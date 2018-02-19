431 proje için "ÇED olumlu" kararı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca, geçen yıl, proje bedeli 82 milyar 829 milyon lira olan 431 faaliyet "ÇED olumlu" şeklinde değerlendirildi.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, geçen yıl 431 faaliyeti Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) bakımından "olumlu" olarak değerlendirdi.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığından alınan bilgiye göre, ÇED kararları, ÇED yönetmeliği kapsamında yapılacak yatırımların çevreye olabilecek olumlu ve olumsuz etkilerinin belirlenmesinde kritik önem taşıyor.

Bakanlık, 2017'de, proje bedeli 82 milyar 829 milyon lira olan 431 faaliyete "ÇED olumlu" kararı verdi. Uygun görülmeyen 106 faaliyet ise "iptal", "iade" veya "olumsuz" olarak değerlendirildi.

Bakanlık tarafından "ÇED olumlu" ya da "ÇED gerekli değildir" kararı verildikten sonra, proje sahibi tarafından nihai çevresel etki değerlendirmesi raporu veya proje tanıtım dosyasında taahhüt edilen hususlara uyulup uyulmadığı da ÇED izleme-kontrol ve denetim çalışmaları ile izleniyor.

Uygunsuzluk tespit edilmesi durumunda, taahhütlere uyulması için idari yaptırım uygulanıyor.