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26 HAZİRAN 2018 SALI - YIL: 49

6 trilyon dolarlık ‘siber’ risk

26 Haziran 2018, Salı 01:41
Teknolojinin gelişmesi ile birlikte her geçen gün artan siber suçların 2021’de 6 trilyon dolar global maliyete ulaşması beklenirken, artan risk karşısında siber sigorta ürünlerine talepte büyük sıçrama yaşanıyor.

Aon’un global analizlerine göre siber sigorta primleri artışı diğer prim türlerini geride bırakacak. Siber suçlar önümüzdeki yirmi yılda şirketlerin karşı karşıya kalacağı en büyük sorunlardan biri olacak. Araştırmalar tarihteki en büyük ekonomik kaynak transferine neden olarak yenilik ve yatırım teşviklerini riske atacağı öngörülen siber suçların 2021’e dek her yıl 6 trilyon dolar global maliyete yol açacağını gözler önüne seriyor. Artan tehditler ve veri ihlalleri maliyetini önlemek adına şirketler siber saldırılara karşı güvenlik harcamalarını artırırken, Aon’un veri, analiz ve danışmanlık ekibi Aon Inpoint’in mal ve kaza sigortaları piyasası global araştırmasına göre 2021 yılına kadar en hızlı prim büyümesi siber sigorta ürünlerinde görülecek.

Siber sigorta primlerindeki hızlı artış diğerlerini sollayacak 

Aon’un Finansal Risk Sigortalarından sorumlu Direktörü Ayşe Çiftçioğlu, siber güvenlik harcamaları ve siber sigorta primlerindeki artış arasındaki ilişkiyi şöyle değerlendirdi: “Cybersecurity Ventures raporunda, siber güvenlik hizmetleri ve ürünlerine yapılan global harcama tutarının 2017’den 2021’e kümülatif olarak artarak 1 trilyon doları aşacağı öngörülüyor. Bu harcamalar siber sigorta ürünlerine olan talebi de beraberinde getirecek. Özel, kamu ve kâr amacı gütmeyen kuruluşların 2013-2017 arası sigorta satın alımlarına ve 2021’e kadar sigorta alım tahminlerine yer veren Aon’un global çalışmasına baktığımızda geçtiğimiz beş yılda, siber sigorta primlerinde yıllık yüzde 23’lük bir büyüme gerçekleştiğini görüyoruz. Rapor 2021’e dek dünya genelinde siber sigorta primlerinin yüzde 141,1’lik yıllık bileşik büyüme oranıyla 4 milyar dolara ulaşacağını öngörüyor. Siber risklerin odak noktası haline gelmesinin ve bu prim büyümesinin arkasında şirketlerin maddi olmayan varlıklarını korumaya çok daha fazla önem vermeye başlamalarının yanı sıra siber saldırıların neden olacağı iş durması risklerinden bilançoları korumaktan tutun kişisel verilerin korunması gibi günden güne sürekli değişen mevzuata ilişkin düzenlemelere kadar çeşitli nedenler var.”

En çok saldırı sağlık, imalat ve finansal hizmet sektörlerinde

Sektörel dağılım incelendiğinde ise finansal kurumlar, madencilik, teknoloji ve medya sektörünün siber güvenlik sigorta ürünlerinde diğer sektör segmentlerine göre daha hızlı büyümesinin öngörüldüğüne dikkati çeken Çiftçioğlu, araştırmalara göre 2015’te en çok siber saldırıya maruz kalan sektörler olan sağlık, imalat, finansal hizmetler, kamu ve ulaşım sektörlerinin 2018’de de en çok saldırıya maruz kalacağı tahmin edilen potansiyel saldırı sektörleri olacağını söyledi.

Etiketler: internet, siber güvenlik
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