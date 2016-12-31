Adil Kullanım Kotası 2019'a kadar kalkmayacak

İnternette adil kullanım kotasının 2018 yılın aralık ayında kaldırılacağı açıklandı.

İnternet sağlayıcılarının ağ hizmetleri üzerinde yoğunluk olmaması sebebiyle uyguladıklarını söyledikleri adil kullanım kotası 2018 yılında kaldırılıyor.

Türkiye’de adil kullanım kotası miktarlarını Bilgi Teknolojileri Kurumu (BTK) belirliyor.

Change.org üzerinde vatandaşlar adil kullanım kotasının kaldırılması için yıllar içerisinde defalarca imza kampanyaları düzenlemişti. An itibariyle 243 bin kullanıcı Adik Kullanım Kotası’nın kaldırılması için imza vermiş kurumda.

Adil kullanım kotası aşıldığı zaman vatandaşlar satın aldıkları internet paketindeki hızın çok daha altına düşüyor.

Belirtilen bu tarihe kadar geçecek olan süreçte ise kullanıcılara bazı esneklikler sunulacak. 1 Mayıs 2017 tarihinden itibaren gece 02:00 ile sabah 08:00 arası saatlerde AKK (AKN) geçerli olmayacak. Yani kullanıcıların bu saatler aralığında yapacağı internet kullanımları AKK kotasını etkilemeyecek.

Mobil internet kullanıcıları için de AKN sonrasında veri indirme hızı 128 Kbit/s olarak belirlendi. Sabit internet kullanıcılarında ise AKN hız sonrası uygulaması, kullanıcının sahip olduğu tarifeye ve pakete uygun olarak belirlenecek. Bu önemli bir gelişme zira 100 Mbps internet paketi kullanan ile 25 Mbps pakete sahip olan kullanıcılar AKN sonrası aynı hızları kullanmayacak.

Adil Kullanım Kotası hız limitleri nasıl olacak?

8 - 16Mbps arası AKK'den sonra 5Mbps,

16 - 24Mbps arası AKK'den sonra 8Mbps,

24 - 50Mbps arası AKK'den sonra 16Mbps,

50 - 100Mbps arası AKK'den sonra 24Mbps,

100 - 500Mbps arası AKK'den sonra 32Mbps,

500 - 1000Mbps arası AKK'den sonra 64Mbps

Bu çalışma mobil ağlar için 1 Mart 2017 tarihinden itibaren, sabit genişbant kullanımında ise 1 Mayıs 2017 tarihinden itibaren yürürlüğe girecek.