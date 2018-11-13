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14 KASIM 2018 ÇARŞAMBA - YIL: 49

2019’un dijital trendleri neler olacak?

13 Kasım 2018, Salı 23:29
2019 yılında dijital alanda öne çıkacak, yeni yıla damgasını vuracak trendleri açıkladı.

Trendlerle ilgili bilgi veren Murat Erdör, yapay zekâ teknolojilerdeki büyük yükselişin 2019’da daha da hissedileceğini, 5G Mobil uygulamaların yanı sıra e-spor, online eğitim, perakende, yapay zekâ destekli çözümler gibi alanlardaki uygulamaların günlük hayatımıza daha fazla nüfuz edeceği ifade etti.

2019 yılına damgasını vurması beklenen dijital trendler şu şekilde:

5G Mobil uygulamalar geliyor

Şu an kullandığımız 4G LTE ağından çok daha hızlı hizmet vermesi beklenen 5G teknolojisini yakın zamanda her yerde görmeye başlayacağız. 2019 yılında 5G uygulamaları dünyanın bazı gelişmiş ülkelerinde yer bulacak. 2019 yılı sonunda ise 5G destekli cihazların tanıtılması bekleniyor. Ancak bütün temel şebekelerin 5G’ye yönelik servisleri ise 2021 yılında hayatımızda olacak.

Chatbots’lar yaygınlaşacak

Yapay zekâ formlarının hayatlarımıza girmesi şeklinde tanımlayabileceğimiz Chatbotslar, yakın zamanda telefon ve bilgisayarları kullanma biçimimizi kesin olarak değiştirecek. Chatbotslar, gelecekte kullanıcıların söylediklerini çok kısa sürede analiz edecek ve kullanıcıların isteklerini yerine getirmek için onları yönlendirecek.

Yapay zekâ (AI) destekli çözümler

Önümüzdeki yıl, dünya çapında hükümetler ve tüketici pazarları da dahil olmak üzere birçok işletmede tahmine dayalı analiz, makine öğrenimi ve tabiî dil işleme gibi teknolojilerin benzersiz bir karışımını olan yapay zekâ çözümleri devreye sokulacak. Yapay zekâ, kullanıcılarından gelen geri bildirimlerden sürekli olarak öğrenen teknolojiler ve bu teknolojilerin sunacağı hizmetler sayesinde pazarlamayı büyük ölçüde değiştirecek ve gündelik hayatlarımıza daha fazla nüfuz edecek.

Akıllı hoparlörler

Kullanıcılar tarafından ilgi gören Amazon Alexa, Google Home ve Apple HomePod gibi akıllı hoparlörler, son birkaç yıldır tüketici teknolojisi pazarında bir dalga oluşturmuştu. Sorulan soruları cevaplayabilme özelliği taşıyan, kablosuz, sesle kontrol edilebilen; çeşitli uygulamalar üzerinden müzik çalma, günlük haber özetlerini dinleme, alarm kurma, hava durumunu ve trafiği sorgulama, döviz kurunu öğrenme, yemek tarifi bilgileri alma, internet üzerinden sipariş verme gibi birçok işlevi yerine getiren akıllı hoparlörlerin kullanımı giderek yaygınlaşacak.

E-spor’a yönelik yatırımlar artacak

Türkiye’de 4 milyon, dünya genelinde ise 200 milyon civarında oyuncusu bulunan ve mevcut hacmi 1 milyar dolara yaklaşan e-spor ekonomisinin oluşturduğu toplam hacim önümüzdeki 3 yılda 5 milyar dolara yaklaşacak. Özellikle oyuncuların, yayıncıların, reklâmcıların ve markaların ilgisini çekmeye başlayan e-spor alanına yönelik yatırımlar yeni yılda artacak.

Online eğitim alan kişi sayısı artacak

Öğrenmede esneklik, düşük maliyet, kolay erişilebilirlik ve artan animasyonlu öğrenme ile yaygınlaşan ve rağbet görmeye başlayan online eğitim sektörü, önümüzdeki yıl Türkiye’de de büyüyecek ve online eğitim alan kişi sayısı artacak. İnternet kullanıcısı sayısındaki tırmanış ve çevrimiçi kapasitelere sahip geniş bant havuzlu cep telefonlarına artan erişim de pazardaki büyümeyi hızlandıracak.

Sesli aramayla istenilen ürüne kolayca ulaşılacak

Kelime ile aramanın daha da gelişmiş hali olan “ses” ile arama özelliği, e-ticaret sitelerinde arama opsiyonu olarak karşımıza çıkacak. Sesli arama özelliğiyle istediğimiz ürünleri kolayca aratabileceğiz. Sesli arama özelliğinin 2019 yılı sonunda yaygınlaşması öngörülüyor.

Etiketler: teknoloji, dijital
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