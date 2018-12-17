7 bin kişi yarıştı: Çin'deki robot yarışmasında minik hafızlardan dikkat çeken başarı

Çin'in Şanghay kentinde düzenlenen 7 bin kişinin yarıştığı 2018 Dünya Robot Yarışması'na Konya'dan katılan yaşları 10 ila 12 arasındaki 11 hafızlık öğrencisi, gösterdikleri başarılı performansla "En popüler takım" ödülüne layık görüldü.

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Merkez Karatay ilçesindeki Bedir Kız Kur'an Kursu öğrencisi 11 hafız adayı, Çin'in Şanghay kentinde düzenlenen 2018 Dünya Robot Yarışmasına (WER 2018 World Championship Contest) katıldı.

Yaklaşık 3 gün süren ve 7 bin yarışmacının katıldığı organizasyonda öğrenciler başarılı performansıyla, "En popüler takım" ödülüne layık görüldü.

Katıldıkları ilk yurt dışı organizasyonunda gösterdikleri performansla dikkati çeken hafız öğrenciler, Türk bayrağıyla çıktıkları platformda, ödül almanın büyük mutluluğunu yaşadı.

World Educational Robot (WER) Türkiye Başkanı Salih Kükrek, yaptığı açıklamada, öğrencilerin kursta açılan Robotik Kodlama Atölyesi'nde aldığı kodlama, yazılım ve bilgisayar teknolojisi eğitiminin meyvelerini verdiğini söyledi.

Bedir Kız Kur'an Kursu'nda hafızlık eğitimi alan öğrencilerin, 2018 Dünya Robot Yarışmasında hünerleriyle büyük ilgi gördüğünü belirten Kükrek, "Hafız öğrencilerimiz, bu yarışmada, Türkiye'yi temsil etti. 2018 Dünya Robot Yarışmasına 50 ülkeden 3-18 yaş kategorisinde 7 bin katılımcı yarıştı. Şanghay'daki finalde en popüler takım ödülünü aldı. Bayrağımız, Çin'de dalgalandı. Heyet olarak büyük mutluluk yaşadık." diye konuştu.

"Hafızlarımızla seyircilerin neredeyse hepsi fotoğraf çektirdi"

Kükrek, yarışmaya dünya genelinde 500 bin başvuru yapıldığını, Şanghay'daki şampiyona da ise 7 bin kişinin yarıştığını ifade ederek, şöyle konuştu:

"Yarışmaya katılan takımların çoğunluğu erkeklerden oluşuyordu. Kız çocuklarının ilgi göstermediği programda, grubumuz hünerleriyle inanılmaz dikkati çekti. Robotla ilgili uygulamaları beğeni kazandı. Hafızlarımızla seyircilerin neredeyse hepsi gelip, fotoğraf çektirdi. Özel bir ilgi vardı. Türkiye'de böyle bir eğitim verildiğini öğrenen organizatörler, öğrencilere özel bir ilgi gösterdi. Çocuklar ise inanılmaz mutlu oldu ve ufukları açtı. İki gün boyunca yarışma ve fuarda bulundular."