Adalet Bakanlığı'nın geliştirdiği "Celse" isimli uygulamaya avukatlar yoğun ilgi gösteriyor

Adalet Bakanlığının avukatların duruşmaları takip etmelerini sağlamak amacıyla geliştirdiği "Celse" adlı mobil uygulamayı kullanan avukat sayısı 45 bini geçti.

Adalet Bakanlığınca geliştirilen avukatların duruşmaların tarih ve saatlerini anlık olarak takip edilebilmesini sağlayan "Celse" adlı mobil uygulamayı 45 bin 260 kişi kullanıyor.

Adalet Bakanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığınca, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün talimatıyla avukatların duruşmalarını anlık olarak takip etmeleri amacıyla mobil uygulama çalışması başlatıldı.

Bakanlık personelinin geliştirdiği programla, avukatlar için özel hazırlanan ve Ulusal Yargı Bilişim Sistemi (UYAP) ile uyumlu "Celse" adı verilen uygulama 5 Nisan Avukatlar Günü'nda kullanıma sunuldu.

Bugüne kadar 45 bin 260 avukat, uygulamayı cep telefonlarına indirerek kullanmaya başladı.

Anlık takip imkanı

Celse uygulaması, İOS ve Android işletim sistemi bulunan telefonlara ücretsiz indiriliyor. Avukatlar, UYAP'taki Avukat Portal üzerinden oluşturacakları şifrelerle uygulamaya giriş yapabiliyor.

Uygulama sayesinde avukatlar, vekili oldukları davalara ilişkin tüm duruşmaların günlük, haftalık ve aylık olarak tarih ve saat bilgilerine ulaşıyor. Duruşmalara ait mahkeme ve dosya kapak bilgilerine de erişim sağlanıyor.

Öte yandan avukatlar, mahkemelerin duruşma bilgilerini de takip edebiliyor. Uygulamayla, hangi mahkemede hangi duruşmanın olduğuna yönelik bilgiler görülebiliyor.

Celse uygulamasıyla avukatlar, kendi duruşmalarının hangi sürede başlayabileceğine yönelik bilgilere de erişim sağlayabiliyor.

Böylece, avukatlar duruşmaları anlık olarak takip ederek, duruşmalarına gecikmeden, zamanında katılıyor.