanusu'nun kuzeyinden gözlenebilecek bu tutulma genel zaman ile 15.47'de başlayıp 21.04'te son bulacak. 

YILDIZ ŞÖLENLERİ

Bu yıl yine uzayda kuyruklu yıldızların geçişleri sırasında bıraktıkları parçacıkların yılın belli dönemlerinde oluşturduğu meteor yağmurları da ilgi çekecek. İlk göktaşı yağmuru 3-4 Ocak tarihlerinde Quadrantid (Dörtlük) ve 22-23 Nisan tarihlerindeki Lyrid (LİR) göktaşı yağmurlarında gökyüzünde saatte 20 meteor görülebilecek. 4-5 Mayıs tarihlerindeki Eta Aquarid (Eta Kova) göktaşı yağmurunda saatte 60 yıldız kayması olarak da tabir edilen meteor görülebilecek. 27-28 Temmuz tarihlerinde gerçekleşecek Delta Aquarid (Delta Kova) göktaşı yağmurunda saatte 20 civarında göktaşı görülebilecek. Bu yıl yine en renkli gök olaylarında biri 12-13 Ağustos'taki Perseid (Perse) göktaşı yağmurunda yaşanacak. Gökyüzünde saatte 90 civarında göktaşı kayması görülebilecek. 20-21 Ekim tarihlerinde gerçekleşecek Orionid (Avcı) göktaşı yağmurunda saatte 20 civarında, 17-18 Kasım tarihlerinde gerçekleşecek Leonid (Aslan) göktaşı yağmurunda ise saatte 15 civarında göktaşı izlenebilecek. 2017'nin en son gök olayı da 13-14 Aralık tarihlerinde Geminid (İkizler) göktaşı yağmuru olacak. Göktaşı yağmurunda saatte 120 kadar meteor görülebilecek.

DHA

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